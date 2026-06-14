Κροατία: Αναδεικνύεται σε ναυτιλιακό κόμβο που συνδέει Ασία με Κεντρική Ευρώπη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Κροατία επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως θαλάσσια πύλη που συνδέει την Κίνα και άλλες περιοχές της Ασίας με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με σχέδια για την κατασκευή τερματικών εγκαταστάσεων που θα αυξήσουν δραστικά τη χωρητικότητα διακίνησης, σύμφωνα με δηλώσεις του ανττιπροέδρου της κυβέρνησης Ολέγκ Μπούτκοβιτς σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Στο λιμάνι της Ριέκα στην Αδριατική Θάλασσα, ένας νέος τερματικός σταθμός άρχισε να λειτουργεί το 2025, υπό την ηγεσία μιας θυγατρικής του δανικού ναυτιλιακού κολοσσού A.P. Moller-Maersk. Οι επενδύσεις θα συνεχιστούν μέχρι το 2030, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης αυτοματοποιημένων γερανών, για την επέκταση της χωρητικότητας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού σε 1,5 εκατομμύρια μονάδες TEU ετησίως, αύξηση 50% σε σχέση με το επίπεδο του 2025.

Στη Ριέκα στην Αδριατική Θάλασσα, ένας νέος τερματικός σταθμός άρχισε να λειτουργεί το 2025, υπό την ηγεσία μιας θυγατρικής του δανικού ναυτιλιακού κολοσσού A.P. Moller-Maersk

Επίσης, σχεδιάζεται ένας νέος τερματικός σταθμός στο κοντινό νησί Κρκ. Με συνολική χωρητικότητα άνω των 5 εκατομμυρίων TEU, η Ριέκα θα καταλάβει θέση «μεταξύ των 10 κορυφαίων λιμένων εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ», δήλωσε ο Μπούτκοβιτς, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως υπουργός Θάλασσας, Μεταφορών και Υποδομών.

Γραμμή εφοδιασμού από Ριέκα προς Πειραιά

Οι κινεζικές εταιρείες αποτελούν τους κύριους πελάτες. Ο κινεζικός κρατικός ναυτιλιακός όμιλος COSCO άρχισε να εκμεταλλεύεται μια γραμμή τροφοδοσίας που συνδέει τη Ριέκα με το λιμάνι του Πειραιά, για την οποία κατέχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Πολλές κινεζικές βιομηχανίες διαθέτουν παραγωγικές βάσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, και εξάγουν ανταλλακτικά αυτοκινήτων και μπαταρίες αυτοκινήτων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μια ναυτιλιακή διαδρομή μέσω της Αδριατικής Θάλασσας θα λειτουργήσει ως βασική στρατηγική διαδρομή στην πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας, και η Κροατία σκοπεύει να προσκαλέσει κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν στην ανάπτυξη νέων λιμενικών τερματικών σταθμών.

Η κίνηση εμπορευματοκιβωτίων θα συνεχίσει να αυξάνεται με την έναρξη λειτουργίας του τερματικού σταθμού της Ριέκα, δήλωσε ο Μπούτκοβιτς, ο οποίος προέβλεψε συνολική ετήσια αύξηση περίπου 20%.

Ο Μπούτκοβιτς ανέφερε ότι η Maersk μετέφερε τον κόμβο της στην Αδριατική από το λιμάνι της Τεργέστης στην Ιταλία στη Ριέκα και ότι η Ριέκα εδραιώνει τη θέση της ως το «μελλοντικό κορυφαίο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων».

Η Ριέκα είναι προσβάσιμη σε μόλις 25 ημέρες περίπου από τη Σαγκάη, μειώνοντας έτσι τη διάρκεια του ταξιδιού κατά τρεις έως πέντε ημέρες σε σύγκριση με τη διαδρομή μέσω της Βόρειας Θάλασσας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ανησυχία για τη σοβαρή συμφόρηση φορτίων στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και στο Αμβούργο της Γερμανίας, τα οποία βρίσκονται και τα δύο στη Βόρεια Θάλασσα. Η ανακατεύθυνση των φορτίων μέσω της Αδριατικής αναμένεται να ανακουφίσει τη συμφόρηση σε αυτά τα πολυσύχναστα λιμάνια.

Επίσης, γίνεται αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ, η Κροατία θα επενδύσει περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ (6,93 δισεκατομμύρια δολάρια) στο σιδηροδρομικό της δίκτυο κατά την επόμενη δεκαετία. Έχουν ξεκινήσει έργα για την κατασκευή νέων σηράγγων και την αύξηση των σιδηροδρομικών γραμμών για τον διάδρομο της Ριέκα, ο οποίος συνδέει το λιμάνι με την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ και στη συνέχεια με την Κεντρική Ευρώπη.