Ιράν κατά Ισραήλ για την παραβίαση της εκεχειρίας με το πλήγμα στη Βηρυτό

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Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού ως «τρομοκρατικό έγκλημα», αναφέροντας ότι παραβίασε την κυριαρχία του Λιβάνου και συνιστούσε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ανησυχία για νέα κλιμάκωση

Το ιρανικό υπουργείο επανέλαβε ότι θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες άμεσα υπεύθυνες για τις ενέργειες του Ισραήλ και προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ θα φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες οποιασδήποτε περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.

Το Ιράν δήλωσε επίσης ότι παραμένει αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα» για να ασκήσει αυτό που περιέγραψε ως το εγγενές δικαίωμά του στην αυτοάμυνα.

«Έτοιμοι οι εκτοξευτές πυραύλων»

Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί έγραψε στο X: «Ο λανθασμένος υπολογισμός στη Βηρυτό εξάντλησε την υπομονή, και δόθηκε η διαταγή. Η ώρα μηδέν έφτασε, και οι εκτοξευτές είναι έτοιμοι. Η Χεζμπολάχ αποτελεί μέρος του άξονα της αντίστασης.

Αν η φωτιά της αναταραχής στο Λίβανο δεν σβήσει, τα δύο ισχυρά στενά της γεωγραφίας, το Ορμούζ και το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, θα σφίξουν τις οικονομικές σας αρτηρίες μέχρι το σημείο της στρατηγικής ασφυξίας».

Η ανάρτηση:

خطای محاسباتی در بیروت،صبر را به پایان رساند و فرمان صادر شد.ساعت صفر فرا رسیده و پرتابگرها آماده میشوند .

حزب الله پاره تن محور مقاومت است.اگر آتش شیطنت در لبنان خاموش نشود،دو بازوی قدرتمند جغرافیا یعنی هرمز و باب المندب شاهرگهای اقتصادی تان را تا خفگی استراتژیک فشار خواهند داد. — Aliakbar Velayati (@Drvelayati_ir) June 14, 2026

Ο Βελαγιατί προστέθηκε στους Ιρανούς αξιωματούχους που απειλούν με επίθεση στο Ισραήλ εξαιτίας του πλήγματος στη Βηρυτό.

Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον δήμο Ντουέιρ του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).

Ο Κασέμ Τζούνι έπεσε θύμα της επίθεσης σήμερα το απόγευμα στο σπίτι του στη συνοικία αλ-Βαρντάτ, προσθέτει το δημοσίευμα.

Το ΝΝΑ αναφέρει, επίσης, ότι ισραηλινά αεροσκάφη επιτέθηκαν με δύο πυραύλους στην κωμόπολη Χάρις στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ της Τύρου.

CNN: Διαπραγματευτές του Κατάρ παραμένουν στην Τεχεράνη για εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει συμφωνία

Το CNN μεταδίδει ότι διαπραγματευτές του Κατάρ παραμένουν στην Τεχεράνη για εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα ΗΠΑ και Ιράν παρά τις δυσκολίες.

Υπενθυμίζεται ότι αργά το απόγευμα της Κυριακής ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί «μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ώρες», ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.

Ο Τραμπ «κατακεραύνωσε» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επίθεση στη Βηρυτό. «Γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει αυτή τη γ@@@@@η επίθεση; Τρελάθηκα», είπε στο Axios.

Σύμφωνα με το CNN, ο Νετανιάχου επιδιώκει να έχει μια έκτακτη συνάντηση με τον Τραμπ μετά το τέλος της συνεδρίασης της G7.

Τραμπ: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και το Ορμούζ θα ανοίξει σύντομα

«Η Βικτόρια Κόουτς από το Heritage Foundation είναι πραγματικά φανταστική! Καταλαβαίνει τα πράγματα όπως λίγοι άλλοι. Ευχαριστώ, Βικτόρια. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για το εμπόριο πολύ σύντομα!!!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.