Bloomberg: Νέο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα – Τι σημαίνει για την οικονομία

Στο νέο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα όπως διαμορφώνεται μετά την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αναφέρεται δημοσίευμα του του Bloomberg.

Στο Bloomberg μιλούν εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας και εταιρίας δημοσκόπησης, οι οποίοι, ως είθισται, σε περιπτώσεις που το πολιτικό σκηνικό περιπλέκεται με αμφίβολο εκλογικό αποτέλεσμα, εκφράζουν τις ανησυχίες τους για επιπτώσεις στη πορεία της ελληνικής οικονομίας, ανάλογα με την έκβαση των εκλογών.

Το ξένο ειδησεγραφικό πρακτορείο υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, πως το νέο αντιπολιτευτικό κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ένδειξη ενός όλο και πιο κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο, το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη με κόπο κατακτημένη φήμη της Ελλάδας μεταξύ των επενδυτών για σταθερότητα και προσθέτει ότι η εμφάνιση νέων κομμάτων ακολουθεί μια τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς τα εκλογικά σώματα πολώνονται όλο και περισσότερο γύρω από ζητήματα όπως το κόστος ζωής, η μετανάστευση και η στέγαση.

Στην Ελλάδα, η πολιτική αποτέλεσε σημαντικό μοχλό μιας οικονομικής ανάκαμψης, η οποία είδε τη χώρα να ανακτά το καθεστώς της ανεπτυγμένης οικονομίας και να καταγράφει μερικούς από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει, επισημαίνοντας ότι το ερώτημα -με τις εκλογές να είναι προγραμματισμένες μέχρι τον επόμενο Ιούνιο- είναι αν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να κερδίσει μια τρίτη συνεχή θητεία. Σύμφωνα, δε, με τις δημοσκοπήσεις, γράφει το Bloomerg, το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί άνετο προβάδισμα, αλλά υποδηλώνουν επίσης ότι ο Μητσοτάκης στερείται της στήριξης που απαιτείται για να μπορέσει να κυβερνήσει χωρίς εταίρο σε κυβέρνηση συνεργασίας.

«Εάν δεν προκύψει μια σταθερή κυβέρνηση και υπάρξει μια βραχύβια κυβέρνηση και νέες εκλογές, τότε η πολιτική αστάθεια θα μεταφερθεί στην οικονομία», δήλωσε ο Βασίλης Μοναστηριώτης, καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο London School of Economics και διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του. Αυτό θα επιβράδυνε τις ιδιωτικές επενδύσεις και ενδεχομένως θα καθυστερούσε την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια, ανέφερε, προσθέτοντας ότι «και τα δύο θα έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξη».

Η ελληνική οικονομία

Η Ελλάδα μετά την κρίση χρέους έχει σημειώσει μια αξιοσημείωτη οικονομική επιστροφή την τελευταία δεκαετία, αφού έχασε σχεδόν το 25% του ΑΕΠ της, ωστόσο παρόλα τα κέρδη πολλοί Έλληνες δηλώνουν ότι αισθάνονται περιθωριοποιημένοι, επισημαίνεται.

Στο πολιτικό σκηνικό, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», φιλοδοξεί να ενώσει τους ψηφοφόρους της διασπασμένης αριστεράς ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρει ο συντάκτης τους Bloomberg. Μια εβδομάδα νωρίτερα, η Μαρία Καρυστιανού, «μητέρα θύματος του πιο θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ελλάδα το 2023», όπως την προσδιορίζει, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός άλλου πολιτικού κινήματος, αναφέρει το Bloomberg.

«Ακόμη και πριν από την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, είχαμε 12 κόμματα που καταγράφονταν στις έρευνές μας», δήλωσε ο Γιώργος Αράπογλου, γενικός διευθυντής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Pulse RC. Αυτό καθιστά πιο δύσκολη την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος και των επακόλουθών του, είπε. «Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που υπήρχαν τόσα πολλά κόμματα στις δημοσκοπήσεις μας».

Τσίπρας και Καρυστιανού

Σύμφωνα με το άρθρο του Bloomberg, ο ΣΥΡΙΖΑ, «το πρώην κόμμα του Τσίπρα», είχε σπάσει το ίδιο το μεταπολιτευτικό δίπολο της Ελλάδας όταν ανέλαβε την εξουσία στις αρχές του 2015. Οι Έλληνες, γράφει, είχαν συνηθίσει στην πολιτική αναταραχή, καθώς διαδοχικοί πρωθυπουργοί παραιτούνταν ή προκήρυσσαν πρόωρες εκλογές, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Τσίπρα, στο προοίμιο και στα βάθη της κρίσης χρέους.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τσίπρας και η Καρυστιανού θα ενταχθούν σε ένα πολυπληθές πεδίο που διεκδικεί τη δεύτερη θέση μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν τελικά να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε μια πιθανή κυβέρνηση συνεργασίας, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Η Νέα Δημοκρατία

Η Νέα Δημοκρατία κινείται δημοσκοπικά κοντά στα χαμηλότερα επίπεδά της από τότε που ανέλαβε την εξουσία και δέχεται έντονη πίεση μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα πριν από τρία χρόνια, καθώς και από τις εν εξελίξει έρευνες της ΕΕ για φερόμενη απάτη που αφορά αγροτικές επιδοτήσεις, επισημαίνεται.

Ο Μητσοτάκης έχει επίσης δηλώσει ότι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί το μέλλον της χώρας είναι να υπάρχει μια ισχυρή, αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι πλέον βέβαιο, είπε ο οικονομολόγος.

Η Ελλάδα, επίσης, δεν έχει εδραιωμένη κουλτούρα κυβερνήσεων συνεργασίας. Οι μόνες που είχαν διάρκεια στην πρόσφατη ιστορία σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους. Το εκλογικό σύστημα προβλέπει ότι το πρώτο κόμμα λαμβάνει επιπλέον έδρες (bonus) στη βουλή για να ευνοούνται οι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Αυτό εγείρει το φάσμα πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων, σε περίπτωση που κανείς δεν μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση το επόμενο έτος.

Ωστόσο, ο Μητσοτάκης έχει δείξει ότι μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις. Το 2023, η Νέα Δημοκρατία υπερέβη τις προσδοκίες κερδίζοντας την επανεκλογή της στον απόηχο του θανατηφόρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Οι δημοσκοπήσεις πριν από την ψηφοφορία έδειχναν ότι δεν θα ήταν σε θέση να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Προς το παρόν, ο πρωθυπουργός είναι επικεντρωμένος στα οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας και στις βελτιώσεις του προϋπολογισμού. Τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε μέτρα ανακούφισης ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ μετά την καταγραφή δημοσιονομικού πλεονάσματος για το 2025.

«Η χώρα έχει υγιή δημοσιονομικά αποτελέσματα και δεν νομίζω ότι η δημοσιονομική στάση θα επηρεαστεί σημαντικά από μια στροφή προς μια κυβέρνηση συνεργασίας», σύμφωνα με τον καθηγητή στο LSE. Αν όμως δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές, «η πολιτική αστάθεια θα έχει αντίκτυπο στη δημοσιονομική ισορροπία».