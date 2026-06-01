SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας

Η ζήτηση για μετοχές τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τις μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα SoftBank, καθώς κατακτά την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς

World 01.06.2026, 10:26
Στη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία της Ιαπωνίας με βάση τη χρηματιστηριακή της αξία αναδείχθηκε η SoftBank, εκτοπίζοντας από την κορυφή την Toyota ύστερα από περισσότερα από 20 χρόνια κυριαρχίας. Η εξέλιξη αντανακλά τη φρενίτιδα που επικρατεί διεθνώς γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς, καθώς οι επενδυτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τις τεχνολογικές εταιρείες που θεωρούνται οι μεγάλοι κερδισμένοι της νέας εποχής.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η άνοδος της SoftBank συμπίπτει με το εντυπωσιακό ράλι του ιαπωνικού χρηματιστηρίου. Ο τεχνολογικά προσανατολισμένος δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο άνω του 1,2% στις συναλλαγές της Δευτέρας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 67.000 μονάδες. Από τις αρχές του 2026 έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 30%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix καταγράφει κέρδη περίπου 13% από την αρχή του έτους.

«Η Japan Inc. δεν μπορεί να ξεφύγει από το πνεύμα των καιρών. Η χαρισματική ηγεσία και η τολμηρή ανάληψη κινδύνων υπερισχύουν σήμερα της παραδοσιακής προσήλωσης στη σταδιακή βελτίωση και στους ισχυρούς ισολογισμούς», δήλωσε στους FT ο Τζέσπερ Κολ της Monex Group.

Σε ιστορικό υψηλό η μετοχή της SoftBank

Η μετοχή της SoftBank έχει εκτοξευτεί σχεδόν κατά 73% από την αρχή του έτους και τη Δευτέρα κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο άνω του 8%. Καταλύτης αποτέλεσε η ανακοίνωση του ομίλου ότι προτίθεται να επενδύσει έως και 75 δισ. ευρώ για τη δημιουργία ενός τεράστιου δικτύου υπολογιστικών clusters τεχνητής νοημοσύνης στη Γαλλία.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ξεπέρασε πλέον τα 46 τρισ. γιεν (περίπου 288 δισ. δολάρια), επιτρέποντάς της να προσπεράσει την Toyota. Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία διατηρούσε τα πρωτεία από το 2003 όταν είχε ξεπεράσει την NTT Docomo, είδε τη μετοχή της να υποχωρεί σχεδόν 4,5%, με την αξία της να πέφτει κάτω από τα 46 τρισ. γιεν.

Η μεταμόρφωση της SoftBank σε χρηματιστηριακό «στοίχημα» για την τεχνητή νοημοσύνη οφείλεται κυρίως στη στενή σχέση της με την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, αλλά και στις ευρύτερες επενδύσεις που πραγματοποιεί στον κλάδο. Για πολλούς επενδυτές, η εταιρεία του Μασαγιόσι Σον αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά οχήματα έκθεσης στην παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πορεία της μετοχής δεν ήταν, πάντως, γραμμική. Τον περασμένο Οκτώβριο η SoftBank είχε καταγράψει ιστορικά υψηλά, πριν ακολουθήσει σημαντική διόρθωση, καθώς οι αγορές αμφισβήτησαν τις αποτιμήσεις που συνδέονταν με την OpenAI. Το κλίμα, ωστόσο, έχει αντιστραφεί εκ νέου, καθώς τα σχέδια της OpenAI για δημόσια εγγραφή στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν πιο συγκεκριμένη μορφή.

Παράλληλα, η Arm, η βρετανική εταιρεία σχεδιασμού επεξεργαστών που αποτελεί το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της SoftBank, ενίσχυσε την αισιοδοξία των επενδυτών προβλέποντας σημαντική αύξηση εσόδων από τις νέες γενιές ημιαγωγών που αναπτύσσει.

Οι ιαπωνικές εταιρείες ΑΙ κερδίζουν

Η ευφορία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αποτυπώνεται και σε άλλες ιαπωνικές εταιρείες. Η Kioxia, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τσιπ μνήμης παγκοσμίως, έχει δει τη χρηματιστηριακή της αξία να εκτινάσσεται κατά 525% από τις αρχές του έτους, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν τεράστια ζήτηση για μνήμες που χρησιμοποιούνται στα κέντρα δεδομένων και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος κατέστησε την Kioxia την τρίτη πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία της Ιαπωνίας, ξεπερνώντας ακόμη και τη Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

Οι αναλυτές της Nomura εκτιμούν ότι η ανοδική πορεία του Nikkei έχει ακόμη περιθώρια συνέχισης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, ο δείκτης θα μπορούσε να φθάσει τις 68.000 μονάδες έως το τέλος του 2026 και να αγγίξει τις 70.000 το 2027, χάρη στις συνεχείς αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων κερδοφορίας για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και ημιαγωγών.

Ωστόσο, ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών της Nomura, Τομοτσίκα Κιταόκα, προειδοποιεί ότι παραμένει αβέβαιο κατά πόσο ο σημερινός ρυθμός ανόδου των κερδών στον κλάδο μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Η άνοδος της SoftBank και των υπόλοιπων ιαπωνικών τεχνολογικών εταιρειών αντανακλά επίσης την επιστροφή των ξένων επενδυτών στο χρηματιστήριο του Τόκιο. Την εβδομάδα που έληξε στις 23 Μαΐου, οι ξένοι επενδυτές αγόρασαν καθαρά ιαπωνικές μετοχές αξίας 1,1 τρισ. γιεν, καταγράφοντας οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες καθαρών εισροών.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, εδώ και χρόνια υπήρχε η εκτίμηση ότι τα μεγάλα αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια θα κατευθύνονταν τελικά προς την Ιαπωνία αναζητώντας έκθεση στην ασιατική ανάπτυξη. Σήμερα, με την Κίνα να αντιμετωπίζει αυξημένες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, η Ιαπωνία εμφανίζεται για πολλούς διεθνείς επενδυτές ως η πιο αξιόπιστη και ελκυστική επιλογή στην περιοχή.

