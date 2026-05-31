e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 31.05.2026, 14:27
Κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Από 2 έως και 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.00 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
