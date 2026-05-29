ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι ξεκινά συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων των ΗΠΑ για να παρθεί τελική απόφαση σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, να απομακρύνει τις νάρκες που έχουν απομείνει.

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμη ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων θα αρθεί, ενώ το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο θα καταστραφεί σε συνεργασία με το Ιράν και τον ΔΟΑΕ.

Η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Ισμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζεται, ωστόσο δεν υπάρχει τελική συμφωνία. Σε αυτό το στάδιο «δεν διεξάγουμε διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», δήλωσε ο ίδιος.

