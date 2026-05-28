Μέση Ανατολή: Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανεβαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή, μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στο Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με αναλυτές να μιλούν για το πιο επικίνδυνο σημείο κλιμάκωσης των τελευταίων ημερών, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό ενός πολέμου τριών μηνών που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως από την έναρξή του στις 28 Φεβρουαρίου οπότε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν.

Ως απάντηση στα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι Φρουροί της Επανάστασης, δήλωσαν την Πέμπτη ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση στις 04:50 τοπική ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

IRGC Targeted American Airbase in Retaliation for US Aggression The IRGC announced in a statement that following the early morning airstrike by the US army on a location near Bandar Abbas airport, the American airbase, as the origin of the aggression, was targeted at 4:50 AM. — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 28, 2026

Στη σχετική ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης, προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε επανάληψη «επιθετικών ενεργειών» θα προκαλέσει «πιο αποφασιστική» απάντηση. «Η ευθύνη για τις συνέπειες βαρύνει τον επιτιθέμενο», αναφέρουν.

Πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Ιρανικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ.

«Τέσσερα πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε το IRIB.

«Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το Tasnim, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) άνοιξε πυρ και εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που «προσπάθησε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του».

Το Tasnim αναφέρει επίσης ότι στη συνέχεια οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν τα πυρά.

Iran forces trespassing US tanker back after illegal attempt at crossing Strait of Hormuz: Report https://t.co/1Kgi2di3MU — Press TV 🔻 (@PressTV) May 28, 2026

Επιθέσεις αναφέρει ότι δέχεται το Κουβέιτ

Στο μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν το πρωί ότι αντιμετωπίζουν επίθεση με πυραύλους και drones.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ απωθεί αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones», ανέφερε περί τις 05:40 ώρα Ελλάδας ο στρατός.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/qvsBXZxokq — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) May 28, 2026

Προηγήθηκαν τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters, ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν, στοχεύοντας μια στρατιωτική εγκατάσταση και καταρρίπτοντας τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης «που αποτελούσαν απειλή στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ». Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η στρατιωτική εγκατάσταση που χτυπήθηκε ήταν ένας ιρανικός σταθμός ελέγχου εδάφους στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, ο οποίος επρόκειτο να εκτοξεύσει ένα πέμπτο drone.

«Αυτές οι ενέργειες ήταν μετρημένες, καθαρά αμυντικές και αποσκοπούσαν στη διατήρηση της εκεχειρίας», ισχυρίστηκε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Όπως αναφέρεται, τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση των εκρήξεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν.

Οι ΗΠΑ τη Δευτέρα, πραγματοποίησαν ακόμη μια φορά αυτό που αποκάλεσαν αμυντικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε μια ενέργεια που η Τεχεράνη χαρακτήρισε ως παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.

Επικίνδυνη κλιμάκωση

Η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή ήρθε μετά τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου ότι «κανείς δεν θα ελέγχει» τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι δύο πλευρές έχουν εκδώσει αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, όπως αναφέρει το Al Jazeera: Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια πιθανή συμφωνία περιελάμβανε την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ και την επαναφορά της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι υπάρχει τελική συμφωνία.

Στη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου χθες Τετάρτη ο Τραμπ υποστήριξε ξανά ότι η ιρανική ηγεσία «θέλει πάρα πολύ να κλείσουμε συμφωνία» αλλά «ως τώρα δεν έχει φτάσει» εκεί που περιμένει: «δεν είμαστε ικανοποιημένοι» με την πρότασή της, είπε και απείλησε: «Θα είμαστε όμως. Ή θα γίνει αυτό, ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά».

Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφαλείας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, τόνισε αργά το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με σκοπό την σύναψη συμφωνίας ώστε να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Αζίζι, ανέφερε, ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από αυτές που θεωρεί «τις κόκκινες γραμμές του», πιο συγκεκριμένα «το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων».

«Είναι προφανές ότι ο Τραμπ, ψάχνοντας διέξοδο από το στρατηγικό αδιέξοδό του, κινείται στο εκκρεμές από τη διατύπωση απειλών στις εκκλήσεις για συμφωνία», πρόσθεσε.