Chevron: Έρχονται και άλλες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο

Για αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου τους επόμενους δύο μήνες προειδοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της Chevron Mike Wirth, καθώς τα αποθέματα αργού πετρελαίου συνεχίζουν να μειώνονται λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Τα αποθέματα ασφαλείας μειώνονται σταθερά και η ικανότητα της αγοράς να απορροφήσει αυτήν την ανισορροπία μειώνεται δραστικά σήμερα σε σύγκριση με το σημείο που ξεκινήσαμε», δήλωσε ο ίδιος σε συνέδριο που διοργάνωσε η επενδυτική τράπεζα Bernstein την Πέμπτη, συμπληρώνοντας: «Τις επόμενες εβδομάδες είναι πιθανό να δούμε αυτές τις πιέσεις να επηρεάζουν πιο άμεσα τις τιμές και θα περίμενα να υπάρξει μεγαλύτερη ανοδική πίεση, καθώς μπαίνουμε στον Ιούνιο και ακόμη περισσότερη τον Ιούλιο».

Των σχολίων του έχει προηγηθεί μια πτώση 10% στις τιμές του πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω αισιοδοξίας ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν μπορούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της τρίμηνης σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η ανησυχία των οικονομολόγων ότι ο αντίκτυπος του πολέμου στις τιμές της ενέργειας θα συνεχίσει να είναι αισθητός για πολλούς μήνες μετά την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του, σημειώνουν οι Financial Times.

Chevron: Χειροτερεύει η ενεργειακή κρίση

Οι προειδοποιήσεις του Wirth έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά σχολίων από στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του κρατικού πετρελαϊκού ομίλου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Adnoc, ο οποίος προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι απίθανο να επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα πριν από το επόμενο έτος, ακόμη και αν επιλυθεί η σύγκρουση.

Ο Wirth εξήγησε ότι οι τιμές του πετρελαίου δεν ανέβηκα στα επίπεδα που περίμενε ο κόσμος, κυρίως λόγω των υψηλότερων από το κανονικό αποθεμάτων αργού πετρελαίου πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, της αποδέσμευσης ποσοτήτων από το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου των ΗΠΑ και των ροών πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις από το Ιράν, τη Ρωσία και τη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, είπε ότι αυτά τα αποθέματα τώρα μειώνονται, για αυτό και η ενεργειακή κρίση θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις να επικεντρωθούν περισσότερο σε μια «ασφαλιστική πολιτική», δημιουργώντας αποθέματα πετρελαίου για να τις προστατεύσουν από σοκ όπως η πανδημία και οι πόλεμοι στο Ιράν και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.