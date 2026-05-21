G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Κόσμος 21.05.2026, 22:15
Αλέξανδρος Καψύλης

Ποτέ δεν ήταν εύκολο να είναι κανείς νέος, αλλά τον 21ο αιώνα φαίνεται πως είναι ακόμα δυσκολότερο. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα των νέων του G7, της ομάδας δηλαδή των κρατών με το μεγαλύτερο ΑΕΠ στον κόσμο, οι οποίοι συναντώνται την εβδομάδα αυτή και συνομιλούν με αφορμή τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών που πραγματοποιείται την εβδομάδα αυτή στο Παρίσι.

Οι νέοι είναι τα μεγάλα θύματα της «πολυπαραγοντικής παγκόσμιας κρίσης» που μαστίζει τον πλανήτη καθώς συμπληρώνεται το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα.

Οι νέοι εκπρόσωποι από 18 έως 30 ετών των χωρών του G7 (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Καναδάς και Ιαπωνία) τονίζουν ότι αυτοί είναι τα μεγάλα θύματα της «πολυπαραγοντικής παγκόσμιας κρίσης» που μαστίζει τον πλανήτη καθώς συμπληρώνεται το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα.

Και είναι τα θύματα διότι απλούστατα αυτοί καλούνται να χρηματοδοτήσουν την πολυπαραγοντική κρίση: τις συνέπειες των πολέμων, φυσικών και εμπορικών, που έχουν ξεσπάσει στον πλανήτη, την κλιματική κρίση, το αυξανόμενο δημόσιο χρέος των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων και κυρίως των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας, ή ακόμα καλούνται να σηκώσουν το βάρος και να διαχειριστούν τις συνέπειες της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το δημογραφικό

Στο κείμενο συμπερασμάτων της «αντι-συνόδου» που πραγματοποίησαν οι νέοι του G7, πέρα από τις συνήθεις εκκλήσεις που με κάθε ευκαιρία απευθύνουν στους ηγέτες των χωρών τους για να αναλάβουν περισσότερη και ουσιαστικότερη δράση για το κλίμα (οι νέοι καταδικάζουν τον αποκλεισμό του περιβαλλοντικού ζητήματος από την επίσημη ατζέντα της συνόδου κορυφής του G7 που θα πραγματοποιηθεί στο Εβιάν της Γαλλίας στις 15 Ιουνίου), η ανησυχία τους επικεντρώνεται στο μείζον κοινωνικο-οικονομικό ζήτημα που βρίσκεται πίσω από όλα τα άλλα που τους ταλαιπωρούν: τη γήρανση του πληθυσμού των κατά τεκμήριο πλουσιότερων κρατών του πλανήτη.

Οι νέοι διαμαρτύρονται επειδή, ενώ αναλογικά αντιπροσωπεύουν όλο και μικρότερο τμήμα του πληθυσμού των ανεπτυγμένων οικονομιών, καλούνται να εργαστούν όσο παραγωγικότερα γίνεται για να χρηματοδοτήσουν ως φορολογούμενοι όλες τις αποτυχίες της διαχείρισης των μεγαλυτέρων ηλικιών που παίρνουν τις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις.

«Η ηλικιακή πυραμίδα αντιστρέφεται, ενώ το εκλογικό βάρος των παλαιότερων γενεών αυξάνεται», σημειώνουν οι νέοι του G7 στο κείμενο των συμπερασμάτων τους που παρέδωσαν στον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Σε αρκετές δυτικές δημοκρατίες, η μέση ηλικία των ψηφοφόρων πλησιάζει πλέον τα 50 έτη. Οι πολιτικές αποφάσεις αναπόφευκτα επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τους μεγαλύτερους σε ηλικία ψηφοφόρους. Εξάλλου οι δαπάνες για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη αυξάνονται ταχύτερα από τις δαπάνες για την εκπαίδευση, την έρευνα ή τις υποδομές», παρατηρουν οι νέοι.

«Κληρονομούμε χάος»

Πολλοί κοινωνικοί ερευνητές έχουν επισημάνει ότι οι νεότερες γενιές κληρονομούν από τις παλαιότερες χάος. Η περίφημη γενιά των baby boomers κληροδοτεί στις επόμενες ένα ζοφερό μέλλον με την οικονομική απορρύθμιση, την αγωνία για το αύριο που συνεπάγεται η κατάρρευση του κράτους πρόνοιας, την εκτίναξη των οικονομικών ανισοτήτων με τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τους πλούσιους, την υποβάθμιση του ρόλου της εργασίας ως στοιχείο οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής ανέλιξης, τη δυσφήμιση και τις επιθέσεις στα συνδικάτα που de facto προστατεύουν την εργασία, με το κύμα των ιδιωτικοποιήσεων που συμβάλλουν στη μεταφορά πόρων από τους πολλούς στους λίγους…

«Τα συστήματά μας έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι μελλοντικές γενιές να κληρονομούν τις επιλογές που κάνουν σήμερα οι μεγαλύτερες ηλικίες», εξηγεί η Ζιλιέτ Μαρσό, συμπρόεδρος της Επιτροπής του G7 των νέων που είναι υπεύθυνη για το δημογραφικό πρόβλημα. «Αυτή η νεότερη γενιά καλείται σήμερα να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την ευημερία των baby boomers που γερνούν, να αναπληρώσει δεκαετίες υστέρησης στις αμυντικές δαπάνες, να χρηματοδοτήσει παράλληλα την ενεργειακή μετάβαση και τη βιομηχανική κυριαρχία της Δύσης έναντι των ανερχόμενων οικονομικών δυνάμεων της Ανατολής», εξήγησε η Ζιλιέτ Μαρσό.

Η νεαρή επιστήμονας, η οποία εργάζεται στον κλάδο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων στη Γαλλία, σημειώνει ότι τα τελευταία 15 χρόνια οι νέοι έχουν εμπλακεί σε ένα διαγενεακό διάλογο, αλλά οι πολιτικοί ηγέτες με τις αποφάσεις τους δείχνουν ότι αγνοούν τη δημογραφική τροχιά που έχουν πάρει οι ανεπτυγμένες οικονομίες της Δύσης.

«Υπάρχει μια τάση να δίνεται προτεραιότητα στις τρέχουσες δαπάνες προς όφελος των παλαιότερων γενεών», καταγγέλλει η Μαρσό.

Αναπαραγωγικό κενό

«Αυτοί οι πρεσβευτές των μελλοντικών γενεών υποστηρίζουν τον αυστηρό περιορισμό του δημόσιου χρέους στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και όχι πλέον στις τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού ή τις συντάξεις», γράφει η Κλαρά Γκαλτιέ στη «Le Figaro». «Η μείωση του ποσοστού των γεννήσεων, που είναι πλέον κοινός τόπος στις χώρες του G7, απελευθερώνει αυτόματα δημόσιους πόρους», εξηγεί η γαλλίδα ρεπόρτερ.

Η Ζιλιέτ Μαρσό εξάλλου σημείωσε ότι λιγότερα παιδιά σημαίνουν λιγότερες δαπάνες για σχολεία, για παιδικούς σταθμούς και για οικογενειακά επιδόματα.

«Οι πόροι που εξοικονομούνται δεν πρέπει να διοχετεύονται αποκλειστικά στις συντάξεις και τη γενικότερη φροντίδα των ηλικιωμένων», πιστεύει η Γαλλίδα εκπρόσωπος στο G7 των νέων. Οι νέοι σύνεδροι ζητούν εν προκειμένω την ενίσχυση των συνταξιοδοτικών συστημάτων με περισσότερα κεφαλαιοποιητικά προγράμματα (προερχόμενα την εκμετάλλευση κεφαλαίων δηλαδή), προκειμένου το κόστος χρηματοδότησης να μην βαρύνει ως επί το πλείστον το εργατικό δυναμικό του αύριο.
ΑΙ και αγορά εργασίας

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που τέθηκε επί τάπητος στο G7 των νέων είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας και δη στις νέες γενεές των εργαζομένων, δεδομένου ότι η ΑΙ ήδη άρχισε να αντικαθιστά ανθρώπινο δυναμικό.

Οι εκπρόσωποι της νεολαίας των χωρών του G7 ζήτησαν στο κείμενο των συμπερασμάτων από τη σύνοδο του Παρισιού να αυστηροποιηθεί πολύ η ρύθμιση του χειραγωγημένου περιεχομένου, των αλγορίθμων και εν γένει να ελεγχθεί αποτελεσματικά ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απασχόληση. Το τελικό κείμενο της συνόδου του «νεανικού G7» επαναφέρει την ιδέα της επιβολής επιπλέον φόρου στις επιχειρήσεις που αντικαθιστούν μαζικά τους εργαζομένους με «αυτοματοποιημένα εργαλεία» δίχως να επανεπενδύουν στην εκπαίδευση των ανθρώπων.

«Οι συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των Αμερικανών, των Ιαπώνων, των Ευρωπαίων και των Καναδών νέων παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εποικοδομητικές και θα θέλαμε οι ηγέτες του G7 να εμπνευστούν από την εικόνα ενότητας που εμφανίζουν οι νεότερες γενιές», τόνισε η Ζιλιέτ Μαρσό.

