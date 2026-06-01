Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό πίεση οι αγορές – Ράλι για EasyJet

Στο επίκεντρο οι φήμες για εξαγορά της EasyJet - Η προσοχή των αγορών στη Μέση Ανατολή

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 01.06.2026, 10:50
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό πίεση οι αγορές – Ράλι για EasyJet
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες παραβιάσεις της ολοένα και πιο εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και μια πιθανή πρόταση εξαγοράς της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας EasyJet.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,25% στις 624 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,33% στις 10.374 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,05% στις 25.116 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,01% στις 8.184 μονάδες.

Η προσοχή των αγορών είναι σήμερα στην εντολή του Ισραήλ για προώθηση στρατευμάτων βαθύτερα στον Λίβανο, ενώ ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο άνω του 2% σήμερα μετά την κλιμάκωση, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας συντάχθηκαν με τη Γαλλία καταδικάζοντας τη νέα ισραηλινή στρατιωτική προέλαση στον Λίβανο.

«Η στρατιωτική κλιμάκωση του Ισραήλ στον Λίβανο έχει προκαλέσει θανάτους και εκτοπισμούς αμάχων, έχει καταστρέψει υποδομές και έχει περιορίσει τον χώρο για διπλωματία», έγραψε η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Yvette Cooper, σε ανάρτησή της στο X την Κυριακή, προσθέτοντας ότι «πρέπει να τερματιστεί».

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να «επεκτείνουν τη διείσδυση» στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, έγραψε σήμερα το πρωί σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ότι το Ιράν «θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία», επιτιθέμενος παράλληλα στους «Δημοκρατικούς και διάφορους φαινομενικά μη πατριώτες Ρεπουμπλικανούς» για τα συνεχή αρνητικά σχόλια.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η βρετανική αεροπορική χαμηλού κόστους EasyJet απάντησε σήμερα στις φήμες για επικείμενη πρόταση εξαγοράς από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake, δηλώνοντας ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη προσέγγιση, αλλά θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση εφόσον κατατεθεί.

Η μετοχή της EasyJet άνοιξε με άνοδο 11,5%. Η εταιρεία, η οποία χαρακτήρισε το πιθανό timing της πρότασης της Castlelake ως «ιδιαίτερα ευκαιριακό», έχει δει τη μετοχή της να υποχωρεί πάνω από 40% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν ετήσια αύξηση 1,7% τον Μάιο, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών κατοικιών Nationwide που δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ποσοστό αυτό αποτελεί επιβράδυνση σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν η ετήσια αύξηση ήταν 3%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,6% σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, ενώ η μέση τιμή κατοικίας στη χώρα διαμορφώθηκε στις 278.024 λίρες, ελαφρώς χαμηλότερα από τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο στη Γερμανία μειώθηκε κατά 0,3% τον Απρίλιο σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Destatis. Σε ονομαστικούς όρους, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση.

Σε μηνιαία βάση, προσαρμοσμένα για εποχικές και ημερολογιακές διακυμάνσεις, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,3% σε πραγματικούς όρους, ενώ σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με τον Μάρτιο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό πίεση οι αγορές – Ράλι για EasyJet
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό πίεση οι ευρωπαϊκές αγορές - Ράλι για EasyJet
Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα ιστορικά υψηλά για τον Kospi, μικτά πρόσημα στην Ασία
Ασία

Νέα ιστορικά υψηλά για τον Kospi, μικτά πρόσημα στην Ασία
Πετρέλαιο: Πάνω από 93 δολάρια λόγω ισραηλινών επιθέσεων
Commodities

Τα τύμπανα πολέμου ανεβάζουν ξανά το πετρέλαιο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ
Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη
Markets

Σε ράλι oι διεθνείς αγορές με αιχμή την τεχνολογία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Αγορές: Αντίθετες πορείες μετοχών και ομολόγων – Οι αιτίες
Markets

Μετοχές και ομόλογα σε καιρό πολέμου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΔΕΘ: Τι θα περιλαμβάνει το καλάθι – Στεγαστικό, εισφορές και 13ος μισθός
Economy

Πώς θα γεμίσει το καλάθι της ΔΕΘ - Κερδισμένοι και χαμένοι

Το παρασκήνιο για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - Πώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αλλάζει τους σχεδιασμούς 

Αλέξανδρος Κλώσσας
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Γεωργία: Ποιος θα καλλιεργεί αύριο; Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος
AGRO

Γερνούν οι αγρότες, αδειάζει η ύπαιθρος

Η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και η ερήμωση της υπαίθρου απειλεί τη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες
World

Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες

Την 1 Ιουλίου 2008, άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι ο Ιβ Σεν Λοράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η Μέριλιν Μονρόε και η βιομηχανία των νεκρών διασημοτήτων
Tέχνη και Ζωή

Πώς η Μεριλίν Μονρόε βγάζει ακόμη... τεράστια κέρδη

Μια εταιρεία διατηρεί στο προσκήνιο τη Μέριλιν Μονρόε και βγάζει τεράστια κέρδη

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό πίεση οι αγορές – Ράλι για EasyJet
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό πίεση οι ευρωπαϊκές αγορές - Ράλι για EasyJet

Στο επίκεντρο οι φήμες για εξαγορά της EasyJet - Η προσοχή των αγορών στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Πάνω από 93 δολάρια λόγω ισραηλινών επιθέσεων
Commodities

Τα τύμπανα πολέμου ανεβάζουν ξανά το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο στις πρώτες ασιατικές συναλλαγές τη Δευτέρα - Η αβεβαιότητα αποτυπώθηκε με το άνοιγμα των αγορών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγορές: Mετοχές σε ρεκόρ, πετρέλαιο σε διόρθωση και αυξανόμενη απόκλιση στην παγκόσμια ανάπτυξη
Markets

Σε ράλι oι διεθνείς αγορές με αιχμή την τεχνολογία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Οι διεθνείς αγορές έκλεισαν έναν έντονα ανοδικό μήνα με ράλι μετοχών, πτώση πετρελαίου και αυξανόμενες οικονομικές αποκλίσεις μεταξύ ΗΠΑ και άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών

Αγορές: Αντίθετες πορείες μετοχών και ομολόγων – Οι αιτίες
Markets

Μετοχές και ομόλογα σε καιρό πολέμου

Αύξηση παρουσίασαν οι δείκτες μετοχών στο τρίμηνο που μεσολάβησε από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν - Απώλειες σε χρυσό και ομόλογα

Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;
Commodities

Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει ο χρυσός;

Ο χρυσός εξακολουθεί να θεωρείται το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους αβεβαιότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέλαιο: Η μεγαλύτερη μηνιαία απώλεια εδώ και 6 χρόνια
Commodities

Πετρέλαιο σε εποχή... covid - Βουτιά 19% τον Μάιο

Βουτιά για το πετρέλαιο καθώς οι traders ευελπιστούν για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο
Ηλεκτρισμός

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ παρά την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών ενέργειας κρατά αμετάβλητα τα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος

Χρήστος Κολώνας
EasyJet: Η προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ θα ήταν «εξαιρετικά καιροσκοπική»
World

Προσφορά εξαγοράς από τις ΗΠΑ για EasyJet

Οι μετοχές της easyJet έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, καθώς ο επενδυτικός όμιλος Castlelake αναφέρει ότι εξετάζει την υποβολή προσφοράς

ΠΟΕΕΤ: Από σήμερα η αύξηση 2% στους βασικούς μισθούς ξενοδοχοϋπαλλήλων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι μισθοί από σήμερα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους

Τι αλλάζει για χιλιάδες εργαζομένους στον τουριστικό κλάδο

Οσμή αερίου στο λεκανοπέδιο: «Πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα… επιστημονικό κόκκινο τηλέφωνο»
Κοινωνία

Τα σενάρια για την οσμή αερίου στην Αττική - Τι λένε οι επιστήμονες

Με τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή τους αλλά με λιγοστό προσωπικό και χωρίς κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα τους, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας δυσκολεύονται να απαντήσουν στις πολλαπλασιαζόμενες περιβαλλοντικές κρίσεις

Δήμητρα Τριανταφύλλου
FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022
World

Το ενεργειακό σοκ του σήμερα και του 2022 - Aνάλυση FT

Τα δεδομένα που επιτρέπουν λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με τους FT

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ραβασάκια της Eφορίας για αδήλωτα εισοδήματα – Οι προθεσμίες για διορθώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στην «τσιμπίδα» ιδιοκτήτες Airbnb - Πώς θα γλιτώσουν τα πρόστιμα

Τι υποχρεούνται να πράξουν όσοι ιδιοκτήτες Airbnb λάβουν ειδοποίηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα
Business

New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Τι φέρνουν στην Αθήνα

Openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό πίεση οι αγορές – Ράλι για EasyJet
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υπό πίεση οι ευρωπαϊκές αγορές - Ράλι για EasyJet

Στο επίκεντρο οι φήμες για εξαγορά της EasyJet - Η προσοχή των αγορών στη Μέση Ανατολή

Terracom: Εφαρμόζει τετραήμερη εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια εταιρία εφαρμόζει τετραήμερη εργασία τους καλοκαιρινούς μήνες

Τι προβλέπεται για την τετραήμερη εργασία - Ποιους μήνες αφορά

SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

Η ζήτηση για μετοχές τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τις μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα SoftBank, καθώς κατακτά την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι καθυστερήσεις
Κοινωνία

Υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ – Οι καθυστερήσεις

Οκτώ νεκροί σε δυστύχημα με 10,5 τόνους στρατιωτικό υλικό και το πόρισμα τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά… αγνοείται.

Παναγιώτης Τσίκαλας
Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα ιστορικά υψηλά για τον Kospi, μικτά πρόσημα στην Ασία
Ασία

Νέα ιστορικά υψηλά για τον Kospi, μικτά πρόσημα στην Ασία

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,31%

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς
World

Σνάμπελ (ΕΚΤ): Δεν έχουμε περιθώρια να παραμείνουμε αδρανείς

Μήνυμα αλλαγής στάσης της ΕΚΤ προς πιο επιθετική νομισματική πολιτική, έστειλε η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου

Η Ελλάδα ανεβαίνει στην ενεργειακή σκακιέρα – Τι λέει ο ξένος Τύπος
Φυσικό αέριο

Η Ελλάδα ανεβαίνει στην ενεργειακή σκακιέρα - Τι λέει ο ξένος Τύπος

Αφορμή το αίτημα που υπέβαλαν Chevron και HELLENiQ ENERGY για τη συμμετοχή της πρώτης στο Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου

ΚΑΠ: Η Ελλάδα διεκδικεί περισσότερους πόρους
AGRO

Περισσότερους πόρους στην ΚΑΠ διεκδικεί η Ελλάδα

Η νέα ΚΑΠ σχεδιάζεται σε συνθήκες αυξημένης πίεσης για «εξωτερική σύγκλιση» των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κρατών-μελών

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies