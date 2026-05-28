TAP Air Portugal: Ξεκινά πτήσεις προς Αθήνα – Την 1η Ιουλίου το πρώτο δρομολόγιο

Νέο δρομολόγιο μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας, το οποίο ξεκινά την 1η Ιουλίου, εγκαινιάζει η εταιρεία TAP Air Portugal, με πέντε πτήσεις την εβδομάδα. Από το αεροδρόμιο Humberto Delgado, οι πτήσεις θα αναχωρούν στις 21:30 κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις 03:40 (π.μ.) της επόμενης ημέρας. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι αναχωρήσεις από την Αθήνα θα πραγματοποιούνται στις 04:40 κάθε Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με άφιξη στη Λισαβόνα στις 07:15 (τοπική ώρα).

Η TAP Air Portugal για την Αθήνα

«Η Αθήνα είναι ένας προορισμός που δεν πρέπει να χάσει κανείς, εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη ζωή. Η ελληνική πρωτεύουσα γοητεύει τους επισκέπτες με τη μεγαλοπρεπή Ακρόπολη και τον εμβληματικό Παρθενώνα, τα μουσεία παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς και τις γραφικές γειτονιές, όπως η Πλάκα. Ζωντανές αγορές, πανοραμική θέα και μια έντονη πολιτιστική ζωή συμπληρώνουν την εικόνα, καθιστώντας την Αθήνα έναν μοναδικό προορισμό για κάθε ταξιδιώτη. Από την Αθήνα, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να ξεκινήσουν την εξερεύνηση κορυφαίων τουριστικών προορισμών της Ελλάδας» ανέφεραν στελέχη της TAP Air Portugal, στο πλαίσιο σημερινής εκδήλωσης με αφορμή την έναρξη του δρομολογίου. Στην εκδήλωση παρευρέθη ο πρέσβης της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, Rui Macieira.

Περισσότερες επιλογές για Λισαβόνα

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ,τόνισε πως «η Πορτογαλία αποτελεί μια ιδιαίτερα δυναμική αγορά και το νέο δρομολόγιο προσφέρει πλέον στους ταξιδιώτες περισσότερες επιλογές για τη Λισαβόνα και, μέσω του ισχυρού δικτύου της TAP Air Portugal, για προορισμούς στη Νότια και τη Βόρεια Αμερική. Αντίστοιχα, η σύνδεση με την αγορά της Αθήνας, δίνει στην αεροπορική εταιρεία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το δίκτυο που εξυπηρετείται από την Αθήνα προς την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και πέραν αυτής. Ευχόμαστε στον αεροπορικό συνεργάτη μας ασφαλείς και γεμάτες πτήσεις και συνεχίζουμε τη στενή μας συνεργασία για την ανάπτυξη και την επιτυχία της TAP Air Portugal στην αθηναϊκή αγορά».

Οι πτήσεις μεταξύ των πρωτευουσών της Πορτογαλίας και της Ελλάδας θα εκτελούνται με αεροσκάφη Airbus A320neo κατά τους θερινούς μήνες και με Embraer E190 κατά τη χειμερινή περίοδο της IATA.

Τα εισιτήρια μετ’ επιστροφής μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας διατίθενται στο www.flytap.com, καθώς και μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων.

Η TAP Air Portugal προσφέρει πάνω από 1.000 πτήσεις εβδομαδιαίως προς 75 πόλεις

Η TAP Air Portugal είναι η κορυφαία αεροπορική εταιρεία της Πορτογαλίας και μέλος της Star Alliance από το 2005. Με ιστορία που ξεκινά το 1945, η TAP Air Portugal έχει ως βάση της τη Λισαβόνα, ένα προνομιακό κόμβο στην Ευρώπη, στο σταυροδρόμι με την Αφρική και τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική.

Η TAP Air Portugal είναι η κορυφαία αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως στις συνδέσεις μεταξύ Ευρώπης και Βραζιλίας. Η εταιρεία προσφέρει περισσότερες από 1.000 πτήσεις την εβδομάδα προς 75 πόλεις, καλύπτοντας 6 αεροδρόμια στην Πορτογαλία, 10 στη Βόρεια Αμερική, 14 στην Κεντρική και Νότια Αμερική, 13 στην Αφρική και 38 στην Ευρώπη (εκτός Πορτογαλίας).

Τέλος, διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως, αποτελούμενο αποκλειστικά από αεροσκάφη νέας γενιάς NEO της Airbus: A320neo, A321neo, A321LR και A330neo, με αυξημένη αποδοτικότητα και μειωμένες εκπομπές ρύπων. Παράλληλα, η TAP διαθέτει 19 αεροσκάφη Embraer στον περιφερειακό της στόλο (TAP Express).