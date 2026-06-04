Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: «Άντεξε» το θετικό πρόσημο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε θετικά εδάφη έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά από μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας, με τους επενδυτές να βλέπουν με προσδοκίες τη νέα συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ήτοι ως μήνυμα για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν, που διαρκεί πλέον περισσότερο από τρεις μήνες.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,42% στις 623 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,27% στις 10.360 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,48% στις 24.916 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,15% στις 8.244 μονάδες.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε επίπεδο τίτλων

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Universal Music Group έκλεισε την ημέρα με πτώση 5,8%, μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Pershing Square πούλησε τη συμμετοχή της στον όμιλο, έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες εξαγοράς. Η UMG ανακοίνωσε ότι επαναγόρασε περισσότερες από 14 εκατομμύρια κοινές μετοχές που κατείχαν διάφορα επενδυτικά κεφάλαια της Pershing Square, αξίας 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Επίσης, οι μετοχές του γαλλικού ομίλου Bolloré έκλεισαν με πτώση 2,4%. Η οικογένεια Bolloré, η οποία διατηρεί συμμετοχή στην UMG, είχε καλέσει την περασμένη εβδομάδα τη δισκογραφική εταιρεία να απορρίψει την πρόταση εξαγοράς της Pershing, υποστηρίζοντας ότι υποτιμούσε την πραγματική αξία της εταιρείας.

Στο μεταξύ, η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την ανανέωση της εύθραυστης εκεχειρίας ενίσχυσε τις ελπίδες για μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης είχε τεθεί υπό την προϋπόθεση της παύσης των συγκρούσεων στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις, με τη στήριξη των ΗΠΑ, συγκρούονται με μαχητές της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, Ισραήλ και Λίβανος ανακοίνωσαν ότι η εκεχειρία θα εξαρτηθεί από την «πλήρη παύση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση όλων των στελεχών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνι, στον νότιο Λίβανο».

Στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, οι λιανικές πωλήσεις στην Ευρωζώνη κατέγραψαν μηνιαία μείωση 0,4% τον Μάιο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μείωση σε μηνιαία βάση διαμορφώθηκε στο 0,5%. Σε ετήσια βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,8% στην Ευρωζώνη και κατά 1,1% στην ΕΕ.

«Χτύπησε» το ΧΑ η τραπεζική πτώση

Με βοήθειες από τις δεικτοβαρείς ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Coca Cola προσπάθησε να αντιμετωπίσει από το σκόπελο της τραπεζικής πτώσης σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχασε μάχη για τη στήριξη των 2.345 – 2.350 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,52% στις 2.340,49 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.340,49 μονάδων (-0,52%) και 2.365,50 μονάδων (+0,54%). Ο τζίρος ανήλθε στα 240,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 35,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,7 εκατ. τεμάχια αξίας 35,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,65% στις 5.929,37 μονάδες, ενώ στο +0,23% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.112,85 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,21% στις 2.624,45 μονάδες.