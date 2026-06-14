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Κίνα: Ετοιμάζει σύστημα ψηφιακών πληρωμών

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το σύστημα θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση που έχει η Κίνα στο παγκόσμιο εμπόριο και να εμβαθύνει τους χρηματοοικονομικούς δεσμούς με τους περιφερειακούς εταίρους της

World 14.06.2026, 11:46
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Κίνα: Ετοιμάζει σύστημα ψηφιακών πληρωμών
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Την έναρξη της εμπορικής διάθεσης ενός προγράμματος ψηφιακού νομίσματος που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις διασυνοριακές συναλλαγές, να μειώσει την εξάρτηση από το δολάριο και να φέρει το Πεκίνο πιο κοντά στους εμπορικούς του εταίρους της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος», ετοιμάζεται να εγκαινιάσει η Κίνα, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με το δολάριο.

Η πλατφόρμα, της οποίας ηγείται το Πεκίνο και είναι γνωστή ως mBridge, υποστηρίζεται από τις κεντρικές τράπεζες της ηπειρωτικής Κίνας, του Χονγκ Κονγκ, της Ταϊλάνδης, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας. Μια οντότητα με έδρα το Χονγκ Κονγκ πρόκειται να συσταθεί για την επίβλεψη των λειτουργιών της, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στους σχεδιασμούς, γράφουν οι FT.

Το mBridge, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) το 2021, έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα δημόσιο και πολιτικό έλεγχο σχετικά με το αν θα μπορούσε να επιτρέψει σε χώρες ή οντότητες να παρακάμψουν το σύστημα του δολαρίου χωρίς κυρώσεις.

Οι ίδιες πηγές δεν αποκάλυψαν την ακριβή ημερομηνία της εμπορικής κυκλοφορίας, αλλά δήλωσαν ότι οι προετοιμασίες είναι προχωρημένες και ότι οι προμήθειες θα είναι οι μισές από εκείνες των συμβατικών διεθνών συστημάτων πληρωμών. Μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες θεωρούσαν τα διεθνή συστήματα πληρωμών, όπως το Swift, ακριβά και δύσχρηστα, αναμένεται να χρησιμοποιήσουν το mBridge, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Παγκόσμιος ανταγωνισμός

Η προσπάθεια της Κίνας να διευρύνει την παγκόσμια χρήση του νομίσματός της έχει ενισχυθεί από τον πόλεμο του Ιράν, με την υιοθέτηση του πιο συμβατικού συστήματος διασυνοριακής εκκαθάρισης και πληρωμών σε ρενμίνμπι (Cips) του Πεκίνου —τη δική του εκδοχή του Swift— να καταγράφει κατακόρυφη άνοδο από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση. Η πλατφόρμα mBridge είναι ένα ξεχωριστό και συμπληρωματικό σύστημα, σχεδιασμένο να ενισχύσει τη χρήση του ψηφιακού ρενμίνμπι.

Οι σχεδιασμοί εντάσσονται στπν ευρύτερο παγκόσμιο ανταγωνισμό για συστήματα πληρωμών. Πρωτοβουλίες όπως το SEPA της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα, όπως το διασυνοριακό δίκτυο κωδικών QR του Ant Group, στοχεύουν επίσης σε ταχύτερες και χαμηλότερου κόστους συναλλαγές, ιδιαίτερα για μικρότερες πληρωμές σε πραγματικό χρόνο που πραγματοποιούνται από τουρίστες.

«Υπάρχει ένας σιωπηλός ανταγωνισμός στα εναλλακτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα που εξελίσσεται στο παρασκήνιο», δήλωσε στους FT ο Tom Keatinge, ιδρυτικός διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών και Ασφάλειας στο RUSI που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνοντας την αποδοχή των stablecoins από τις ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Κίνα θέλει να διασφαλίσει τον ρόλο του ψηφιακού της νομίσματος, του ECNY, στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά, χρησιμοποιώντας συστήματα όπως το mBridge.

Το «τοπίο των παγκόσμιων πληρωμών», το οποίο κάποτε κυριαρχούνταν από το Swift, κατακερματίζεται σε ένα «σύστημα ανταγωνιστικών δικτύων, με το mBridge να πρόκειται να αποτελέσει ένα από αυτά», δήλωσε ο Gene Ma, επικεφαλής έρευνας για την Κίνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών.

Το mBridge, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) το 2021, έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα δημόσιο και πολιτικό έλεγχο σχετικά με το αν θα μπορούσε να επιτρέψει σε χώρες ή οντότητες να παρακάμψουν το σύστημα του δολαρίου χωρίς κυρώσεις. Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών παρέδωσε το έργο mBridge στους εταίρους του το 2024.

Ο Agustín Carstens, γενικός διευθυντής της BIS, και αξιωματούχοι της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας δηλώνουν ότι το έργο mBridge συμμορφώνεται με τους κανόνες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η πλατφόρμα mBridge, της οποίας τώρα ηγείται το Πεκίνο, χρησιμοποιεί τεχνολογία blockchain για την απευθείας διενέργεια συναλλαγών μεταξύ των κεντρικών τραπεζών με τη χρήση των δικών τους ψηφιακών νομισμάτων — μειώνοντας τον ρόλο του δολαρίου ως ενδιάμεσου νομίσματος και περιορίζοντας τον χρόνο εκτέλεσης των συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα σε δευτερόλεπτα.

Οι εμπορικές τράπεζες θα μπορούσαν να συμμετέχουν στις συναλλαγές του mBridge υπό την επίβλεψη των κεντρικών τους τραπεζών, είπαν πηγές των FT. Μέχρι στιγμής, το mBridge έχει επεξεργαστεί συναλλαγές ύψους περίπου 470 δισεκατομμυρίων rmb (69 δισεκατομμυρίων δολαρίων), σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το σύστημα θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της Κίνας στο παγκόσμιο εμπόριο και να εμβαθύνει τους χρηματοοικονομικούς δεσμούς με τους περιφερειακούς εταίρους της.

«Για τους εξαγωγείς, επιταχύνει τον κύκλο εργασιών των μετρητών και μειώνει τον κίνδυνο πιέσεων ρευστότητας», δήλωσε ο Wang Jian, επικεφαλής αναλυτής του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Guosen Securities. «Ευρύτερα, θα μπορούσε να ενισχύσει τη φωνή της Κίνας στην παγκόσμια νομισματική τάξη και να υποστηρίξει τη διεθνοποίηση του ρενμίνμπι».

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