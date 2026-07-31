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Samsung: H έλλειψη μνήμης θα επιδεινωθεί μέχρι το 2027 – Διάρκεια μέχρι το 2028

Η συνεχιζόμενη έλλειψη σε τσιπ μνήμης RAM όχι μόνο αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, αλλά πιθανότατα θα ενταθεί το 2027, συμπεραίνει η Samsung

Τεχνολογία 31.07.2026, 20:31
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Samsung: H έλλειψη μνήμης θα επιδεινωθεί μέχρι το 2027 – Διάρκεια μέχρι το 2028
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Η συνεχιζόμενη έλλειψη σε τσιπ μνήμης RAM όχι μόνο αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο έτος, αλλά πιθανότατα θα ενταθεί το 2027, με τις περιορισμένες συνθήκες εφοδιασμού να διαρκούν τουλάχιστον έως το 2028, σύμφωνα με τη Samsung, η οποία κατασκευάζει και προμηθεύει περίπου το ένα τρίτο των τσιπ μνήμης παγκοσμίως.

Η Samsung δήλωσε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου ότι τα πρωτοποριακά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, απεγνωσμένα να αποκτήσουν πρόσβαση σε υποδομές μνήμης, «μοιράζονται τις μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες προβλέψεις τους για τη ζήτηση» απευθείας με τον κορεατικό τεχνολογικό γίγαντα για να εξασφαλίσουν μελλοντική προσφορά.

Η υψηλή ζήτηση επιτρέπει στη Samsung να δώσει προτεραιότητα σε πελάτες που είναι πρόθυμοι να υπογράψουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια. Αυτή η πολυετής προβολή θα επιτρέψει στην εταιρεία να εγκαταστήσει εξοπλισμό και να αυξήσει την παραγωγή χωρίς να ανησυχεί ότι η ζήτηση θα μειωθεί, βοηθώντας την να αποφύγει τους ιστορικούς κύκλους άνθησης και ύφεσης της βιομηχανίας μνημών.

Οι ελλείψεις μνήμης που οφείλονται στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχουν επίσης ωθήσει τις τιμές των τσιπ τους τελευταίους μήνες. Αυτό ήταν ένα δίκοπο μαχαίρι για τη Samsung: ενώ οι πωλήσεις της μονάδας ημιαγωγών έφτασαν σε ιστορικά υψηλά το δεύτερο τρίμηνο, η κερδοφορία στα τμήματα smartphone και τηλεοράσεων συρρικνώθηκε, καθώς τα ακριβότερα τσιπ οδήγησαν στην αύξηση του κόστους των εξαρτημάτων.

Η Samsung έχει αρχίσει μάλιστα να μετακυλίει μέρος αυτού του αυξανόμενου κόστους εξαρτημάτων στους καταναλωτές, αυξάνοντας τις τιμές των smartphone και tablet Galaxy. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για αυτές τις συσκευές έχει μειωθεί.

Η έλλειψη μνήμης, που ανεπίσημα ονομάστηκε «RAMaggedon», ανάγκασε επίσης την Apple, τον μεγαλύτερο αντίπαλο της Samsung, να αυξήσει τις τιμές των MacBook, Mac και iPad τον περασμένο μήνα. Στην τελευταία της ανακοίνωση κερδών, η Apple προειδοποίησε ότι η αύξηση των εσόδων για το επόμενο τρίμηνο προβλέπεται να επιβραδυνθεί μεταξύ 9% και 11% σε ετήσια βάση , από τον πρόσφατο τριμηνιαίο ρυθμό ανάπτυξης 16%.

Καθώς οι κατασκευαστές μνημών μετατοπίζουν την παραγωγική τους ικανότητα προς κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και μακριά από τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα: υψηλότερες τιμές συσκευών. Η Nvidia αναμένεται να αυξήσει τις τιμές των καρτών γραφικών για καταναλωτές κατά 20% έως 30%, γεγονός που μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τις τιμές των συσκευών παιχνιδιών, των επιτραπέζιων υπολογιστών, των κονσολών, των φορητών υπολογιστών και των συναφών.

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