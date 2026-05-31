ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούνιο

Με στόχο την ενίσχυση των πολιτών που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία, προετοιμάζοντάς τους για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει τα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα και τον Ιούνιο.

Πόσα εργαστήρια της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν

Τον Ιούνιο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 117 εργαστήρια. Και ειδικότερα, 95 δια ζώσης σε 69 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Οι θεματικές ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε θεματικές ενότητες όπως:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον

Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού

Σημειώνεται ότι τα δια ζώσης εργαστήρια είναι διάρκειας 3 ωρών και η υλοποίησή τους γίνεται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.