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Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Ερωτήσεις απαντήσεις της διοίκησης για την υποβολή των αναδρομικών

Experts 14.06.2026, 08:00
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Δηλώσεις αναδρομικών: Πώς υποβάλλονται ηλεκτρονικά
Άποψη Απόστολος Αλωνιάτης

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Είδαμε στο προηγούμενο μας άρθρο για τα αναδρομικά, που υποβάλλονται και από ποιους υποβάλλονται οι σχετικές δηλώσεις

Ακόμη είδαμε πως φορολογούνται οι αγροτικές επιδοτήσεις που δίνονται αναδρομικά και  πότε πρέπει αν υποβάλουμε δήλωση αναδρομικών γι’ αυτές

Ακόμη είδαμε πως δηλώνονται τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά και όχι μόνο πριν το 2019.

Σήμερα θα δούμε πως υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά και θέματα που αφορούν αυτές τις δηλώσεις μέσα από τις ερωτήσεις απαντήσεις της ΑΑΔΕ

Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αναδρομικών

Για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα αναδρομικά, πρέπει μέσα από το site της ΑΑΔΕ, να διαλέξουμε την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Αφού επιλέξουμε το έτος στο οποίο αναφέρονται τα αναδρομικά επιλέγουμε την «Υποβολή Τροποποιητικής»

Στο παράδειγμα μας τα αναδρομικά αφορούν το φορολογικό έτος 2023 , και στην εφαρμογή επιλέγουμε το «Δηλώσεις Έτους 2024» , δηλαδή το έτος που είχαμε την υποχρέωση να υποβάλουμε την φορολογική δήλωση.

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε «Δήλωση Αναδρομικών Μισθών/Συντάξεων» ώστε να υποβάλλουμε την τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο.

Η επόμενη οθόνη, είναι το μενού της υποβολής της δήλωσης αναδρομικών. Σε αυτήν αναφέρεται το φορολογικό έτος που αφορούν τα αναδρομικά και δίνεται η επιλογή είτε για επιστροφή στο μενού είτε για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης για τα αναδρομικά.

Αν επιλέξετε «Συνέχεια Υποβολής» , το σύστημα θα σας εμφανίσει τα νέα στοιχεία της εκκαθάρισης και το νέο ποσό της.

Προσοχή:

Το ποσό που δείχνει δεν είναι το πραγματικό ποσό πληρωμής, αλλά το νέο ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση

Αν η νέα εκκαθάριση μειώνει το πιστωτικό ποσό της αρχικής δήλωσης και εσείς έχτε πάρει ήδη την επιστροφή, θα κληθείτε να επιστρέψετε την διαφορά ως «Αχρεωστήτως καταβληθέντα»

Η πληρωμή του χρωστικού ποσού , είναι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους, ενώ του ποσού των αχρεωστήτως καταβληθέντων είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης των αναδρομικών.

Ερωτήσεις απαντήσεις της διοίκησης για την υποβολή των αναδρομικών

Ε          Έχω εισπράξει αναδρομικά συντάξεων. Πώς θα τα δηλώσω;

Α          Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στην συνέχεια, επιλέγετε Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, υποβάλετε οριστικά τη δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2026).

Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.

Ε          Έχω χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών για αναδρομικά ποσά μισθών αλλά δεν εμφανίζεται η επιλογή για υποβολή Δήλωσης Αναδρομικών Ε1. Πώς θα υποβάλλω τη δήλωση αναδρομικών;

Α          Η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.

Ε          Μπορώ στη δήλωση για αναδρομικά να τροποποιήσω κωδικούς που δεν σχετίζονται με τις αναδρομικές αποδοχές;

Α          Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσετε ή να τροποποιήσετε κάποιον άλλο κωδικό. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε άλλα στοιχεία της δήλωσής σας πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην περίπτωση των τόκων που ενδέχεται να συνοδεύουν τα αναδρομικά, κυρίως όταν αυτά έχουν επιδικαστεί μέσω δικαστικών αποφάσεων.

Οι τόκοι αυτοί φορολογούνται αυτοτελώς με ποσοστό 15% την χρονιά της καταβολής και όχι στις χρονιές που αναφέρεται η υποχρέωση των αναδρομικών. Το  ποσοστό πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί  από τον υπόχρεο για την καταβολή. Σε περίπτωση που δεν γίνει παρακράτηση του 15% , ο λαμβάνων θα φορολογηθεί για το ποσό αυτό με 15%

Το ποσό των τόκων πρέπει να δηλωθεί στον πίνακα «Δ1: Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα» και στους κωδικούς 667-668 «Τόκοι (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης.

Στο εσωτερικό πίνακα θα πρέπει εκτός από το ποσό να δηλωθεί και η επιλογή «Λοιποί τόκοι»

Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί πρέπει να δηλωθεί στους κωδικούς 675-676 «Φόρος που παρακρατήθηκε για τους τόκους ημεδαπής προέλευσης»

Αναδρομικά που δεν έχουν εμφανιστεί στις βεβαιώσεις ή δεν έχουν κατανεμηθεί στα ανάλογα έτη

Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα αναδρομικά δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις ή εμφανίζονται συγκεντρωτικά και όχι κατανεμημένα στα χρόνια που αφορούν. Να σημειώσουμε ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι πλέον σπάνιες. Οι δικαιούχοι πρέπει να αποταθούν στα ασφαλιστικά τους ταμεία και να ζητήσουν χειρόγραφες βεβαιώσεις αποδοχών  για τα  στοιχεία τους δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης δεν μπορεί να γίνει ψηφιακά και πρέπει αν κατατεθούν είτε στις Δ.Ο.Υ όπου υπάρχουν πλέον είτε μέσα από «Τα αιτήματα μου».

Αλωνιάτης Απόστολος

Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της ENTERSOFTONE και συγγραφέας.

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