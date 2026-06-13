HP: Από τα AI PCs έως την κβαντική ασφάλεια, η νέα στρατηγική για το Future of Work

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Με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, την ασφάλεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η HP παρουσίασε το νέο της όραμα για το Future of Work, μαζί με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο λύσεων που ενισχύουν την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας και ανέδειξε τη στρατηγική κατεύθυνση της HP σε μια εποχή όπου οι ανάγκες των επιχειρήσεων αλλάζουν ραγδαία, με την υβριδική εργασία, την παραγωγικότητα και την προστασία δεδομένων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο κύμα προϊόντων και υπηρεσιών της διαμορφώνει ένα πιο «ευφυές» οικοσύστημα για επαγγελματίες και οργανισμούς.

Ο Νίκος Χρηστάκης, Managing Director της HP Ελλάδος και Κύπρου, υπογράμμισε ότι η εταιρεία δεν περιορίζεται στην κατασκευή συσκευών, αλλά επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη τοπικά στη συσκευή και θέτει νέα πρότυπα για το μέλλον της εργασίας. Όπως ανέφερε, η HP επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες εργάζονται, επικοινωνούν και διαχειρίζονται τις ψηφιακές τους ανάγκες.

Η πλατφόρμα HP IQ

Κεντρικό σημείο της παρουσίασης αποτέλεσε η πλατφόρμα HP IQ, μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της εταιρείας για το 2026. Η HP την περιγράφει ως «στρώμα εργασιακής νοημοσύνης», βασισμένο σε μοντέλο 20 δισεκατομμυρίων παραμέτρων που εκτελείται τοπικά στη συσκευή, με στόχο να απαντήσει σε βασικά εμπόδια υιοθέτησης της AI, όπως η ιδιωτικότητα, το κόστος και η συνδεσιμότητα.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας να μεταφέρει πιο προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στο endpoint, μειώνοντας την εξάρτηση από το cloud και προσφέροντας πιο άμεση και ασφαλή εμπειρία χρήσης. Η HP τοποθετεί έτσι την πλατφόρμα της ως εργαλείο που μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο επαγγελματικές όσο και οργανωσιακές ανάγκες.

Νέα γενιά AI PCs

Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, η εταιρεία παρουσίασε τη νέα γενιά AI PCs, με το HP EliteBoard G1a και τη σειρά HP EliteBook X G2 να ξεχωρίζουν. Το EliteBook X G2 προσφέρει έως και 29 ώρες αυτονομίας, δυνατότητες AI orchestration και ενισχυμένο επίπεδο ασφάλειας μέσω της πλατφόρμας HP Wolf Security.

Η HP προβάλλει τα νέα αυτά συστήματα ως εργαλεία που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εργασίας, όπου η απόδοση, η φορητότητα και η ασφάλεια αποτελούν κρίσιμους παράγοντες. Παράλληλα, το μοντέλο του local AI processing επιχειρεί να δώσει λύση σε ζητήματα που απασχολούν επιχειρήσεις και εργαζομένους, ειδικά σε περιβάλλοντα με αυξημένες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.

Εκτύπωση με έμφαση στην ασφάλεια

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις λύσεις εκτύπωσης, με τη σειρά HP LaserJet Pro 4000/4100 να προβάλλεται ως ο πρώτος εκτυπωτής στον κόσμο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δυνατότητες κβαντικής κρυπτογραφίας. Η σειρά Enterprise 5000/6000, από την άλλη, προσφέρει ταχύτερη επεξεργασία εγγράφων και χαμηλότερο κόστος εκτύπωσης μέσω της τεχνολογίας TerraJet Toner.

Η HP ενσωματώνει επίσης το HP Wolf Security, quantum-resistant firmware και το νέο HP TPM Guard, ενισχύοντας ένα πολυεπίπεδο μοντέλο προστασίας για ολόκληρο τον ψηφιακό κύκλο ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, η ασφάλεια δεν αντιμετωπίζεται ως πρόσθετο χαρακτηριστικό, αλλά ως βασική προϋπόθεση του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Υβριδική εργασία, gaming και βιομηχανικές εφαρμογές

Στον τομέα της υβριδικής εργασίας, τα νέα ακουστικά HP Poly Mission με AI noise cancellation στοχεύουν σε καλύτερη εμπειρία συνεργασίας και επικοινωνίας. Στο πεδίο του gaming, η ενοποίηση των HyperX και OMEN δημιουργεί ένα πιο ολοκληρωμένο οικοσύστημα για gamers και content creators.

Η HP παρουσίασε επίσης τον HP IF 600HT, έναν βιομηχανικό εκτυπωτή με τεχνολογία FFF, θερμαινόμενο θάλαμο έως 195°C και αρθρωτό σχεδιασμό, απευθυνόμενο σε απαιτητικούς κλάδους όπως η αεροναυπηγική, η ιατρική και η αυτοκινητοβιομηχανία. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η εταιρεία επιχειρεί να καλύψει ανάγκες πολύ πέρα από τον κλασικό χώρο της πληροφορικής και της εκτύπωσης γραφείου.

Copilot και πολυμηχανήματα

Νέα προσθήκη στο οικοσύστημα αποτελεί και η εφαρμογή HP for Microsoft 365 Copilot, μέσω της HP Workpath. Η εφαρμογή φέρνει τις δυνατότητες γενετικής τεχνητής νοημοσύνης του Copilot απευθείας στα πολυμηχανήματα της HP, επιτρέποντας περιλήψεις από σαρωμένα έγγραφα ή αρχεία στο OneDrive και το SharePoint, έξυπνη ονομασία αρχείων, προτάσεις αποθήκευσης και μετάφραση εγγράφων από τη συσκευή.

Η λειτουργία αυτή ενισχύει την ιδέα μιας ενιαίας εμπειρίας χρήσης, είτε ο εργαζόμενος βρίσκεται μπροστά σε υπολογιστή είτε μπροστά στον εκτυπωτή. Για τις επιχειρήσεις, τέτοιου τύπου ενσωματώσεις μπορούν να μεταφράζονται σε ταχύτερες ροές εργασίας και πιο οργανωμένη διαχείριση εγγράφων.

Το δίκτυο συνεργατών

Κατά την παρουσίαση, στελέχη της HP Ελλάδος και Κύπρου ανέλυσαν τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων και τον μετασχηματιστικό τους χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, ο Φρίξος Κουφόπουλος τόνισε ότι οι εμπορικές λύσεις εξελίσσονται σε πλήρως διασυνδεδεμένα AI εργαλεία, ενώ ο Ιγνάτιος Μεϊμάρης σημείωσε ότι η εκτύπωση μετασχηματίζεται σε AI-enabled κομμάτι του ψηφιακού χώρου εργασίας.

Παράλληλα, η HP ενισχύει το δίκτυο στρατηγικών συνεργατών της στην Ελλάδα, συνεργαζόμενη με τη Westnet ως επίσημο διανομέα για το portfolio της Poly, καθώς και με τις Logicom και Info Quest Technologies στον τομέα των Managed Print Services. Η εταιρεία επιδιώκει έτσι να ενδυναμώσει τόσο την εμπορική της παρουσία όσο και την τεχνική υποστήριξη των λύσεών της στην τοπική αγορά.

Στρατηγική κατεύθυνση

Συνολικά, η HP εμφανίζεται να χτίζει μια στρατηγική γύρω από τρεις άξονες: τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια και βιωσιμότητα. Με αυτό το πλαίσιο, επιδιώκει να προσφέρει λύσεις που βοηθούν οργανισμούς και επαγγελματίες να λειτουργούν πιο αποδοτικά, πιο ευέλικτα και με μεγαλύτερη προστασία μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Η παρουσίαση στην ελληνική αγορά δείχνει ότι η HP δεν περιορίζεται πλέον στο hardware, αλλά τοποθετείται ως πάροχος ενός πλήρους οικοσυστήματος εργασιακής τεχνολογίας, από PCs και εκτυπωτές έως AI εφαρμογές και υπηρεσίες συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρεί να καταλάβει κεντρική θέση στη νέα εποχή του Future of Work.