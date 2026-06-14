Δημητριακά: Οι νιφάδες σιταριού θα χαρακτηριστούν «junk food» στη Βρετανία

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Οι νιφάδες δημητριακών (κυρίως βρώμης ή σίτου) ενδέχεται να χαρακτηριστούν ως «junk food» στο πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής.

Οι αρμόδιοι θέλουν να επικαιροποιήσουν το μοντέλο διατροφικού προφίλ στη Βετανία ώστε να περιλαμβάνει τα φυσικά «ελεύθερα σάκχαρα», παράλληλα με τη ραφιναρισμένη ζάχαρη, κατά τον προσδιορισμό του τι είναι υγιεινό ή ανθυγιεινό.

Η Βρετανία αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές στον κόσμο των νιφάδων δημητριακών και άλλων προϊόντων τύπου κορν φλέικς, παρά τις προειδοποιήσεις που έχουν διατυπωθεί όλα αυτά τα χρόνια ότι ενδέχεται να μην είναι θρεπτικά.

Οι αρμόδιοι θέλουν να επικαιροποιήσουν το μοντέλο διατροφικού προφίλ (NPM) του Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να περιλαμβάνει τα φυσικά «ελεύθερα σάκχαρα», παράλληλα με τη ραφιναρισμένη ζάχαρη, κατά τον προσδιορισμό του τι είναι υγιεινό ή ανθυγιεινό.

Οι νιφάδες δημητριακών περιέχουν συνήθως προστιθέμενη γλυκόζη από φυσικά συστατικά, όπως το άμυλο καλαμποκιού ή σιταριού, για να γίνουν πιο εύγευστα, οπότε είναι πιθανό να θεωρηθούν τρόφιμα «υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι ή ζάχαρη» (HFSS) σύμφωνα με το νέο σύστημα.

Ο Ντιν Ο’Μπράιεν, διευθύνων σύμβουλος της Kellanova (πρώην Kellogg Company), δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph ότι τα προτεινόμενα σχέδια «ενδέχεται να ακυρώσουν ακούσια χρόνια εργασίας και επενδύσεων από τις εταιρείες τροφίμων για την προώθηση πιο υγιεινών επιλογών».

«Την τελευταία δεκαετία, η Kellogg’s μείωσε τη ζάχαρη κατά 27% και το αλάτι κατά 22% στα δημητριακά της, και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς όλα τα παιδικά δημητριακά μας, καθώς και τέσσερα από τα πέντε best-seller μας, θεωρούνται υγιεινά.

«Ωστόσο, σύμφωνα με τα νέα προτεινόμενα σχέδια, τα δημητριακά όπως οι νιφάδες πίτουρου, που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, θα επαναταξινομηθούν ως λιγότερο υγιεινά.»

Ο Ο’Μπράιεν πρόσθεσε ότι τα δημητριακά πρωινού είναι «πλούσια σε θρεπτικά συστατικά» και ότι τα δημητριακά της Kellogg’s είναι «εμπλουτισμένα με βιταμίνες και σίδηρο».

Παλιοί διατροφικοί κανόνες 20 ετών

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι προηγούμενοι κανόνες διατροφής ήταν 20 ετών και δεν «αντανακλούσαν τις πιο πρόσφατες διατροφικές συστάσεις», προσθέτοντας ότι το «νέο μοντέλο μετατοπίζει την εστίαση από τα συνολικά σάκχαρα στα ελεύθερα σάκχαρα και προωθεί δίαιτες με υψηλότερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες».

«Η παχυσαρκία και η κακή διατροφή στερούν από τα παιδιά το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή, και το θέμα εδώ είναι να υποστηρίξουμε τους γονείς ώστε να μεγαλώσουν την πιο υγιή γενιά παιδιών, περιορίζοντας τη διαφήμιση και την προώθηση του πρόχειρου φαγητού», πρόσθεσαν.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε διαβουλεύσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου μοντέλου στους περιορισμούς της διαφήμισης και της προώθησης και θα λάβουμε υπόψη όλα τα σχόλια».

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημοφιλή δημητριακά έχουν τεθεί στο στόχαστρο των διατροφολόγων. Το 2009, μια έρευνα της οργάνωσης καταναλωτών «Which;» σε 100 είδη δημητριακών αποκάλυψε ότι οι τυπικές μερίδες ορισμένων από αυτά περιείχαν περισσότερη ζάχαρη από ένα σοκολατένιο Flake της Cadbury, παρά τις δηλώσεις των κατασκευαστών ότι μείωναν την περιεκτικότητα σε ανθυγιεινά συστατικά.

Πολλές μάρκες που θεωρούνταν υγιεινές, όπως τα All Bran, τα Bran Flakes και τα Special K της Kellogg’s, είχαν επίσης υψηλά επίπεδα ζάχαρης εκείνη την εποχή.