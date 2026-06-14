G7: Σε κλοιό 50.000 διαδηλωτών η Γενεύη

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Έως 50.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα Κυριακή σε διαδήλωση στη Γενεύη της Ελβετίας, με συνθήματα κατά του καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης εν όψει της Συνόδου της Ομάδας των 7 (G7) στη γαλλική πόλη Εβιάν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η κινητοποίηση γίνεται στη Γενεύη διότι η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει την άδεια για διαδηλώσεις κοντά στον χώρο διεξαγωγής της G7

Η διαμαρτυρία διοργανώνεται από τη συμμαχία οργανώσεων ‘No G7’.

Γιατί στη Γενεύη;

Η κινητοποίηση διοργανώνεται στη Γενεύη διότι η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει την άδεια για διαδηλώσεις κοντά στον χώρο διεξαγωγής της G7, όπως δήλωσαν Ελβετοί αξιωματούχοι, επικρίνοντας την απόφαση των Γάλλων. Η Γενεύη βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Εβιάν.

Το αεροδρόμιο της Γενεύης επίσης θα λειτουργήσει ως σημεία άφιξης για τους ηγέτες, που συμμετέχουν στη σύνοδο, και στις αποστολές τους αύριο, καθώς είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στο Εβιάν.

Το κέντρο της Γενεύης βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού εδώ και ημέρες. Εκατοντάδες καταστήματα ειδών πολυτελείας και τράπεζες, καθώς και ξενοδοχεία και σούπερ μάρκετ, έχουν καλύψει τις προσόψεις τους με ξύλινα πάνελ, καθώς υπάρχει φόβος να σημειωθούν ταραχές.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου που έγινε στο Εβιάν το 2003, οι διαδηλωτές στη Γενεύη έσπασαν παράθυρα, λεηλάτησαν καταστήματα και προκάλεσαν ζημιές εκατομμυρίων στην ελβετική πόλη.