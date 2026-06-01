Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό πίεση οι αγορές – Ράλι για EasyJet

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες παραβιάσεις της ολοένα και πιο εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και μια πιθανή πρόταση εξαγοράς της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας EasyJet.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,25% στις 624 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,33% στις 10.374 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 0,05% στις 25.116 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,01% στις 8.184 μονάδες.

Η προσοχή των αγορών είναι σήμερα στην εντολή του Ισραήλ για προώθηση στρατευμάτων βαθύτερα στον Λίβανο, ενώ ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο άνω του 2% σήμερα μετά την κλιμάκωση, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας συντάχθηκαν με τη Γαλλία καταδικάζοντας τη νέα ισραηλινή στρατιωτική προέλαση στον Λίβανο.

«Η στρατιωτική κλιμάκωση του Ισραήλ στον Λίβανο έχει προκαλέσει θανάτους και εκτοπισμούς αμάχων, έχει καταστρέψει υποδομές και έχει περιορίσει τον χώρο για διπλωματία», έγραψε η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Yvette Cooper, σε ανάρτησή της στο X την Κυριακή, προσθέτοντας ότι «πρέπει να τερματιστεί».

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να «επεκτείνουν τη διείσδυση» στον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, έγραψε σήμερα το πρωί σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social ότι το Ιράν «θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία», επιτιθέμενος παράλληλα στους «Δημοκρατικούς και διάφορους φαινομενικά μη πατριώτες Ρεπουμπλικανούς» για τα συνεχή αρνητικά σχόλια.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, η βρετανική αεροπορική χαμηλού κόστους EasyJet απάντησε σήμερα στις φήμες για επικείμενη πρόταση εξαγοράς από την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Castlelake, δηλώνοντας ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη προσέγγιση, αλλά θα εξετάσει οποιαδήποτε πρόταση εφόσον κατατεθεί.

Η μετοχή της EasyJet άνοιξε με άνοδο 11,5%. Η εταιρεία, η οποία χαρακτήρισε το πιθανό timing της πρότασης της Castlelake ως «ιδιαίτερα ευκαιριακό», έχει δει τη μετοχή της να υποχωρεί πάνω από 40% τα τελευταία πέντε χρόνια.

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν ετήσια αύξηση 1,7% τον Μάιο, σύμφωνα με τον δείκτη τιμών κατοικιών Nationwide που δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ποσοστό αυτό αποτελεί επιβράδυνση σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν η ετήσια αύξηση ήταν 3%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,6% σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, ενώ η μέση τιμή κατοικίας στη χώρα διαμορφώθηκε στις 278.024 λίρες, ελαφρώς χαμηλότερα από τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο στη Γερμανία μειώθηκε κατά 0,3% τον Απρίλιο σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Destatis. Σε ονομαστικούς όρους, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση.

Σε μηνιαία βάση, προσαρμοσμένα για εποχικές και ημερολογιακές διακυμάνσεις, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,3% σε πραγματικούς όρους, ενώ σε ονομαστικούς όρους αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με τον Μάρτιο.