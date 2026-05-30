Ιταλία: Θέλει να μετονομάσει την… ηλεκτρική ενέργεια

Η Ρώμη θέλει να αλλάξει το όνομα της μονάδας μέτρησης της ηλεκτρικής τάσης από βολτ σε... «βόλτα»

World 30.05.2026, 19:49
Ο Αλεσάντρο Βόλτα παρουσιάζει την εφεύρεσή του στον Ναπολέοντα
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Το όνομα της διεθνούς μονάδας ηλεκτρικού δυναμικού θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, καθώς η Ιταλία σκοπεύει να προσθέσει ένα «α» στη μονάδα βολτ.

Στόχος είναι να αποτίσει φόρο τιμής στον Ιταλό φυσικό και πρωτοπόρο της ηλεκτρικής ενέργειας Αλεσάντρο Βόλτα δύο αιώνες μετά τον θάνατό του.

Το «α» που θα κάνει τη διαφορά για την Ιταλία

Ο Βόλτα, στον οποίο αποδίδεται η εφεύρεση της ηλεκτρικής μπαταρίας και η ανακάλυψη του μεθανίου, έδωσε το όνομα «βολτ» προς τιμήν του — αλλά σε αγγλική μορφή.

Τώρα, η δεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι θέλει να την επανεθνικοποιήσει επαναφέροντας το λανθασμένο «α».

Για τη Ρώμη, «η ιταλική πρόταση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την προώθηση της επιστημονικής κληρονομιάς της χώρας και του ρόλου της Ιταλίας σε σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες τεχνολογικής καινοτομίας».

Η διπλωματική πίεση εντάθηκε την Πέμπτη, με τον υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Αλέσιο Μπούτι, να συζητά την πρόταση με την Ανέτ Κου, γενική διευθύντρια του Διεθνούς Γραφείου Μέτρησης και Θέσεων (BIPM), ενός διεθνούς οργανισμού με έδρα το Παρίσι που είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις.

«Η ιταλική πρόταση υπερβαίνει κατά πολύ το γλωσσικό ζήτημα και αντιπροσωπεύει την επιθυμία να δοθεί σημαντική ιστορική αναγνώριση σε έναν από τους πατέρες της σύγχρονης επιστήμης, του οποίου το έργο άλλαξε ριζικά τη σχέση της ανθρωπότητας με τον ηλεκτρισμό και την τεχνολογική πρόοδο», ανέφερε ο Μπούτι σε ανακοίνωσή του.

Στη συνάντησή του με τον Κου, ο Μπούτι είπε ότι οι περισσότερες μονάδες μέτρησης που ονομάζονται από άτομα διατηρούν το πλήρες επώνυμο, χωρίς συντομογραφίες. Αυτή είναι η περίπτωση, για παράδειγμα, με το χερτζ, το νιούτον ή το βατ.

Ο Ιταλός αξιωματούχος βρισκόταν επίσης στη γαλλική πρωτεύουσα για να παραστεί σε σύνοδο υπουργών ψηφιακής τεχνολογίας της G7, σύμφωνα με το POLITICO.

Η αλλαγή θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί σε εγχώριο επίπεδο και στη συνέχεια να προωθηθεί σε διεθνές επίπεδο με στόχο την υιοθέτησή της με επίσημη ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του BIPM τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Η πρωτοπορία του Βόλτα

Μεταξύ άλλων εφευρέσεων, ο Ιταλός φυσικός Βόλτα εφηύρε τον ηλεκτρικό σωρό, τον πρόγονο της ηλεκτρικής μπαταρίας, μεταξύ 1799 και 1800.

Το έτος 1775 επεξεργάστηκε το ηλεκτρόφορον (ανεξάρτητα από το μοντέλο που κατασκευάστηκε από τον Johan Wilck), αργότερα κατασκεύασε πυκνωτή, καθώς και ηλεκτροσκόπιο, το οποίο χρησίμευε στην ανίχνευση ηλεκτρικού φορτίου.

Στον Ιταλό εξερευνητή, τον οποίο εκτός από την φυσική, ενδιέφερε επίσης και η χημεία, οφείλεται επίσης η ανακάλυψη του μεθανίου, και η ανυπολόγιστη εμπειρία σχετικά με τις ιδιότητές του, οι οποίες στο μέλλον θα οδηγούσαν στην ανάπτυξη τεχνολογιών των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Η ανακάλυψη της χημικής αντίδρασης ως σταθερής πηγής ενέργειας, επέτρεψε την ανάπτυξη των ερευνών σχετικά με τον ηλεκτρισμό. Οι εργασίες του Ιταλού, χρησίμευσαν ως εργαλεία για τα πρώτα πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού, τα οποία απέδωσαν την ανακάλυψη των ηλεκτρικών κινητήρων. Το στοιχείο του Βόλταευκόλυνε την περιγραφή φυσικών φαινομένων όπως η ένταση ρεύματος, ή αντίσταση, και κατόπιν την εξέλιξη των εργαλείων μέτρησης και την περαιτέρω θεωρητική συνέχεια.

Η εφεύρεση του Ιταλού φυσικού, δεν αποτελούνταν από ένα μοναδικό ζεύγος ηλεκτροδίων, αλλά απο σειρά αυτών. Η μέθοδος σειριακής σύνδεσης στοιχείων χρησιμοποιείται επίσης σε παραγωγή πολλών πηγών ενέργειας. Στην εποχή του Βόλτα αυτό ονομαζόταν «συστοιχεία», ενώ σήμερα ορίζεται ως «μπαταρία».

