Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη

Η τεχνολογία των Μουντιάλ και των Ολυμπιακών Αγώνων μετακομίζει στα δημόσια γήπεδα και στα πάρκα του Πεκίνου, σε μια αθλητική βιομηχανία που στοχεύει στα 970 δισ. δολάρια.

Business of Sport 26.05.2026, 11:48
Σχολιάστε
Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη
Επιμέλεια Γιώργος Μαζιάς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε μια δημόσια αθλητική εγκατάσταση στο βόρειο Πεκίνο στην Κίνα, δύο κάμερες ακολουθούν κάθε χτύπημα της μπάλας, δημιουργούν στατιστικά σε πραγματικό χρόνο και μοντάρουν αυτόματα βίντεο με τις καλύτερες φάσεις. Πρόκειται για μια τεχνολογία που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν αυστηρά κρατημένη για Παγκόσμια Κύπελλα, μεγάλα τουρνουά και τηλεοπτικές μεταδόσεις ελίτ.

Σήμερα, η Κίνα προωθεί ένα νέο μοντέλο με στόχο να μεταφέρει αυτά τα εργαλεία στον μαζικό αθλητισμό, μετατρέποντας την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) που εφαρμόζεται στον αθλητικό τομέα σε μια εξαιρετικά κλιμακούμενη και κερδοφόρα επιχείρηση.

Από το κινεζικό «Hawk-Eye» μέχρι τα έξυπνα γήπεδα που αναπτύσσει η Orange Lion Sports (πρώην Alibaba Sports), το στοίχημα είναι τεράστιο. Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά σχέδια, η Κίνα φιλοδοξεί να εκτινάξει την αξία της αθλητικής της βιομηχανίας στα 7 τρισεκατομμύρια γουάν (περίπου 970 δισ. δολάρια) πριν από το 2030.

Η εταιρεία Beijing Rigour Technology, δημιουργός του λεγόμενου κινεζικού «Hawk-Eye», ξεκίνησε αναπτύσσοντας συστήματα παρακολούθησης και ανάλυσης για τον επαγγελματικό αθλητισμό (ποδόσφαιρο, τένις, βόλεϊ). Το 2023 έλαβε μάλιστα την επίσημη πιστοποίηση της FIFA για συστήματα VAR και τεχνολογία ημιαυτόματου οφσάιντ.

Η τεχνολογία της έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε διοργανώσεις της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC) και σε αγορές όπως η Ινδονησία (η οποία αγόρασε 20 συστήματα για τα στάδιά της), η Ταϊλάνδη και η Ρωσία. Ωστόσο, το παιχνίδι πλέον μεταφέρεται εκτός των μεγάλων σταδίων.

Όπως διαπιστώθηκε στο Πεκίνο, συστήματα που σχεδιάστηκαν για τη διαιτησία και την επαγγελματική ανάλυση προσφέρονται πλέον σε ακαδημίες, αθλητικά κέντρα και απλούς πολίτες.

«Η πρώτη γενιά αφορά πάντα προϊόντα για τον πρωταθλητισμό. Μετά έρχονται τα συστήματα προπόνησης και, τέλος, τα προϊόντα για τη μαζική αγορά», εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Παν Γιου.

Σε αυτό το σημείο εισέρχεται η Orange Lion Sports. Η εταιρεία μετακίνησε το κέντρο βάρους της από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το αθλητικό περιεχόμενο στην ανάπτυξη τεχνολογίας για την καθημερινή άθληση.

Το κορυφαίο προϊόν της, το Smartshot AI, είναι ένα σύστημα που έχει ήδη εγκατασταθεί σε περισσότερα από 120 γήπεδα, έχοντας δημιουργήσει πάνω από 10 εκατομμύρια βίντεο για εκατομμύρια χρήστες.

Πώς λειτουργεί: Δύο κάμερες και μια κεντρική μονάδα δίπλα στο γήπεδο καταγράφουν τον αγώνα, παράγουν αυτόματα στατιστικά, εντοπίζουν μοτίβα παιχνιδιού και απομονώνουν τα highlights.

Το κόστος: Το σύστημα κοστίζει περίπου 61.000 γουάν (περίπου 8.400 δολάρια), κάνοντας προσβάσιμη μια τεχνολογία που άλλοτε κόστιζε περιουσίες.

«Ο στόχος μας ήταν πάντα να κάνουμε προσιτές τις τεχνολογίες που ήταν εξαιρετικά ακριβές», επισημαίνει ο Ρεν Γιουάν, επικεφαλής του ψηφιακού τομέα της εταιρείας.

Η επέκταση αυτή συμπίπτει με μια ευρύτερη εθνική φιλοδοξία. Η Κίνα μετρούσε ήδη περισσότερους από 25 εκατομμύρια ενεργούς παίκτες τένις στο κλείσιμο του 2024, γεγονός που αποδεικνύει το τεράστιο μέγεθος της αγοράς.

Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα μοντέλο «αθλητισμού + τουρισμού», μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις σε χώρους αναψυχής και κατανάλωσης για μια νέα γενιά χρηστών. Για αυτούς, το να παίζουν, να προπονούνται, να μοιράζονται βίντεο στα social media και να αναλύουν τα στατιστικά τους στο κινητό, αποτελεί μια ενιαία εμπειρία.

Το μεγάλο ερώτημα: Η επέκταση αυτών των συστημάτων εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων παραμένει γρίφος, καθώς η Κίνα παρουσιάζει μεγάλες περιφερειακές ανισότητες στις υποδομές. Το αν οι επενδύσεις των 8.400 δολαρίων ανά γήπεδο είναι βιώσιμες για μικρούς αθλητικούς χώρους μένει να αποδειχθεί.

Σε μια χώρα όπου για χρόνια η αθλητική τεχνολογία μετριόταν με το πόσα Μουντιάλ ή Ολυμπιακούς Αγώνες εξόπλιζε, πλέον ξεκινά μια άλλη κούρσα: πόσοι καθημερινοί ερασιτέχνες είναι διατεθειμένοι να την εντάξουν στη ζωή τους. Η επόμενη μεγάλη μάχη της τεχνολογίας δεν θα δοθεί σε ένα υπερσύγχρονο στάδιο, αλλά σε ένα δημόσιο γήπεδο της γειτονιάς.

Πηγή: in.gr

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μισθοί: Πώς ο πόλεμος συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη στις πλούσιες χώρες
World

Στην πρέσα οι μισθοί σε όλον τον κόσμο - Ο πόλεμος δεν κάνει διακρίσεις
Wall Street: Ανοδικά με το βλέμμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής
Wall Street

Ανοδικά η Wall Street με το βλέμμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής
Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη
Economy

Αιχμηρή απάντηση ΥΠΑΝ στην «γκρίνια» Παντελιάδη
Φτώχεια: Σε κίνδυνο ένας στους πέντε πολίτες στην Ελλάδα
Economy

Σε κίνδυνο φτώχειας 1 στους 5 στην Ελλάδα
Ουγγαρία: Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα
World

Ουγγαρία: Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα
Μέτρα στήριξης: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ενίσχυση των 150 ευρώ
Economy

Τι ισχύει για την επιδότηση στο diesel και το επίδομα των 150 ευρώ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγίου Πνεύματος: Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες
Τουρισμός

Ποιους προρισμούς επιλέγουν οι Έλληνες για του Αγίου Πνεύματος

Αυξημένη η αεροπορική επιβατική κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πού κινούνται οι πληρότητες

Λάμπρος Καραγεώργος
Ferrari: Η μετοχή καταρρέει μετά τις αρνητικές κριτικές για το πρώτο της EV
World

Η μετοχή της Ferrari καταρρέει μετά την παρουσίαση του EV

Το νέο EV της Ferrari, Luce, απογοήτευσε κοινό, κριτικούς και επενδυτές οδηγώντας σε πτώση των μετοχών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα θεραπευμένα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα «θεραπευμένα» δάνεια

Η διαδικασία εξυγίανσης βρίσκεται στο τελευταίο μίλι - Οι τράπεζες και πόσο έχουν υποχωρήσει τα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Ανδρομάχη Παύλου
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από Business of Sport
Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη
Business of Sport

Η Κίνα φέρνει τα «έξυπνα σπορ» από την ελίτ στον πολίτη

Η τεχνολογία των Μουντιάλ και των Ολυμπιακών Αγώνων μετακομίζει στα δημόσια γήπεδα και στα πάρκα του Πεκίνου, σε μια αθλητική βιομηχανία που στοχεύει στα 970 δισ. δολάρια.

Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 92-85: Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος!

Θρύλος και πάσης Ευρώπης! Σε έναν μυθικό, έναν δραματικό τελικό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του!

Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ
Business of Sport

Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό με το πόσο της αποζημίωσης του να… ζαλίζει.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!
Business of Sport

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61: Ο Θρύλος στον τελικό!

Ο Ολυμπιακός σάρωσε τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final Four στο κατακόκκινο από 14.000 οπαδούς του ΟΑΚΑ και προκρίθηκε στον 10ο τελικό της ιστορία του.

Τραμπ Τζoύνιορ: Υποστηρικτής της «Ολυμπιάδας στεροειδών» που ξεκινά την Κυριακή
Business of Sport

Ο Τραμπ Τζούνιορ... τζογάρει στην «Ολυμπιάδα στεροειδών»

Σαράντα αθλητές θα λάβουν μέρος στον αμφιλεγόμενο διαγωνισμό, με την υποστήριξη της επενδυτικής εταιρείας των Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Πίτερ Θιλ

Λιονέλ Μέσι: Στην ομάδα των δισεκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών μαζί με τον Ρονάλντο
Business of Sport

Στο κλειστό club των κροίσων αθλητών ο Μέσι

Ο 38χρονος Μέσι έχει κερδίσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς και μπόνους από το 2007, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη
Business of Sport

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισχυρότερη ποδοσφαιρική αυτοκρατορία της Ευρώπης.

Γιώργος Μαζιάς
Latest News
Μισθοί: Πώς ο πόλεμος συρρικνώνει την αγοραστική δύναμη στις πλούσιες χώρες
World

Στην πρέσα οι μισθοί σε όλον τον κόσμο - Ο πόλεμος δεν κάνει διακρίσεις

Το ενεργειακό σοκ στην ευρωζώνη είναι ένα νέο πλήγμα για τους εργαζόμενους - Οι πραγματικοί μισθοί συρρικνώνονται και πάλι

Wall Street: Ανοδικά με το βλέμμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής
Wall Street

Ανοδικά η Wall Street με το βλέμμα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής

Η Wall Street αξιολογεί τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη
Economy

Αιχμηρή απάντηση ΥΠΑΝ στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Τι αναφέρουν στον ΟΤ πηγές από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την κριτική που άσκησε ο επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ METRO – Επίκειται ραντεβού με τον νέο πρόεδρος της ΕΣΕ, Διαμαντή Μασούτη

Φτώχεια: Σε κίνδυνο ένας στους πέντε πολίτες στην Ελλάδα
Economy

Σε κίνδυνο φτώχειας 1 στους 5 στην Ελλάδα

Η φτώχεια στην Ελλάδα καταλαμβάνει το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, πίσω μόνο από Λιθουανία, Λετονία και Βουλγαρία

Ουγγαρία: Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα
World

Ουγγαρία: Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας διατήρησε το επιτόκιο στο 6,25% - Σήμα για μείωση στην επόμενη συνεδρίαση

Μέτρα στήριξης: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ενίσχυση των 150 ευρώ
Economy

Τι ισχύει για την επιδότηση στο diesel και το επίδομα των 150 ευρώ

Παρατείνεται η επιδότηση diesel και τον Ιούνιο - Σε 825 εκατ. ευρώ εκτιμάται το συνολικό κόστος για τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Νέο πλαίσιο για τις ξένες επενδύσεις: Φορολογικά κίνητρα και fast track αδειοδοτήσεις
Economy

Κίνητρα έως 50 εκατ. για στρατηγικές ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα

Το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί σχέδιο νόμου για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως η βιομηχανία, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα logistics και η βιοτεχνολογία

Οικολογικά σχήματα: Στο ΦΕΚ τα ποσά των ενισχύσεων
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για ενισχύσεις οικολογικών σχημάτων

Οι ενισχύσεις για οικολογικά σχήματα αναμένεται να καταβληθούν εντός της εβδομάδας

Θερμοπύλες: Εκκίνηση διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου ιαματικών λουτρών
World

Διαγωνισμός από Υπερταμείο για τα Ιαματικά Λουτρά Θερμοπυλών

Οι προοπτικές αξιοποίησης του ακινήτου στις Θερμοπύλες ενισχύονται από τη γεωγραφική του θέση

ΟΛΘ: Προχωρά η σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο Προβλήτα
Λιμάνια

ΟΛΘ: Προχωρά η σιδηροδρομική σύνδεση με τον 6ο Προβλήτα

Το έργο ενισχύει τη σύνδεση του ΟΛΘ με το εθνικό και διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στις εμπορευματικές μεταφορές

CrediaBank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Τράπεζες

CrediaBank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένη τραπεζική και επιχειρηματική προσέγγιση της CrediaBank με στόχο την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι ισχύει όταν υπάρχουν συνδικαιούχοι
Economy

Ακατάσχετος λογαριασμός - Η λεπτομέρεια που γίνεται παγίδα

Πώς να μην βρεθείτε μπροστά σε εκπλήξεις νομίζοντας ότι ο κοινός λογαριασμός είναι ακατάσχετος

Ολλανδία: Μπλόκο στις ΗΠΑ για εξαγορά εταιρείας τεχνολογίας
World

Ολλανδικό μπλόκο στις ΗΠΑ για εξαγορά εταιρείας τεχνολογίας

Η αμερικανική εταιρεία Kyndryl ανακοίνωσε ότι ήθελε θα εξαγοράσει την εταιρεία Solvinity στην Ολλανδία

ΤτΕ: Δημιούργησε την ιστοσελίδα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης «weconomy.gr»
Economy

«weconomy.gr»: Νέα ιστοσελίδα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης από την ΤτΕ

Η νέα ιστοσελίδα της ΤτΕ απευθύνεται τόσο σε παιδιά και γονείς μέσα από διακριτές υποενότητες για μαθητές Δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

Αφθώδης πυρετός: Συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα η διακίνηση ώριμων τυριών από τη Λέσβο
AGRO

Συνεχίζεται η διακίνηση ώριμων τυριών από τη Λέσβο

Την τρίτη εβδομάδα της μερικής άρσης των περιορισμών για τον αφθώδη πυρετό διακινήθηκαν 149 τόνοι ώριμων τυριών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies