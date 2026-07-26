Meta: Αντιμετωπίζει υψηλότερο κόστος δανεισμού για data center ύψους 12 δισ. δολ.

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Σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις αναζητούν οι επενδυτές ομολόγων στην τελευταία συμφωνία κέντρου δεδομένων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την υποστήριξη της Meta σε σύγκριση με τους όρους που εξασφαλίστηκαν μόλις πριν από εννέα μήνες, καθώς οι αγορές εκτιμούν υψηλότερους κινδύνους γύρω από τη χρηματοδότηση τεχνητής νοημοσύνης.

Το έργο κέντρου δεδομένων, σχεδόν ενός γιγαβάτ, στο Ελ Πάσο του Τέξας, ετοιμάζεται να πουλήσει ομόλογα μέσω ενός οχήματος ειδικού σκοπού που ανήκει στην BlackRock και προσφέρει αποδόσεις άνω του 7% κατά τις αρχικές συζητήσεις, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ορισμένοι επενδυτές απαιτούν premium περίπου 0,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την προηγούμενη συμφωνία κέντρου δεδομένων «Hyperion» της Meta, η οποία συγκέντρωσε 27 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια πώληση εταιρικών ομολόγων ρεκόρ τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι συζητήσεις για τις τιμές βρίσκονται ακόμη στα αρχικά στάδια και θα μπορούσαν να αλλάξουν όταν η συμφωνία ξεκινήσει επίσημα την επόμενη Δευτέρα, πρόσθεσαν τα άτομα.

«Όταν πουλάτε δεκάδες δισεκατομμύρια σε ομόλογα, ακόμη και μια αύξηση 0,1 ποσοστιαίας μονάδας στο κόστος θα οδηγούσε σε δεκάδες εκατομμύρια πρόσθετα έξοδα τόκων κάθε χρόνο», δήλωσε στους FT ένας επενδυτής πιστώσεων που επικεντρώνεται στο χρέος επενδυτικής βαθμίδας. «Είναι πολύ σημαντικό στην αγορά υψηλής βαθμίδας».

Το υψηλότερο κόστος χρέους αντανακλά την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των δανειστών σχετικά με την αυξανόμενη έκθεσή τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μετά από μαζικό δανεισμό με επικεφαλής τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας τους τελευταίους μήνες.

Αυτό συνοδεύεται από μια έντονη ρευστοποίηση μετοχών που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τη βιωσιμότητα της άνθησης στον τομέα.

Τα ομόλογα που συνδέονται με το έργο «Hyperion» της Meta στη Λουιζιάνα – που πωλήθηκαν μέσω ενός SPV με την επωνυμία Beignet Investor, από το χαρακτηριστικό τηγανητό γλυκό της πολιτείας – διαπραγματεύονταν περίπου στα 96 σεντς ανά δολάριο την Πέμπτη.

Η Meta στον δημοφιλή πλέον δανεισμό από οντότητα έργου

Το νέο χρέος θα πωληθεί από ένα όχημα με την επωνυμία Sopaipilla Investor, από το τηγανητό γλυκό που είναι δημοφιλές στη Νότια Αμερική. Η Sopaipilla θα κατέχει το 80% του έργου στο Τέξας, με τη Meta να κατέχει το υπόλοιπο 20%.

«Είναι σχεδόν ένα πιστό αντίγραφο της προηγούμενης συμφωνίας της», δήλωσε στους FT η Βιβιάν Γκόσελιν, αναλύτρια στην S&P.

Ο δανεισμός από μια οντότητα έργου, και όχι από την ίδια την εταιρεία, έχει γίνει ολοένα και πιο δημοφιλής, καθώς οι τεχνολογικοί όμιλοι αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν τους ισολογισμούς τους άθικτους, ενώ παράλληλα συγκεντρώνουν κεφάλαια για τον αγώνα των εξοπλισμών με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τον περασμένο μήνα, η Anthropic δανείστηκε 35 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω ενός πακέτου χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από τις μισθώσεις μονάδων επεξεργασίας γραφικών και μια εγγύηση από την Broadcom.

Το ομόλογο της Sopaipilla, με λήξη το 2048, εξασφαλίζεται από την 20ετή πληρωμή ενοικίου της Meta που αρχίζει το 2028. Η Meta έχει τέσσερις επιλογές ανανέωσης κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά θα πρέπει να καταβάλει ένα υψηλό τέλος λήξης εάν αποχωρήσει πρόωρα από τη μίσθωση, παρέχοντας ισχυρότερη προστασία στους δανειστές, σύμφωνα με την S&P Global.

Η Meta αναλαμβάνει επίσης τους κινδύνους κατασκευής πληρώνοντας τυχόν υπερβάσεις κόστους πέραν του 105% του αρχικού προϋπολογισμού.

Ωστόσο, δεν υπάρχει άμεση δέσμευση υλικών περιουσιακών στοιχείων. Η Meta θα μπορούσε επίσης να τερματίσει τη μίσθωση χωρίς καμία ποινή εάν ο χώρος υποστεί σοβαρό ατύχημα που προκαλεί καθυστέρηση του έργου άνω των 18 μηνών, σημείωσε ο οίκος αξιολόγησης σε έκθεση.

Η S&P απέδωσε στα ομόλογα αξιολόγηση A+, μία βαθμίδα κάτω από την αξιολόγηση AA- της Meta. «Από την άποψή μας, αυτή είναι μια πολύ ισχυρή δομή», δήλωσε η Γκόσελιν. Οι Fitch και KBRA απέδωσαν στη συμφωνία αξιολόγηση AA-, την ίδια με την εταιρική αξιολόγηση της Meta.