Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ

Οι δηλώσεις Τραμπ και Χέγκσεθ - Οι πληροφορίες από την πλευρά του Ιράν

Κόσμος 30.05.2026, 09:00
Σύντομα θα αποφασίσει για την πρόταση της παράτασης της εκεχειρίας με το Ιράν δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αν και οι δύο πλευρές φαίνεται ότι διαφωνούν σε σημαντικά ζητήματα που έχουν κεντρικά σημεία της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ δήλωσε  ότι θα συναντηθεί σε μια ασφαλή αίθουσα του Λευκού Οίκου για να λάβει την «τελική απόφαση» σχετικά με την πρόταση, η οποία θα παρατείνει την εκεχειρία των αρχών Απριλίου για άλλες 60 ημέρες, δίνοντας στους διαπραγματευτές χρόνο να σφυρηλατήσουν ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες. «Ο Πρόεδρος Τραμπ θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική και ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικό όπλο» είπε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, χωρίς να διευκρινίζει αν ο Προέδρος έχει αποφασίσει.

Τα Στενά του Ορμούζ

Ωστόσο, ο Τραμπ είπε  ότι το Ιράν θα πρέπει να τερματίσει τον ασφυκτικό κλοιό του στα Στενά του Ορμούζ και να καταστρέψει την ικανότητά του να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα – δύο προϋποθέσεις στις οποίες η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει.

«Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυτιλία, και προς τις δύο κατευθύνσεις» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι πυρηνικό υλικό θα «ανακαλυφθεί» από τις ΗΠΑ.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, επικαλούμενο πηγές, χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ ως μια «προσπάθεια να απεικονιστεί μια κατασκευασμένη νίκη».

Σύμφωνα με ανώτερη ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters υπό το καθεστώς της ανωνυμίας είπε ότι η συμφωνία είναι κοντά, αλλά δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

Ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία δεν περιλαμβάνει κανένα ζήτημα που σχετίζεται με τα πυρηνικά, ενώ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάι, τόνισε στην κρατική τηλεόραση ότι η διαχείριση των Στενών πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν.

Το Fars ανέφερε ότι τα Στενά θα ανοίξουν ξανά υπό τους όρους της Τεχεράνης, αφού οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, σημείωσε  ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθεί σταδιακά εάν συμβεί αυτό.

Το Fars ανέφερε ότι υπήρξε συμφωνία για την αποδέσμευση 12 δισ. δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων «μέχρι νεωτέρας», μια πιθανή αναφορά στις απαιτήσεις του Ιράν για πληρωμές διοδίων, αποζημιώσεις για πολεμικές ζημιές ή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Πιτ Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επανεκκινήσουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, μιλώντας στη Σιγακπούρη, στο Shangri-La Dialogue, το κορυφαίο φόρουμ της Ασίας για ηγέτες άμυνας, στρατιωτικούς και διπλωμάτες.

«Η ικανότητά μας να επανεκκινήσουμε εάν χρειαστεί… είμαστε κάτι παραπάνω από ικανοί» είπε και πρόσθεσε «τα αποθέματά μας είναι απολύτως κατάλληλα για αυτό, τόσο εκεί όσο και σε όλο τον κόσμο, οπότε βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση».

«Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ενισχύουμε την αμυντική μας βιομηχανική βάση, ώστε να κατασκευάζουμε 2 φορές, 3 φορές, 4 φορές τα πυρομαχικά πολύ σύντομα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα (επιχειρησιακά) σχέδιά μας θα χρηματοδοτηθούν σωστά σε όλο τον κόσμο», είπε.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου υπογράμμισε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι «υπομονετικός» και θέλει να κάνει μια «μεγάλη συμφωνία» που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

 Ο Τραμπ υπό πίεση

Ο Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να μειώσει τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, καθώς οι ψηφοφόροι δείχνουν αυξανόμενη απογοήτευση για την αύξηση των τιμών. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει πιθανή αντίδραση από τα γεράκια του Ιράν στο ίδιο του το κόμμα για τυχόν παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, και έχει προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό πόνο, αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας λόγω του αποτελεσματικού κλεισίματος των  Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι νάρκες θα απομακρυνθούν από το Ορμούζ και τα πλοία που έχουν παγιδευτεί εκεί μπορεί να αρχίσουν να επιστρέφουν στα σπίτια τους: «Πείτε ΓΕΙΑ στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας από εμένα, τον αγαπημένο σας Πρόεδρο!»

Το Καζακστάν έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμο να πάρει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού της Τεχεράνης σε περίπτωση συμφωνίας, όπως δήλωσε στους Financial Times ο επικεφαλής του πυρηνικού οργανισμού του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι.

Το Καζακστάν φιλοξενεί ήδη μια διεθνώς ελεγχόμενη τράπεζα ουρανίου για να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό με καύσιμα για τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας στα κράτη μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Το Ιράν επιθυμεί επίσης την άρση των κυρώσεων, την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να τερματιστεί η επίθεση του συμμάχου των ΗΠΑ, Ισραήλ, στον Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει εκτοπίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει εισχωρήσει βαθιά στον Λίβανο.Ο Λίβανος αναφέρει ότι περισσότεροι από 3.200 έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις, ενώ το Ισραήλ αναφέρει ότι 23 από τους στρατιώτες του και τέσσερις πολίτες έχουν σκοτωθεί.

