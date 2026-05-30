Μουντιάλ: Το «μοντέλο» της Goldman Sachs» δίνει ως φαβορί την Ισπανία

Το μοντέλο βασίζεται στην ιστορική απόδοση των ομάδων και στα δεδομένα κατάταξης, δίνοντας στους Ίβηρες ποσοστό 26% για την κατάκτηση του τροπαίου.

Business of Sport 30.05.2026, 07:34
Σχολιάστε
Μουντιάλ: Το «μοντέλο» της Goldman Sachs» δίνει ως φαβορί την Ισπανία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ισπανία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026, μπροστά από τη Γαλλία, την Αργεντινή και τη Βραζιλία, σύμφωνα με «μοντέλο» της Goldman Sachs που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή (29/5) και βασίζεται στην ιστορική απόδοση των ομάδων και στα δεδομένα κατάταξης.

Το μοντέλο δίνει στην Ισπανία 26% πιθανότητες να σηκώσει το τρόπαιο στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου. Η Γαλλία ακολουθεί με 19%, ενώ οι κάτοχοι του τίτλου Αργεντινή έχουν 14%, η Βραζιλία 8% και η Αγγλία 5%, σύμφωνα με τη Goldman Sachs.

Το σύστημα αξιολόγησης

Η τράπεζα αναφέρει ότι η πρόβλεψη βασίζεται κυρίως στις βαθμολογίες Elo των ομάδων (σύστημα αξιολόγησης από το σκάκι που έχει προσαρμοστεί στο ποδόσφαιρο), καθώς και σε πρόσθετους παράγοντες όπως επιθετικό ταλέντο, πρόσφατη φόρμα, νοοτροπία και γεωγραφία.

«Η Ισπανία προβλέπεται να κερδίσει επειδή έχει την υψηλότερη βαθμολογία Elo, υποστηριζόμενη από επιθετική ποιότητα και καλή αγωνιστική φόρμα», ανέφερε η Goldman Sachs. Οι πιθανότητες της Αργεντινής μειώθηκαν λόγω του λεγόμενου «winner’s slump», δηλαδή της τάσης οι κάτοχοι του τίτλου να αποδίδουν χειρότερα στο επόμενο Μουντιάλ.

Οι άλλες ομάδες

Οι πιθανότητες της Γαλλίας επηρεάζονται απ’ το ενδεχόμενο να βρει την Ισπανία στα ημιτελικά, ενώ η Αγγλία «χρεώνεται» ιστορικές αποτυχίες σε τουρνουά, γεωγραφικούς παράγοντες και όχι ευνοϊκή κλήρωση.

Η Goldman σημειώνει ότι οι προβλέψεις της είναι κοντά στις αποδόσεις των στοιχηματικών, αν και δίνει στην Αγγλία μικρότερη πιθανότητα από την αγορά. Το μοντέλο προσομοιώνει αποτελέσματα από σχεδόν 20.000 διεθνείς αγώνες από το 1978 και θα ανανεώνεται καθημερινά κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Ακίνητα

Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Νίκος Ταγαράς: To TEE αποχαιρετά έναν μηχανικό και πολιτικό που συνέβαλε να αλλάξει η χώρα
Επικαιρότητα

To TEE αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά
Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Πολιτική

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση σε ΚΤΕΛ Κηφισού, λιμάνι Πειραιά και Λεωφόρο Αθηνών
Κοινωνία

Όπου φύγει - φύγει οι Έλληνες - Με ΚΤΕΛ και πλοία
Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
Ferrari: Αλλάζει τα δεδομένα με νέο ηλεκτρικό μοντέλο – Σε ποιους αγοραστές απευθύνεται
Ηλεκτροκίνηση

To πενταθέσιο της Ferrari δεν είναι «iphone σε ρόδες»

Μερίδιο στην «πίτα» της ηλεκτροκίνησης θέλει να αποκτήσει η Ferrari

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αυτοκίνητο: Το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος των τροχαίων
World

Από τη Μέρι Γουόρντ στον Πρίγκιπα Ανδρέα - Το κόστος των τροχαίων

Στις 30 Μαΐου 1891, σημειώθηκε το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου αυτοκινήτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ίσως παγκοσμίως, το οποίο ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιατί η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει τους δασμούς
Financial Times

Γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να μάθει να ζει με τους δασμούς

Λυπάμαι, φίλοι μου, οι κανόνες δεν θα έρθουν να σας σώσουν

Soumaya Keynes
ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΚΤ: Σε δύσκολη θέση για τα επιτόκια
World

«Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» - Η ΕΚΤ σε δίλημμα για τα επιτόκια

Οι αγορές αποτιμούν ως πολύ πιθανή (περίπου 91%) την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ

Γιάννης Αγουρίδης
Μπουζνά: Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext – Τι αποκάλυψε στο CNBC
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι μάχες, οι αποφάσεις και το μέλλον της Euronext

Ο Μπουζνά τόνισε ότι η φιλοσοφία της ηγεσίας του βασίζεται στην ικανότητα διαχείρισης της μοναξιάς και της σύγκρουσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»
Ακίνητα

Τι ζητούν οι τράπεζες για να τρέξει καλύτερα πιθανό «Σπίτι Μου 3»

Στις τράπεζες θεωρούν βέβαιη την ενεργοποίηση του «Σπίτι μου 3», καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική περίοδο

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Business of Sport
Μουντιάλ: Το «μοντέλο» της Goldman Sachs» δίνει ως φαβορί την Ισπανία
Business of Sport

Μουντιάλ: Το «μοντέλο» της Goldman Sachs» δίνει ως φαβορί την Ισπανία

Το μοντέλο βασίζεται στην ιστορική απόδοση των ομάδων και στα δεδομένα κατάταξης, δίνοντας στους Ίβηρες ποσοστό 26% για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη
Business of Sport

Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη

Η τεχνολογία των Μουντιάλ και των Ολυμπιακών Αγώνων μετακομίζει στα δημόσια γήπεδα και στα πάρκα του Πεκίνου, σε μια αθλητική βιομηχανία που στοχεύει στα 970 δισ. δολάρια.

Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Η στιγμή που ο αρχηγός Παπανικολάου σηκώνει την κούπα της Euroleague
Business of Sport

Η στιγμή που ο αρχηγός του Ολυμπιακού σηκώνει την κούπα της Euroleague

O Κώστας Παπανικολάου σηκώνει το τρόπαιο της Euroleague στον ουρανό του T-Center – Δείτε το βίντεο

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Θρύλος και πάσης Ευρώπης! Σε έναν μυθικό, έναν δραματικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του!

Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ
Business of Sport

Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με το πόσο της αποζημίωσης του να… ζαλίζει.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!

Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο κατακόκκινο από 14.000 οπαδούς του ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στον 10ο τελικό της ιστορία του.

Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Business of Sport

Ο Τραμπ Τζούνιορ... τζογάρει στην «Ολυμπιάδα στεροειδών»

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

Latest News
Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας
Ακίνητα

Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας – Πολεοδομίας

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα στα Νέα Ελληνικά για τα ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές σήμερα στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών

Νίκος Ταγαράς: To TEE αποχαιρετά έναν μηχανικό και πολιτικό που συνέβαλε να αλλάξει η χώρα
Επικαιρότητα

To TEE αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ο τεχνικός κόσμος της χώρας αποχαιρετούν τον Νίκο Ταγαρά

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη
Πολιτική

Η ΕΛΑΣ γίνεται κόμμα – Kαμπάνια στην κοινωνία και οικονομική εξόρμηση στα νέα μέλη

Από τις υπογραφές στις εγγραφές μελών, εθελοντές και στελέχη στην επικοινωνιακή και οργανωτική δουλειά.

Σωτήρης Μπολάκης
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αυξημένη κίνηση σε ΚΤΕΛ Κηφισού, λιμάνι Πειραιά και Λεωφόρο Αθηνών
Κοινωνία

Όπου φύγει - φύγει οι Έλληνες - Με ΚΤΕΛ και πλοία

Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων
Ομόλογα

Deutsche Bank: Πού βλέπει την απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων

Η Deutsche Bank αναθεώρησε ανοδικά την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου- Οι εκτιμήσεις για τα επιτόκια

Στεγαστική κρίση: Στο τραπέζι «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω»
Ακίνητα

Πώς θα «πέσουν» νέα ακίνητα στην αγορά

Η στεγαστική κρίση «καίει» την ελληνική κοινωνία - Ποια μέτρα μελετά η κυβέρνηση

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν- Έτοιμοι να βομβαρδίσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, λέει ο Χεγκσεθ
Κόσμος

Τραμπ: Θα αποφασίσω σύντομα για το Ιράν

Οι δηλώσεις Τραμπ και Χέγκσεθ - Οι πληροφορίες από την πλευρά του Ιράν

Ηλεκτρική ενέργεια: Τριπλάσιο πλεόνασμα και συγκρατημένες προσδοκίες τιμών
Ηλεκτρισμός

Ηλεκτρική ενέργεια: Τριπλάσιο πλεόνασμα και συγκρατημένες προσδοκίες τιμών

Η αξία των εξαγωγών ρεύματος στο πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε 459 εκατ. ευρώ

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ
Κοινωνία

Πανελλαδικές 2026: Πρεμιέρα με Νέα Ελληνικά κάνουν σήμερα τα ΕΠΑΛ

Πρεμιέρα για τα ΕΠΑΛ κάνουν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις – Μαζί με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο: Διαφοροποιήσεις μεταξύ των φορέων του τουριστικού κλάδου
Τουρισμός

Χωροταξικό Τουρισμού: Μεγάλες διαφωνίες στους φορείς του κλάδου

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού προκαλεί διαφωνίες στους τουριστικούς φορείς ως προς τη φέρουσα ικανότητα

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 7ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
ΜΜΜ: Σε ισχύ από 30 Μαΐου τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο
Κοινωνία

ΜΜΜ: Νέα πρόστιμα από σήμερα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο

Μουντιάλ: Το «μοντέλο» της Goldman Sachs» δίνει ως φαβορί την Ισπανία
Business of Sport

Μουντιάλ: Το «μοντέλο» της Goldman Sachs» δίνει ως φαβορί την Ισπανία

Το μοντέλο βασίζεται στην ιστορική απόδοση των ομάδων και στα δεδομένα κατάταξης, δίνοντας στους Ίβηρες ποσοστό 26% για την κατάκτηση του τροπαίου.

Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ
Economy

«Θυσίασαν» το Fuel Pass για να πάνε σούπερ μάρκετ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των 2,5 εκατ. αιτήσεων για το Fuel Pass

Αθανασία Ακρίβου
Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
Economy

Καμπανάκι στην αγορά - «Κόκκινα» τα 1 στα 3 τιμολόγια

Μόνο δύο στα τρία τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους – Η καθυστέρηση πληρωμών φέρνει μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις

Δήμητρα Σκούφου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies