ΑΑΔΕ: Σαφάρι για νέα κόλπα φοροδιαφυγής – Σε ποιους εστιάζει

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 31.05.2026, 12:16
Σχολιάστε
ΑΑΔΕ: Σαφάρι για νέα κόλπα φοροδιαφυγής – Σε ποιους εστιάζει
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις νέες πρακτικές απόκρυψης τζίρου με αδήλωτες τερματικές μηχανές, μετά την υποχρεωτκή διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με POS, εστιάζουν νέοι εκτεταμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώνει η φορολογική αρχή, ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν POS συνδεδεμένα με παρόχους ή τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού χωρίς να τα έχουν δηλώσει στα μητρώα της φορολογικής διοίκησης. Πρακτικά, δηλαδή, η πληρωμή γίνεται κανονικά με τραπεζική κάρτα, αλλά τα στοιχεία της συναλλαγής δεν εμφανίζονται στα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα μέρος των εσόδων να μην καταγράφεται επισήμως, με τις εισπράξεις να καταλήγουν σε λογαριασμούς εξωτερικού. Με αυτόν τον τρόπο δυσχεραίνεται ο έλεγχος των πραγματικών οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων και περιορίζεται η δυνατότητα διασταυρώσεων από τις φορολογικές αρχές.

Ποιος «ψάχνει» η ΑΑΔΕ

Οι έρευνες επικεντρώνονται κυρίως σε κλάδους με αυξημένη χρήση καρτών και μεγάλο όγκο καθημερινών συναλλαγών, όπως η εστίαση, η διασκέδαση και ο τουρισμός, όπου το επόμενο διάστημα οι έλεγχοι θα ενταθούν σε τουριστικούς προορισμούς με αυξημένη επισκεψιμότητα.

Τα «κόλπα»

Οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα χρήματα μεταφέρονται πρώτα σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια έρχονται στην Ελλάδα με τρόπους που δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους – κυρίως, δε, όταν είναι από τράπεζες σε γειτονικές χώρες που είναι πιο εύκολη η μεταφορά χρημάτων και εκτός τραπεζικού συστήματος, ο εντοπισμός τους γίνεται πιο δύσκολος.

Η ΑΑΔΕ παρακολουθεί επίσης περιπτώσεις επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές ή μέσα πληρωμών τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα στα ηλεκτρονικά μητρώα της φορολογικής διοίκησης, επιχειρώντας να εντοπίσει τυχόν αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών και δηλωμένων εισπράξεων.

Οι κυρώσεις

Ας σημειωθεί ότι η χρήση POS από πάροχο του εξωτερικού δεν απαγορεύεται από τη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι το τερματικό να έχει δηλωθεί κανονικά στην ΑΑΔΕ και να αποστέλλει τα απαιτούμενα στοιχεία συναλλαγών στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων τα πρόστιμα είναι βαριά. Για μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εγκατάστασης και λειτουργίας POS προβλέπονται χρηματικές κυρώσεις, ενώ η μη διασύνδεση με τις ταμειακές μηχανές μπορεί να επιφέρει πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 20.000 ευρώ ανάλογα με το καθεστώς τήρησης βιβλίων της επιχείρησης. Αντίστοιχα, σημαντικές κυρώσεις προβλέπονται και για παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που δεν τηρούν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: Σαφάρι για νέα κόλπα φοροδιαφυγής – Σε ποιους εστιάζει
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιους ψάχνει η ΑΑΔΕ για αδήλωτους τζίρους - Στο μικροσκόπιο τα POS
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα
Τραμπ: Θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Κόσμος

Ο Τραμπ θέλει τις μουσουλμανικές χώρες στις Συμφωνίες του Αβραάμ
BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold – Τι λένε οι επενδυτές
World

BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold
ΠΑΣΟΚ: Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική

Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα
Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία εν μέσω βίαιων συγκρούσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kellogg’s: Πώς η πατέντα για τα πρώτα δημητριακά γέννησε αδελφική αντιζηλία και τη μεγαλύτερη εταιρεία
World

Πότε «γεννήθηκαν» τα πρώτα και διασημότερα δημητριακά

Στις 31 Μαΐου 1885 ο Δρ. Τζον Κέλογκ κατέθεσε πατέντα για τα δημητριακά που είχε κατά βάση εφεύρει ο αδελφός του Γουίλ, ο οποίος τελικά δικαιώθηκε

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα
Green

Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Με δύο νέες αποφάσεις του ΥΠΕΝ ενεργοποιούνται κρίσιμα έργα αναβάθμισης και επανενεργοποίησης υποδομών για τη θωράκιση της Αττικής έναντι υδρολογικών πιέσεων

Μάχη Τράτσα
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη
AGRO

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία – Παραδείγματα από την Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Mediterra: Εδραιώνεται σε κομβικά αεροδρόμια με mastihashop corners
Business

Στο... συνάλλαγμα ποντάρει η Mediterra - Το νέο στοίχημα

Την παρουσία της σε κομβικά αεροδρόμια της Ελλάδας ενισχύει η Mediterra μέσω mastihashops - Το στοίχημα του τουρισμού και οι στόχοι για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
American Eagle: Με… τσακισμένα φτερά η αμερικανική εταιρεία – Η κόντρα στην Ελλάδα
World

Με... τσακισμένα φτερά η American Eagle - Η κόντρα στην Ελλάδα

Σε διαφορετικές κατευθύνσεις κινήθηκαν οι δύο βασικές μάρκες της American Eagle στις αρχές του 2026

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: Σαφάρι για νέα κόλπα φοροδιαφυγής – Σε ποιους εστιάζει
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιους ψάχνει η ΑΑΔΕ για αδήλωτους τζίρους - Στο μικροσκόπιο τα POS

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Φορολογικές δηλώσεις: Τα SOS για αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα SOS στις δηλώσεις για αναδρομικά - Τι πρέπει να προσέξετε

Ποια ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις - Ο φόρος που πρέπει να καταβληθεί

Συντάξεις χηρείας: Επισπεύδεται η λύση στο πρόβλημα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις συντάξεις χηρείας

Με νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνησης φέρνει παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας

Κώστας Παπαδής
ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών απο 1 έως 5 Ιουνίου

Σε ποιες ημερομηνίες θα γίνουν πληρωμές από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ έως 30/10
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Η μετάθεση της ημερομηνίας διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των Λογιστών - Φοροτεχνικών στον έλεγχο των νέων ΚΑΔ, αναφέρει η ΑΑΔΕ

ΕΕ: Τρείς νέοι φόροι στο τραπέζι – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα [γραφήματα]
Economy

Τρεις νέοι φόροι στο τραπέζι της ΕΕ – Τι θα πληρώσει η Ελλάδα

Φόρους σε ψηφιακές υπηρεσίες, ψηφιακά τυχερά παιχνίδια και κρυπτονομίσματα για την περίοδο 2028-2034 ετοιμάζει η Κομισιόν

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο φέτος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο [γραφήματα]

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 452.305 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Latest News
ΑΑΔΕ: Σαφάρι για νέα κόλπα φοροδιαφυγής – Σε ποιους εστιάζει
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιους ψάχνει η ΑΑΔΕ για αδήλωτους τζίρους - Στο μικροσκόπιο τα POS

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες στα τελευταία τρίμηνα

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Τραμπ: Θέλει οι μουσουλμανικές χώρες να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ – Αν τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν
Κόσμος

Ο Τραμπ θέλει τις μουσουλμανικές χώρες στις Συμφωνίες του Αβραάμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί διακαώς να βελτιώσει τις σχέσεις του Ισραήλ με τις μουσουλμανικές. Πλέον, χρησιμοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν ως μοχλό πίεσης για να τις εντάξει όλες στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold – Τι λένε οι επενδυτές
World

BP: Το «παρασκήνιο» της απομάκρυνσης Manifold

Ερωτηματικά προκαλέι η ξαφνική απομάκρυνση του Albert Manifold από τη θέση του προέδρου της BP - Τι προηγήθηκε

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΠΑΣΟΚ: Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα και οι δημοσκοπήσεις
Πολιτική

Τα δύο μέτωπα Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ανεβάσει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η κριτική στις δημοσκοπήσεις και τα «καρφιά» για το Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κολομβία: Προεδρικές εκλογές στη σκιά του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια
Κόσμος

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία εν μέσω βίαιων συγκρούσεων

Η Κολομβία διεξάγει σήμερα τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι
Πολιτική

Μητσοτάκης για ακρίβεια: Βαφτίζει το κρέας ψάρι

Την ώρα που τα νοικοκυριά γονατίζουν κάτω από το βάρος της αβάσταχτης ακρίβειας o Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει «ανάσα» τα μέτρα - ψίχουλα

Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk, η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Λιμάνι Ελευσίνας: Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός του Υπερταμείου
Λιμάνια

Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας

Ολοκληρώνεται η εκπόνηση των τευχών του διαγωνισμού για το λιμάνι της Ελευσίνας, προκειμένου να ανοίξει η διαδικασία για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης

SoftBank: Επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center
Tεχνητή νοημοσύνη

Η SoftBank επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center

Το έργο στη Γαλλία αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου υποδομών AI της SoftBank

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας – Αυστηρότεροι όροι
World

Αυστηρότεροι όροι στην Τεχεράνη από Τραμπ

Περαιτέρω παράταση των διαπραγματεύσεων αναμένεται να προκαλέσει η τροποποίηση των όρων της προηγούμενης πρότασης των ΗΠΑ

Κίνα: Επιδεινώθηκε η εργοστασιακή παραγωγή
World

Καμπανάκι για την Κίνα από την εργοστασιακή παραγωγή

Η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με σημάδια σημάδια επιβράδυνσης της οικονομίας της μετά από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο

Μεταναστευτικό: Screening στα σύνορα και επιτάχυνση διαδικασιών χορήγησης ασύλου – Τι προβλέπει το νέο σύμφωνο της ΕΕ
Κοινωνία

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Σημαντικές αλλαγές στο μεταναστευτικό φέρνει και η νέα μορφή του Eurodac, το οποίο θα λειτουργεί ως ο βασικός ευρωπαϊκός μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης αφίξεων

Ανακαινίζω: Πότε ξεκινάει το νέο πρόγραμμα – Τι προβλέπει
Ακίνητα

Πότε ξεκινάει το νέο «Ανακαινίζω» - Οι ωφελούμενοι

Ποια ακίνητα αφορά το νέο «Ανακαινίζω» - Οι διαφορές με το προηγούμενο πρόγραμμα

Αγορές: Αντίθετες πορείες μετοχών και ομολόγων – Οι αιτίες
Markets

Μετοχές και ομόλογα σε καιρό πολέμου

Αύξηση παρουσίασαν οι δείκτες μετοχών στο τρίμηνο που μεσολάβησε από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν - Απώλειες σε χρυσό και ομόλογα

Ρωσία: Πιέζει την Αρμενία λόγω εμβάθυνσης των δεσμών με ΕΕ
Κόσμος

Πιέσεις Ρωσίας σε Αρμενία λόγω εμβάθυνσης δεσμών με ΕΕ

Η Ρωσία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Γερεβάν για διαβουλεύσεις

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies