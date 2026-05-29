Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κράτησαν τα κέρδη του Μαΐου

Έντονη ήταν η νευρικότητα που εμφάνισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για την ενδεχόμενη παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τον πληθωρισμό.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,14% στις 626 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,09% στις 10.416 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,05% στις 25.104 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,07% στις 8.183 μονάδες.

Στον Μάιο, ο FTSE 100 έχασε 0,5%, ο DAX ενισχύθηκε κατά 3,3%, ενώ ο CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,8%. Ο Stoxx 600 κέρδισε 2,4%.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με τον ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx Aerospace & Defense να ενισχύεται σχεδόν κατά 0,8%, μετά το πλήγμα ρωσικού drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Η Ρουμανία, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, είναι μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Μεταξύ αυτών που ξεχώρισαν στον κλάδο ήταν η Creotech Instruments, η οποία κατέγραψε άνοδο άνω του 3,5%, καθώς και η Airbus, με κέρδη περίπου 3%.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέονται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση της πολυήμερης εκεχειρίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πηγές που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι η συμφωνία προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για μια ευρύτερη συμφωνία που θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, η γαλλική οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία INSEE, το ΑΕΠ της Γαλλίας μειώθηκε κατά 0,1%, έναντι αρχικής εκτίμησης για μηδενική ανάπτυξη, μετά την αύξηση 0,2% που είχε σημειωθεί το προηγούμενο τρίμηνο.

Η ιδιωτική κατανάλωση υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ η κατανάλωση αγαθών μειώθηκε κατά 0,7%, κυρίως λόγω χαμηλότερης ζήτησης ενέργειας. Οι εξαγωγές σημείωσαν πτώση 3,5% μετά την άνοδο 0,9% του προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 0,9%.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό, η INSEE εκτιμά ότι ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή στη Γαλλία διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Μάιο, έναντι 2,2% τον Απρίλιο, ενώ σε μηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (HICP) προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,8% σε ετήσια βάση και κατά 0,1% σε μηνιαία βάση.

Στην Ισπανία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Μάιο, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας INE. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,1%.

Τζίρο 1 δισ. έφερε το rebalancing στο ΧΑ, στο +8,4% ο Μάιος

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έκλεισε τον Μάιο το χρηματιστήριο Αθηνών, με τα κέρδη του μήνα να φτάνουν στο 8,4% και να κλείνουν κι άλλο την «ψαλίδα» της απόστασης από τα υψηλά του έτους, ενώ το rebalancing εκτίναξε τον τζίρο πάνω από το 1 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,03% στις 2.372,70 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.367,73 μονάδων (+0,82%) και 2.387,71 μονάδων (+1,67%). Ο τζίρος ανήλθε στα 1,02 δισ. ευρώ και ο όγκος στα 115 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4 εκατ. τεμάχια αξίας 39 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,09% στις 6.024,10 μονάδες, ενώ στο +1,18% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.117,51 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,35% στις 2.730,49 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η άνοδος του γενικού δείκτη διευρύνθηκε στο 4,44%, ο FSTE 25 ενισχύθηκε κατά 4,58%, ενώ ο τραπεζικός σημείωσε άνοδο 6,24%.

