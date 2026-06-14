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Παιδική εργασία: Ένα στα δεκαεπτά παιδιά εξαναγκάζεται να δουλέψει

Η παιδική εργασία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα παγκοσμίως

World 14.06.2026, 11:32
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Παιδική εργασία: Ένα στα δεκαεπτά παιδιά εξαναγκάζεται να δουλέψει
Επιμέλεια Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου

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Υπάρχουν περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ανήλικοι σε όλο τον κόσμο ηλικίας κάτω των 18 ετών.

Σχεδόν 138 εκατομμύρια από αυτά τα παιδιά – περίπου ένα στα 17 – απασχολούνται σε παιδική εργασία, συμπεριλαμβανομένων 54 εκατομμυρίων σε επικίνδυνες εργασίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και της UNICEF.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, το Al Jazeera εξετάζει τα τελευταία στοιχεία για την παιδική εργασία, τους κλάδους όπου είναι πιο διαδεδομένη και τις χώρες και περιοχές που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος.

Επικίνδυνες δουλειές

Το 2015, τα Ηνωμένα Έθνη έθεσαν ως στόχο την εξάλειψη της παιδικής εργασίας παγκοσμίως έως το 2025. Η προθεσμία αυτή έχει πλέον παρέλθει.

Αν και ο συνολικός αριθμός των παιδιών που εργάζονται έχει μειωθεί, δύο στα πέντε από αυτά εξακολουθούν να απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες που συχνά περιλαμβάνουν βαριά σωματική εργασία, έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες, επικίνδυνα μηχανήματα, πολλές ώρες εργασίας ή μη ασφαλές περιβάλλον.

Η UNICEF και η ΔΟΕ προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους εργασία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, ασθένειες και μόνιμη βλάβη στη σωματική και ψυχική ανάπτυξη ενός παιδιού. Πολλά από τα παιδιά που ασκούν αυτές τις εργασίες χάνουν επίσης το σχολείο, παγιδεύοντας τις οικογένειές τους σε κύκλους φτώχειας που μπορούν να διαρκέσουν για γενιές.

Παιδική εργασία σε διάφορους κλάδους

Η γεωργία παραμένει ο μεγαλύτερος κλάδος απασχόλησης παιδιών στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 61% όλων των περιπτώσεων παιδικής εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου 84 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται σε αγροκτήματα, αλιεία, δάση και κτηνοτροφία.

Τα παιδιά μεταφέρουν βαριά σακιά στα χωράφια, ψεκάζουν τις καλλιέργειες με φυτοφάρμακα, κατεβαίνουν σε ορυχεία, εργάζονται με αιχμηρά εργαλεία και μηχανήματα και περνούν πολλές ώρες σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Μεγάλο μέρος της επικίνδυνης παιδικής εργασίας στον κόσμο συγκεντρώνεται σε αυτόν τον τομέα.

Σε πολλές αγροτικές κοινότητες, η εργασία ξεκινά πριν την ανατολή του ηλίου και έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τη σχολική φοίτηση.

Τα παιδιά που απασχολούνται στον τομέα των υπηρεσιών, όπως η οικιακή εργασία, το λιανικό εμπόριο και η φιλοξενία, αντιπροσωπεύουν το 27% των περιπτώσεων παιδικής εργασίας, ενώ το 13% εργάζεται στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ορυχείων, της μεταποίησης και των κατασκευών.

Ποσοστά παιδικής εργασίας σε όλο τον κόσμο

Από τα χωράφια κακάου στη Δυτική Αφρική έως τις ορυζώνες στη Νότια Ασία, η γεωργία εμπλέκει την παιδική εργασία περισσότερο παγκοσμίως, επειδή είναι συχνά άτυπη, βασίζεται στην οικογένεια και είναι δύσκολο να ρυθμιστεί.

Η Λουκία Σολέτι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος προγραμμάτων της UNICEF στη Γκάνα, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η παιδική εργασία παραμένει ευρέως διαδεδομένη στη Δυτική Αφρική, λόγω της φτώχειας, της περιορισμένης πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και των κλιματικών και οικονομικών κρίσεων.

Εξήγησε ότι στη Γκάνα, περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 και 17 ετών επηρεάζονται, κυρίως στη γεωργία, αλλά και στα ορυχεία, την αλιεία και την οικιακή εργασία.

«Στερεί τα παιδιά από την εκπαίδευση, τα εκθέτει σε επικίνδυνες συνθήκες και διαιωνίζει τη διαγενεακή φτώχεια», δήλωσε η Σολέτι.

Η υποσαχάρια Αφρική παραμένει το επίκεντρο της κρίσης, με 87 εκατομμύρια παιδιά να απασχολούνται σε παιδική εργασία, περισσότερα από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο συνολικά. Η αύξηση του πληθυσμού, οι συγκρούσεις και η οικονομική αστάθεια έχουν αναιρέσει πολλά από τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών.

Ενώ η Ασία και ο Ειρηνικός έχουν καταγράψει τις πιο απότομες μειώσεις, η παιδική εργασία παραμένει ενσωματωμένη στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού που παράγουν τρόφιμα, ρούχα, ορυκτά και καταναλωτικά αγαθά που πωλούνται σε όλο τον κόσμο.

Η Μόνα Άικα, αναπληρώτρια επικεφαλής της προστασίας των παιδιών στη UNICEF στη Νιγηρία, δήλωσε ότι η παιδική εργασία στη χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω της εκπαίδευσης ή της επιβολής του νόμου.

«Η αργή μείωση στην υποσαχάρια Αφρική συνδέεται με πολλαπλούς διαρθρωτικούς παράγοντες, όπως η φτώχεια, η περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, η αδύναμη κοινωνική προστασία, τα μέσα διαβίωσης στην ύπαιθρο που εξαρτώνται από την οικογενειακή εργασία, οι συγκρούσεις, οι εκτοπισμοί, οι κλιματικές καταστροφές, η αύξηση του πληθυσμού, η ατυπία της εργασίας και η περιορισμένη ικανότητα επιβολής του νόμου», δήλωσε η Άικα στο Al Jazeera.

«Απαιτούνται ισχυρότερα συστήματα προστασίας των παιδιών, κοινωνική προστασία, πρόσβαση στην εκπαίδευση, στήριξη των μέσων διαβίωσης των οικογενειών, πρόληψη σε επίπεδο κοινότητας, διαδρομές παραπομπής και συνεχής δράση υπό την ηγεσία της κυβέρνησης», λέει η ίδια.

Πηγή: in.gr

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