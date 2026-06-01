Ασιατικά χρηματιστήρια: Νέα ιστορικά υψηλά για τον Kospi, μικτά πρόσημα στην Ασία

Ασία 01.06.2026, 10:04
Σε νέα ιστορικά υψηλά βρέθηκε η αγορά της Νότιας Κορέας, ακολουθώντας διαφορετική πορεία από τη μικτή εικόνα που παρουσίασαν οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι «δεν βιάζεται» να επιτύχει συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,31%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 1,58%. Οι μετοχές της Samsung Electronics σημείωσαν άνοδο άνω του 3%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,17%, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 0,3%. Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε απώλειες 0,21%.

Οι μετοχές του ομίλου SoftBank Group κατέγραψαν άνοδο 5%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας την Κυριακή ότι σχεδιάζει να επενδύσει 45 δισ. ευρώ (53 δισ. δολάρια) μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στη Γαλλία.

Ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,73%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε κατά 0,32%.

Στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε ο Trump σε συνέντευξή του προς τη νύφη του, Lara Trump, στο Fox News το Σάββατο. Παράλληλα, τόνισε ότι επιδιώκει μια συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Επίσης, σήμερα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των επικριτών του, την ώρα που η προοπτική επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν παραμένει αβέβαιη, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη «θέλει πραγματικά να καταλήξει σε συμφωνία» και ότι αυτή θα είναι επωφελής τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τους συμμάχους τους.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, καθώς αεροπορικά πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναλήφθηκαν το Σαββατοκύριακο. Και οι δύο πλευρές υποστήριξαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και αυτή θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όσους βρίσκονται στο πλευρό μας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

