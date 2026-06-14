Μητσοτάκης: Τι είπε για τις πολεοδομίες – Eπίθεση στο ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα

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Σε αυτοαποθέωση και εξωραϊσμό των κυβερνητικών πεπραγμένων, προχώρησε για ακόμη μια φορά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και το gov.gr έως το μεταναστευτικό, το ΕΣΥ και τη συνολική εικόνα της δημόσιας διοίκησης, ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε το «success story» υποστηρίζοντας –με την πραγματικότητα να τον διαψεύδει– ότι οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάχθηκε και η αναφορά στο σκάνδαλο των Πολεοδομιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στις παραιτήσεις Γενικών Γραμματέων, επιχείρησε την απεμπλοκή της κυβέρνησης από τον πυρήνα του προβλήματος, και προσπάθησε να πείσει για την αποφασιστικότητά του να αντιμετωπίσει φαινόμενα διαφθοράς.

«Η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. «Οι εστίες αδιαφάνειας και οι πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Το μήνυμα είναι σαφές: δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν «ανέγγιχτοι»», ανφέφερε. «Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι. Η υπόθεση αυτή ερευνήθηκε και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε καταγγελία ερευνάται και εφόσον τεκμηριωθεί φτάνει μέχρι τέλους. Γι’ αυτό και καλώ τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αρχές και να μην διστάζουν να καταγγέλλουν όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες υποθέσεις», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική αναθεώρηση

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του στη συνταγματική αναθεώρηση. «Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμα και εάν η ΝΔ θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους! Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια -παρά τα αντιθέτως λεγόμενα- για τη θέση που θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Όταν συζητάμε για το Σύνταγμα, το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι η αναζήτηση των ευρύτερων δυνατών συναινέσεων και όχι η απόρριψη μιας πρότασης μόνο και μόνο επειδή την καταθέτει ο πολιτικός αντίπαλος. Ελπίζω, όσο προχωρά η διαδικασία, να επικρατήσει τελικά η λογική της συναίνεσης και όχι η λογική της μικροκομματικής αντιπαράθεσης», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: in.gr