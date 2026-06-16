Τζέιμς Ντόλαν: Ποιος είναι ο κακομαθημένος ιδιοκτήτης των Knicks

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Ο πρόεδρος της Madison Square Garden (MSG), Τζέιμς Ντόλαν είναι διάσημος για τους καβγάδες του, αλλά δεν έχει παράπονα και γκρίνιες αυτές τις μέρες εντός ή εκτός γηπέδου, με την ομάδα μπάσκετ του, τους Knicks, να αξίζει πλέον σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του Τζέιμς Ντόλαν ως επικεφαλής των New York Knicks από τότε που έγινε πρόεδρος της Madison Square Garden το 1999, ήταν ένας εύκολος αποδιοπομπαίος τράγος για τους οπαδούς των Knicks – και το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς το προκάλεσε ο ίδιος. Αλλά τώρα, μετά από μια μαγική άνοιξη, αυτό το ταραγμένο παρελθόν μπορεί να είναι πλέον, περαμένο-ξεχασμένο.

Οι Knicks είναι πρωταθλητές NBA για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια, μια στιγμή που πολλοί οπαδοί δεν πίστευαν ποτέ ότι θα ήταν δυνατή με τον Ντόλαν επικεφαλής.

«Γεια σου, Νέα Υόρκη, λυπάμαι που πήρε τόσο πολύ χρόνο, αλλά νάμαστε εδώ, και ελπίζω να μην πάρει ξανά τόσο πολύ!» φώναξε ο Ντόλαν από σκηνής μετά τη νίκη με 94-90 επί των San Antonio Spurs στο Game 5 το Σάββατο το βράδυ, η οποία εξασφάλισε τον τίτλο.

Ο 71χρονος κληρονόμος της Cablevision έχει επίσης πολλούς λόγους να γιορτάζει εκτός γηπέδου. Το Forbes πρόσφατα αποτίμησε τους Knicks στα 9,75 δισεκατομμύρια δολάρια – Νο. 3 στο NBA – και την ομάδα NHL του Ντόλαν, τους Rangers, στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο χόκεϊ.

Ενώ αυτό το συνδυασμένο σύνολο των 13,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων ξεπερνά εύκολα την κεφαλαιοποίηση αγοράς των 9,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εισηγμένης στο χρηματιστήριο MSG, η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 103% τον τελευταίο χρόνο.

Εν τω μεταξύ, η άλλη εταιρεία του Ντόλαν, η Sphere Entertainment, η οποία κατέχει το εμβληματικό κέντρο εκδηλώσεων Sphere ακριβώς έξω από το Las Vegas Strip και τα περιφερειακά αθλητικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα MSG, έχει δει την τιμή της μετοχής της να εκτοξεύεται κατά 291%.

Το σερί ανόδου έχει ανεβάσει την περιουσία της οικογένειας στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, κατανεμημένη μεταξύ του Ντόλαν και των οικογενειών των πέντε αδελφών του.

Μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα

Ο Τζέιμς Ντόλαν θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του αμερικανικού αθλητισμού. Κατά τη διάρκεια της 25ετούς παρουσίας του στο τιμόνι των Νιου Γιορκ Knicks, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο συγκρούσεων με παίκτες, προπονητές, φιλάθλους, στελέχη του NBA και ακόμη και με τις ίδιες τις αρχές της Νέας Υόρκης.

Στην ιδιοκτησία του καταγράφονται αποτυχημένες διοικητικές επιλογές, όπως οι θητείες των Ίζια Τόμας και Φιλ Τζάκσον, διαμάχες με εμβληματικές μορφές του συλλόγου όπως οι Πάτρικ Γιούινγκ και Τσαρλς Όκλεϊ, αλλά και έντονες αντιπαραθέσεις με φιλάθλους και δημοσιογράφους. Παράλληλα, έχει δεχθεί κριτική για την υπερβολική εμπλοκή του στις αποφάσεις της ομάδας, ακόμη και σε περιόδους που οι Knicks επιχειρούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αγωνιστική σταθερότητα.

Εκτός παρκέ, ο Ντόλαν έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σοβαρές νομικές και ηθικές διαμάχες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που οδήγησε σε αποζημίωση εκατομμυρίων δολαρίων το 2007, οι πρόσφατες καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση που απορρίφθηκαν για διαδικαστικούς λόγους, καθώς και η χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου για τον αποκλεισμό δικηγόρων από τις εγκαταστάσεις του Madison Square Garden, μια πρακτική που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Παρά τις συνεχείς αντιπαραθέσεις και τα περιορισμένα αγωνιστικά αποτελέσματα για μεγάλο μέρος της θητείας του, ο Ντόλαν δεν έχει δείξει ποτέ πρόθεση να αποχωρήσει από την ομάδα. Αντιθέτως, παραμένει μία από τις πιο ισχυρές και πολωτικές μορφές του NBA, με τους επικριτές του να τον θεωρούν σύμβολο κακοδιοίκησης και τους υποστηρικτές του να επισημαίνουν ότι οι Knicks εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πιο πολύτιμες αθλητικές ομάδες στον κόσμο.

Η σύγκρουση Ντόλαν – NBA

Η σύγκρουση του Τζέιμς Ντόλαν με το NBA το 2024 επικεντρώθηκε κυρίως στο σύστημα κατανομής εσόδων και στη νέα συμφωνία τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος. Ο Ντόλαν υποστήριξε ότι το NBA αποδυναμώνει τις ομάδες των μεγάλων αγορών, όπως οι Knicks, αναδιανέμοντας ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προς μικρότερες αγορές. Ιδιαίτερα επέκρινε την τότε τηλεοπτική συμφωνία, θεωρώντας ότι περιορίζει την αξία των τοπικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων, από τα οποία οι Knicks αποκομίζουν σημαντικά κέρδη μέσω του MSG Network.

Ο Ντόλαν υποστήριξε ότι το πρωτάθλημα κινείται προς ένα μοντέλο παρόμοιο με εκείνο του NFL, όπου τα έσοδα μοιράζονται πιο ισότιμα μεταξύ των ομάδων, μειώνοντας τα ανταγωνιστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει μια μεγάλη αγορά όπως η Νέα Υόρκη. Από την άλλη πλευρά, η ηγεσία του NBA και αρκετοί άλλοι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι η κατανομή εσόδων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικής ισορροπίας σε ολόκληρο το πρωτάθλημα.

Στην ουσία, η αντιπαράθεση δεν αφορούσε τη βιωσιμότητα των Knicks, αλλά το κατά πόσο οι μεγάλες αγορές θα πρέπει να διατηρούν μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που παράγουν ή να συνεισφέρουν περισσότερο στη συνολική ανάπτυξη του NBA. Αφορούσε, δηλαδή, την τσέπη του.

Όχι άλλο σεξ, μόνο φίλοι

Αλλά ο Ντόλαν, δεν παύει να δημιουργεί αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Το πρώτο πρωτάθλημα NBA των New York Knicks μετά από 53 χρόνια μπορεί να χτίστηκε πάνω σε πολλά πράγματα: την ευφυΐα του Τζάλεν Μπράνσον, το σταθερό χέρι του Μάικ Μπράουν, μια ασφυκτική άμυνα και ένα υγιές ρόστερ όταν είχε τη μεγαλύτερη σημασία.

Σύμφωνα με τον Ντόλαν, παλιός γνώριμος κατηγοριών για ανάρμοστη συμπεριφορά, μπορεί επίσης να απαιτούσε λίγη «αυτοαπάρνηση».

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα (15/06) από το podcast Roommates Show αποκάλυψε ότι ο Ντόλαν προέτρεψε τους παίκτες των Knicks να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχής από το σεξ κατά τη διάρκεια αυτού που ανέμενε ότι θα ήταν μια 10ή εβδομάδα πορείας προς έναν τίτλο NBA, μέρος μιας ευρύτερης έκκλησης για θυσία που απευθύνθηκε λίγο πριν ξεκινήσουν τα πλέι οφ.

«Είχα αυτή την ιδέα ότι ίσως θα έπρεπε να σταματήσετε το σεξ για τις επόμενες 10 εβδομάδες», είπε ο Ντόλαν στους παίκτες κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής ομιλίας προς την ομάδα στις 3 Απριλίου, επιχειρηματολογώντας ότι οι αρχαίοι Σπαρτιάτες έκαναν το ίδιο.

Ο ιδιοκτήτης των Knicks αναγνώρισε επίσης ότι οποιαδήποτε επιδίωξη πρωταθλήματος θα απαιτούσε την υποστήριξη των οικογενειών των παικτών.

«Πηγαίνετε σπίτι, μιλήστε στις συζύγους σας», είπε ο Ντόλαν. «Μην τους πείτε ότι ήταν δική μου ιδέα», φέρεται να είπε.