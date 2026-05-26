Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας για τις επιχειρήσεις, αλλά ταυτοχρόνως κυρώσεις και πρόστιμα για τους παραβάτες, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την άρση των αποκλίσεων στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, το οποίο συζητείται σήμερα υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί και να βγεί στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης.

Οι τέσσερις βασικές υποχρεώσεις που θα έχουν – πλέον – οι επιχειρήσεις στην «νέα εποχή» των ίσων αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, είναι:

Πρώτον, τη μισθολογική διαφάνεια. Η επιχείρηση που αναζητά εργαζόμενους θα πρέπει να αποσαφηνίζει – εξαρχής – δηλαδή με την αναγγελία της θέσης εργασίας, το εύρος της αμοιβής που παρέχει. Ο δε υποψήφιος εργαζόμενος ο οποίος θα προσέρχεται στην συνέντευξη θα πρέπει να γνωρίζει την αμοιβή που αφορά την συγκεκριμένη θέση.

Δεύτερον, δεν θα αποκλείεται κανένα φύλο από την διεκδίκηση της θέσης εργασίας. Θα απαγορεύεται η προκήρυξη να απευθύνεται σε ένα μόνο φύλο υποψηφίων. Όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα είναι ανεξαρτήτως φύλου.

Τρίτον, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα μισθολογικά στοιχεία των όμοιων με τη δική του θέσεων εργασίας. Και η επιχείρηση έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί τα στοιχεία για των αμοιβών.

Η απόκλιση στις αμοβές

Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση αμοιβών – πάνω από 5% -, μεταξύ των δύο φύλων για την παροχή ίσιας εργασίας, – χωρίς να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για αυτό – τότε ο Συνήγορος του Πολίτη αρχικά και η Επιθεώρηση Εργασίας στη συνέχεια, θα κάνουν συστάσεις και θα επιβάλουν κυρώσεις.

Ωστόσο θα υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η απόκλιση των αμοιβών θα είναι αιτιολογημένη. «Θα πρέπει να υπάρχει αντικειμενικός λόγος», δηλώνει η υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως και προσδιορίζει ως «αντικειμενικό λόγο» τα εξής: πρώτον, την μεγαλύτερη εμπειρία. Δεύτερον, τις ειδικές δεξιότητες. Και τρίτον, τα ειδικά προσόντα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας το νομοσχέδιο έρχεται να άρει μια παθογένεια που υπάρχει στην χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, το μισθολογικό χάσμα. Συγκεκριμένα για ίδιες ή όμοιες θέσεις εργασίας, ο άντρας στην Ελλάδα αμείβεται περισσότερο σε σχέση με τη γυναίκα κατά περίπου 13%, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 12%.

Το νομοσχέδιο το οποίο θα πάρει την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου και θα προωθηθεί άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση -, πρόκειται να κυρώσει την ευρωπαϊκή οδηγία 2023/970 που αφορά στη διασφάλιση ίσης αμοιβής για την παροχή ίσης εργασίας ανεξαρτήτως φύλου. Θα περιλαμβάνει δύο άξονες: πρώτον, νέες υποχρεώσεις πριν από την πρόσληψη μίας εργαζόμενης γυναίκας και δεύτερον, νέες υποχρεώσεις μετά την πρόσληψή της.

Θα προβλέπει ότι όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ότι ο εργοδότης θα πρέπει να ανακοινώνει πριν τη συνέντευξη, είτε το εύρος του μισθού, είτε τον ακριβή μισθό για λόγους μισθολογικής διαφάνειας. Επιπλέον θα απαγορεύεται να ερωτάται ο υποψήφιος ποιες ήταν οι απολαβές του μέχρι σήμερα.