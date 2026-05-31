SoftBank: Επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center

Τη συμφωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν για επένδυση έως και 75 δισ. ευρώ σε ένα AI computing clusters στη Γαλλία, που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο έργο data center στην Ευρώπη, επιβεβαίωσε ο ιδρυτής και CEO της SoftBank, Μασαγιόσι Σον, όπως προκύπτει από δημοσίευμα των FT.

Η δέσμευση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε AI από τον όμιλο του Σον εκτός των ΗΠΑ και προσφέρει μια σημαντική στήριξη στον γάλλο πρόεδρο ενόψει της εκδήλωσης «Choose France» την ετήσια συγκέντρωση στελεχών και dealmakers, που διοργανώνει την επόμενη εβδομάδα, από έναν χρόνο πριν από τις εξαιρετικά αβέβαιες προεδρικές εκλογές, στις οποίες η ακροδεξιά προηγείται στις δημοσκοπήσεις και ο Macron δεν μπορεί να θέσει ξανά υποψηφιότητα.

Η συμφωνία μετά το δείπνο Μακρόν – Σον στο Τόκιο στις αρχές Απριλίου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, στη διάρκεια του οποίου ο Μακρόν παρουσίασε τα πλεονεκτήματα της Γαλλίας όπως τον συνδυασμό άφθονης πυρηνικής ενέργειας και των διαδικασιών ταχείας έγκρισης για εγκαταστάσεις AI.

«Η SoftBank είναι υπερήφανη που αναλαμβάνει αυτή τη σημαντική δέσμευση έναντι της Γαλλίας», δήλωσε ο Σον. «Με τις βιομηχανικές της ικανότητες, τη βάση ταλέντων και την εθνική της φιλοδοξία, η Γαλλία βρίσκεται σε μοναδική θέση για να γίνει ένας κορυφαίος κόμβος υποδομών AI στην Ευρώπη».

Το έργο

Η αρχική δέσμευση της SoftBank προβλέπει ότι θα ηγηθεί μιας επένδυσης ύψους 45 δισ. ευρώ για την κατασκευή υποδομών ισχύος 3,1 γιγαβάτ (GW) στη βόρεια περιοχή Hauts-de-France έως το 2031, με προοπτική σχεδιασμού για ακόμη 2GW.

Σε μία από τις κύριες εγκαταστάσεις στη Δουνκέρκη, η SoftBank θα συνεργαστεί με τη Schneider Electric για τη δημιουργία ενός κόμβου για υποδομές AI και κατασκευή ρομποτικής, σε μια τοποθεσία ιδανικά τοποθετημένη για την εξυπηρέτηση πελατών στο Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ.

Εάν ολοκληρωθεί, το πλήρες συγκρότημα των 5GW —το οποίο ισοδυναμεί με την παραγωγή πέντε πυρηνικών σταθμών ή περίπου με την αιχμή της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Νέας Υόρκης— θα εκτοξεύσει τη συνολική επένδυση της SoftBank σε περίπου 75 δισ. ευρώ.

Το έργο στη Γαλλία αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου υποδομών AI της SoftBank, το οποίο περιλαμβάνει ένα έργο κέντρου δεδομένων 10GW στο Οχάιο, το οποίο ανακοινώθηκε από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ τον Μάρτιο.

Η φιλοδοξία της SoftBank

Η SoftBank καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εδραιωθεί στην καρδιά της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης. Ο όμιλος έχει δεσμεύσει περισσότερα από 60 δισ. δολάρια σε επενδύσεις στην OpenAI, σχεδιάζει την εισαγωγή εταιρειών ρομποτικής και ενέργειας σε χρηματιστήρια των ΗΠΑ και αναπτύσσει την παραγωγική ικανότητα ημιαγωγών γύρω από το «κόσμημα του στέμματός» της, τη βρετανική εταιρεία σχεδιασμού τσιπ Arm.

Οι αυξανόμενες φιλοδοξίες του Σον για τα κέντρα δεδομένων έχουν αντικαταστήσει, σε κάποιο βαθμό, τα αρχικά σχέδια για την κοινοπραξία Stargate ύψους 500 δισ. δολαρίων, η οποία είχε σχεδιαστεί για να παρέχει υπολογιστική ισχύ σε μαζική κλίμακα για αποκλειστική χρήση από την OpenAI.

Οι εκτιμήσεις του κλάδου υπολογίζουν το κόστος για κάθε 1GW υποδομής AI σε περίπου 50 δισ. δολάρια συνολικά —συμπεριλαμβανομένης της γης, της κατασκευής, της ενέργειας και του εξοπλισμού πληροφορικής— πράγμα που σημαίνει ότι το σχέδιο της SoftBank θα βασιστεί στην προσέλκυση σημαντικά περισσότερων κεφαλαίων από εταίρους που δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί.

Οι τυπικές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις προβλέπουν ότι η SoftBank θα συνεισφέρει μια μικρή αρχική χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, με τη συντριπτική πλειονότητα των κεφαλαίων να προέρχεται μέσω δανειακής χρηματοδότησης του έργου (project financing).

Παράλληλα με τα έργα στις ΗΠΑ και στη Γαλλία, η SoftBank συμμετέχει σε μια κοινοπραξία που σχεδιάζει να κατασκευάσει υποδομές AI ισχύος 5GW στο Αμπού Ντάμπι μαζί με τις G42, OpenAI, Oracle, Nvidia και Cisco.

Οι τελικοί πελάτες και οι πάροχοι του υπολογιστικού εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις της στη Γαλλία δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.