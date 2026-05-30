Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών

Οι Βρυξέλλες και οι πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ εξετάζουν τρόπους αντιμετώπισης της ραγδαίας αύξησης των εισαγωγών από την Κίνα

World 30.05.2026, 20:06
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Η Κίνα προειδοποίησε το Σάββατο την ΕΕ να μην επιβάλει νέους εμπορικούς περιορισμούς, καθώς οι Βρυξέλλες ετοιμάζουν μια ευρεία εκστρατεία κατά της βιομηχανικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας του Πεκίνου, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για το μέλλον της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας.

«Εάν η ΕΕ επιμείνει να εισαγάγει μονομερώς νέα εμπορικά μέσα και να υιοθετήσει διακριτικούς περιορισμούς, η Κίνα θα λάβει αποφασιστικά αντίμετρα και αποτελεσματικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικών της συμφερόντων», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου σε δήλωσή του.

«Οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Κίνας και ΕΕ παραμένουν ανοιχτά. Οι δύο πλευρές διερευνούν τη δημιουργία ενός μηχανισμού διαβούλευσης για το εμπόριο και τις επενδύσεις και θα διεξάγουν σχετικούς διαλόγους», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο.

Η δήλωση αυτή έγινε σε απάντηση σε συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ΕΕ την Παρασκευή, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών για τον τρόπο αντιμετώπισης της πλεονάζουσαες παραγωγικής ικανότητας της Κίνας.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συγκάλεσε την Παρασκευή μια συζήτηση προσανατολισμού με τους 26 Επιτρόπους της, προκειμένου να διερευνήσουν μια σειρά πολιτικών εργαλείων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης εμπορικής ανισορροπίας της ΕΕ με την Κίνα, καθώς ένα κύμα κινεζικών προϊόντων, από οχήματα έως ηλιακοί συλλέκτες και ενδύματα, υπονομεύει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες, οδηγώντας σε κλείσιμο εργοστασίων και απώλεια θέσεων εργασίας.

«Μη βιώσιμες» οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ με Κίνα

«Η τρέχουσα κατάσταση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων δεν είναι βιώσιμη», αναφέρεται σε δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη συζήτηση προσανατολισμού. «Καθώς τα οικονομικά και τα θέματα ασφάλειας γίνονται όλο και πιο αλληλένδετα, και οι δύο αυτές διαστάσεις θα απαιτήσουν μια πιο ισχυρή και συνεκτική απάντηση.»

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας διευρύνθηκε στα 360 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι από 312 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Σύμφωνα με τα εμπορικά στοιχεία, η αύξηση αυτή ήταν ακόμη πιο απότομη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ενώ η Γαλλία και άλλα κράτη μέλη έχουν πιέσει για την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων για την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η Γερμανία προειδοποιεί εδώ και καιρό ενάντια σε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα από το Πεκίνο.

Ωστόσο, σε μια ανατροπή της στάσης της, το Βερολίνο έδειξε την Παρασκευή μεγαλύτερη προθυμία να αναλάβει η ΕΕ πιο σκληρά μέτρα ενάντια στο νέο κύμα κινεζικών εισαγωγών, σηματοδοτώντας μια στροφή από την παραδοσιακά επιφυλακτική στάση του.

«Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Κίνα, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ευρώπη να γίνει θύμα μιας επιθετικής στρατηγικής που καταστρέφει τη βιομηχανία μας. Χρειάζονται νέα εργαλεία, νέα μέτρα, νέα πολιτική βούληση», δήλωσε στο Politico την Παρασκευή ο Επίτροπος της ΕΕ για τη βιομηχανική στρατηγική.

