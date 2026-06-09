Olympia Group: Διάκριση για τον ιδρυτή της Πάνο Γερμανό από το Alba

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Tον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό, ιδρυτή της Olympia Group, επέλεξε το Alba Graduate Business School, The American College of Greece να τιμήσει φέτος, απονέμοντάς του το 8ο Business Unusual Award, για τη διαρκή προσφορά του στο ελληνικό επιχειρείν.

Η 8η εκδήλωση του θεσμού Business Unusual Award πραγματοποιήθηκε στο Anassa City Events και συγκέντρωσε κορυφαίους εκπροσώπους από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο.

Οπως επισημαίνεται από τους διοργανωτές, ο κ. Πάνος Γερμανός ανήκει στη γενιά επιχειρηματιών που αντιλαμβάνονται την επιτυχία ως συλλογική υπόθεση. Με συνέπεια στις αξίες του και οξυδέρκεια στις αποφάσεις του, έχει δομήσει οργανισμούς που συνδυάζουν διεθνή ανταγωνιστικότητα με αίσθηση σκοπού, αποδεικνύοντας ότι η υπεύθυνη ηγεσία παράγει τόσο οικονομική όσο και κοινωνική αξία.

Ο θεσμός Alba Business Unusual Award θεσπίστηκε το 2010 και απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε προσωπικότητες της χώρας, οι οποίες έχουν μετουσιώσει την επαγγελματική τους επιτυχία σε θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, αποτελώντας λαμπρά πρότυπα προσωπικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς με ευρύτερη απήχηση.

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Παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ο κ. Γερμανός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν σχεδίαζα τίποτα. Δούλευα από τις 7 το πρωί έως τις 12 το βράδυ και δεν ένιωθα κούραση, ένιωθα επιτυχία. Το μυστικό δεν είναι μόνο η στρατηγική, είναι να εμπνέεις τους γύρω σου να βλέπουν αυτό που βλέπεις, να πιστεύουν αυτό που πιστεύεις. Αυτό είναι το unusual στην επιχειρηματικότητα: να κάνεις κάτι με όλη σου την ψυχή και μετά να έχεις την ωριμότητα να το αφήσεις και να πας στο επόμενο».

Ο Δρ Αξαρλόγλου, Πρύτανης του ALBA Association, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του πολυσχιδούς επιχειρηματία, υπογραμμίζοντας: «Σήμερα με το 8ο Business Unusual Award τιμούμε τον κ. Πάνο Γερμανό, έναν άνθρωπο του οποίου την επιχειρηματική πορεία περιγράφει μία και μόνο λέξη: δημιουργία. Η πορεία του δεν είναι αυτή ενός επιχειρηματία που βρέθηκε τη σωστή στιγμή στο σωστό μέρος· είναι η πορεία ενός ανθρώπου που επανειλημμένα δημιούργησε το “σωστό μέρος” πριν αυτό γίνει ορατό στους υπόλοιπους. Μια πορεία που μας διδάσκει ότι η μεγαλύτερη επιχειρηματική επιτυχία δεν είναι να προβλέπεις το μέλλον· είναι να οραματίζεσαι και να συμβάλλεις στη δημιουργία του ».

Στο πλαίσιο της 8ης εκδήλωσης του θεσμού Business Unusual Award, ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Δρ Edward Wingenbach, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και ανέφερε: «Απόψε τιμούμε έναν ηγέτη η σταδιοδρομία του οποίου δίνει συγκεκριμένο νόημα στη φράση “business unusual”. Ο κ. Πάνος Γερμανός ενσαρκώνει ακριβώς την ηγεσία που το Alba υπάρχει για να μελετά και να καλλιεργεί: την ικανότητα να χτίζει κανείς επιτυχημένες επιχειρήσεις, διευρύνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες για τους άλλους, ενισχύοντας τις κοινότητες και επιδεικνύοντας χαρακτήρα στην πράξη. Στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η αξιοκρατία, η σεμνότητα και ο ανθρωπισμός δεν είναι ξεχωριστά από το επιχειρείν· στην πορεία του κ. Γερμανού αποτελούν τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση δημιουργεί αξία. Αυτό είναι το πρότυπο που αναγνωρίζει το Business Unusual Award».

Με τη σειρά του ο κ. Στέλιος Αργυρός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του ALBA Association, ανέφερε σχετικά: «Με οδηγό την αριστεία, χωρίς καμμιά έκπτωση στην ποιότητα των διδασκόντων αλλά και των διδασκομένων, με άριστο και αφοσιωμένο διοικητικό προσωπικό, έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και την στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και την εκτίμηση ομοειδών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύουμε στελέχη που θα ενεργούν ως παράγοντες θετικής αλλαγής στην επιχειρηματική κοινότητα».