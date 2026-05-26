Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 26.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας για τις επιχειρήσεις, αλλά ταυτοχρόνως κυρώσεις και πρόστιμα για τους παραβάτες, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την άρση των αποκλίσεων στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, το οποίο συζητείται σήμερα υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί και να βγεί στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Οι τέσσερις βασικές υποχρεώσεις που θα έχουν – πλέον – οι επιχειρήσεις στην «νέα εποχή» των ίσων αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, είναι:

Πρώτον, τη μισθολογική διαφάνεια. Η επιχείρηση που αναζητά εργαζόμενους θα πρέπει να αποσαφηνίζει – εξαρχής – δηλαδή με την αναγγελία της θέσης εργασίας, το εύρος της αμοιβής που παρέχει.  Ο δε υποψήφιος εργαζόμενος ο οποίος θα προσέρχεται στην συνέντευξη θα πρέπει να γνωρίζει την αμοιβή που αφορά την συγκεκριμένη θέση.

Δεύτερον, δεν θα αποκλείεται κανένα φύλο από την διεκδίκηση της θέσης εργασίας. Θα απαγορεύεται η προκήρυξη να απευθύνεται σε ένα μόνο φύλο υποψηφίων. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα είναι ανεξαρτήτως φύλου.

Τρίτον, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα μισθολογικά στοιχεία των όμοιων με τη δική του θέσεων εργασίας. Και η επιχείρηση έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί τα στοιχεία για των αμοιβών.

Η απόκλιση στις αμοβές

Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση αμοιβών – πάνω από 5% -,  μεταξύ των δύο φύλων για την παροχή ίσιας εργασίας, – χωρίς να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για αυτό – τότε  ο Συνήγορος του Πολίτη αρχικά και η Επιθεώρηση Εργασίας στη συνέχεια, θα κάνουν συστάσεις και θα επιβάλουν κυρώσεις.

Ωστόσο θα υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση των αμοιβών θα είναι αιτιολογημένη. «Θα πρέπει να υπάρχει αντικειμενικός λόγος», δηλώνει η υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως και προσδιορίζει ως «αντικειμενικό λόγο» τα εξής: πρώτον, την μεγαλύτερη εμπειρία. Δεύτερον, τις ειδικές δεξιότητες. Και τρίτον, τα ειδικά προσόντα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας  το νομοσχέδιο έρχεται να άρει μια παθογένεια που υπάρχει στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, το μισθολογικό χάσμα. Συγκεκριμένα για ίδιες ή όμοιες θέσεις εργασίας, ο άντρας στην Ελλάδα αμείβεται περισσότερο σε σχέση με τη γυναίκα κατά περίπου 13%, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 12%.

Το νομοσχέδιο  το οποίο θα πάρει την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου και θα προωθηθεί άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση -, πρόκειται να κυρώσει την ευρωπαϊκή οδηγία 2023/970 που αφορά στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για την παροχή ίσης εργασίας ανεξαρτήτως φύλου. Θα περιλαμβάνει δύο άξονες: πρώτον, νέες υποχρεώσεις πριν από την πρόσληψη μίας εργαζόμενης γυναίκας και δεύτερον, νέες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψή της.

Θα προβλέπει ότι όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ότι ο εργοδότης θα πρέπει να ανακοινώνει πριν τη συνέντευξη, είτε το εύρος του μισθού, είτε τον ακριβή μισθό για λόγους μισθολογικής διαφάνειας. Επιπλέον θα απαγορεύεται να ερωτάται ο υποψήφιος ποιες ήταν οι απολαβές του μέχρι σήμερα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ισπανία: Πάνω από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
World

Ισπανία: Σχέδιο 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ
Κόσμος

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ
Από την ανθεκτικότητα στην προσαρμογή του εμπορίου
Experts

Η προσαρμογή του εμπορίου
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG
Ποιες οι σοβαρές προκλήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων -ποτών
Opinion

Οι προκλήσεις για τα τρόφιμα
Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ
Inside Stories

Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Φυσικό αέριο

Τι παίζει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Κόντρα Παπασταύρου - ΠΑΣΟΚ για την παραχώρηση της ExxonMobil «Δυτικά της Κρήτης» - Τι γίνεται με το δεύτερο block «ΝΔ της Κρήτης» - H γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

Χρήστος Κολώνας
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

Νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μερτς με τέσσερις πυλώνες για την αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

Αλέξανδρος Καψύλης
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία λιπασμάτων – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν δραματικά την τιμή στα λιπάσματα

Ανθή Γεωργίου
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χρήση της για πολεμικούς σκοπούς, ζητά ο Πάπας Λέων
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση της AI, ζήτησε ο Πάπας Λέων

Να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, με βάση την «ηθική κρίση», ζήτησε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας δίπλα του τον συνιδρυτή της Anthropic

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Συντάξεις: Με οκτώ μέτρα στο δρόμο για τις κάλπες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οκτώ μέτρα για τους συνταξιούχους, στο δρόμο προς τις κάλπες

Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η καταβολή του μόνιμου επιδόματος

Κώστας Παπαδής
e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα
Economy

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα - Οι ημερομηνίες

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και οι δικαιούχοι πληρωμών συντάξεων και επιδομάτων την εβδομάδα 25-29 Ιουνίου

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι γλιτώνουν τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι γλιτώνουν το πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Τι αλλάζει με το νέο καθεστώς προστίμων όσον αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης

Συντάξεις: «Τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πιο «τσουχτερό» το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης

Πώς η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει την αναγνώριση πρόσθετου χρόνου για τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΔΥΠΑ: 56η «Ημέρα Καριέρας» για την Γαλάζια Οικονομία στον Πειραιά
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 56η «Ημέρα Καριέρας» για την Γαλάζια Οικονομία στον Πειραιά

Στην «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ συμμετέχουν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 900 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Airbnb: Έρχονται πρόστιμα για αδήλωτα εισοδήματα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Airbnb: Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο για αδήλωτα εισοδήματα

Η ΑΑΔΕ ανοίγει φακέλους τεσσάρων ετών - Σε κλοιό οι ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb

Latest News
Ισπανία: Πάνω από 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης
World

Ισπανία: Σχέδιο 9 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ
Κόσμος

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Από την ανθεκτικότητα στην προσαρμογή του εμπορίου
Experts

Η προσαρμογή του εμπορίου

Zητούμενο είναι η μετάβαση με μεγαλύτερη συλλογική προσπάθεια που θα θωρακίσει το εμπόριο στη νέα εποχή

Κωστής Μουσουρούλης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Ποιες οι σοβαρές προκλήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων -ποτών
Opinion

Οι προκλήσεις για τα τρόφιμα

Ένας κρίσιμος και ζωτικός για την ελληνική οικονομία τομέας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπεραπλουστεύσεις και λαϊκισμό

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ
Inside Stories

Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ

Σε υψηλά ενός μήνα

Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια στις τράπεζες

Οι τράπεζες βρίσκονται στο τελευταίο μίλι της διαδικασίας εξυγίανσης της εγχώριας αγοράς

Αγης Μάρκου
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Wortheat: Η εταιρεία της Ντίνας Καλλιμάνη λανσάρει e-shop
Business

Η Wortheat της Καλλιμάνη αποκτά e-shop - Το σήμα Σκλαβενίτη

Η Wortheat επιχειρεί να χτίσει απευθείας σχέση με τον καταναλωτή σε μια αγορά που «τρέχει» με υψηλές ταχύτητες – Το μοντέλο χωρίς συνδρομές και οι κωδικοί

Γιώργος Μανέττας
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Ανδρομάχη Παύλου
Ιράν: Πώς κέρδισε τον Τραμπ στην τέχνη των deals
Κόσμος

To Ιράν κέρδισε τον Τραμπ στο... γήπεδό του

Αν και έχει γράψει βιβλίο για την Τέχνη του deal ο Τραμπ πιάστηκε «αδιάβαστος» από το Ιράν στις διαπραγματεύσεις

Τζούλη Καλημέρη
Χωροταξικό: Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Ακίνητα

Ομοβροντία κατά του νέου χωροταξικού – Τα σημεία τριβής

Ποια είναι τα κύρια σημεία των αντιδράσεων πολλών φορέων της αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel «χρυσώνει» τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies