Airbnb: Ραβασάκια της Eφορίας για αδήλωτα εισοδήματα – Οι προθεσμίες για διορθώσεις

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb θα λάβουν στα e-mail τους ειδοποιητήρια από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η φορολογική διοίκηση καλεί τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν άμεσα σε διορθώσεις, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να καλύψουν αδήλωτα ή ανακριβώς δηλωμένα εισοδήματα και να περιορίσουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Στο στόχαστρο τα Airbnb

Από τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ ενημερώθηκαν ότι, κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που διενήργησαν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, διαπίστωσαν ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν δήλωσαν όλα τα εισοδήματα που απέκτησαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις για τα έτη 2020, 2021, 2022 ή 2023.

Για τις υποθέσεις του 2020, η προθεσμία συμμόρφωσης λήγει στις 15 Ιουνίου 2026, καθώς στο τέλος του έτους εκπνέει ο χρόνος παραγραφής και η ΑΑΔΕ επιδιώκει να κλείσει τις εκκρεμότητες πριν χαθεί το δικαίωμα ελέγχου. Για τα επόμενα έτη, από το 2021 και μετά, οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Ιουλίου 2026.

Στα ειδοποιητήρια που αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας myAADE περιγράφονται αναλυτικά οι αποκλίσεις που εντοπίστηκαν, ενώ οι φορολογούμενοι καλούνται είτε να αποδεχθούν τα ευρήματα και να διορθώσουν τις δηλώσεις τους είτε να υποβάλουν αντιρρήσεις συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι διορθώσεις αφορούν τόσο το έντυπο Ε2 όσο και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ώστε τα ποσά που έχουν δηλωθεί να ταυτιστούν με τα στοιχεία που διαβίβασαν οι πλατφόρμες. Μετά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, θα εκδοθούν νέα εκκαθαριστικά σημειώματα με τον επιπλέον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ή είχαν δηλωθεί μειωμένα.

Μαζί με τον πρόσθετο φόρο θα υπολογιστούν και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις. Ωστόσο, η έγκαιρη ανταπόκριση στις ειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις επιβαρύνσεις, καθώς προβλέπεται μείωση των προστίμων έως και κατά 50% για όσους προχωρήσουν οικειοθελώς στις απαραίτητες διορθώσεις

Όσοι αγνοήσουν τις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πλήρη φορολογικό έλεγχο, που μπορεί να οδηγήσει σε καταλογισμό υψηλότερων φόρων, τόκων και αυξημένων προστίμων.