Λας Βέγκας: Ο δισεκατομμυριούχος Τίλμαν Φερτίτα θα αγοράσει την Caesars Entertainment για 17,6 δισ. δολ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tην εξαγορά της εταιρείας καζίνο Caesars Entertainment στο Λας Βέγκας συμφώνησε o δισεκατομμυριούχος του κλάδου της φιλοξενίας, Τίλμαν Φερτίτα, έναντι μετρητών, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες τυχερών παιχνιδιών εδώ και χρόνια.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εξόδου από το χρηματιστήριο, η Fertitta Entertainment θα καταβάλει 31 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά στους μετόχους της Caesars, αποτιμώντας τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Συμπεριλαμβανομένου του χρέους, η συμφωνία αποτιμά την Caesars στα 17,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνουν οι Financial Times.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την τελευταία ανατροπή στην πολύχρωμη ιστορία ενός από τα κοσμήματα της πρωτεύουσας του τζόγου, του Λας Βέγκας Στριπ, το οποίο είχε αναδυθεί από μια αμφιλεγόμενη διαδικασία πτώχευσης το 2017.

Οι FT ανέφεραν για πρώτη φορά ότι ο Φερτίτα, ο οποίος είναι επί του παρόντος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιταλία, είχε υποβάλει προσφορά για την Caesars τον Φεβρουάριο. Η συμφωνία αποτιμά τη μετοχή της Caesars με premium 49% σε σχέση με πριν από το ρεπορτάζ των FT.

Η διόγκωση της Fertitta Entertainment

Η συμφωνία θα ενώσει την αυτοκρατορία τυχερών παιχνιδιών της Caesars, συμπεριλαμβανομένων των καζίνο Eldorado, τις κύριες δραστηριότητές της στο Λας Βέγκας και την εφαρμογή στοιχημάτων της, με την αυτοκρατορία φιλοξενίας της Fertitta Entertainment να εκτείνεται σε 600 χώρους, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου εστιατορίων Landry’s και των καζίνο Golden Nugget.

Η οικογένεια Καράνο, η οποία ανέλαβε τον έλεγχο της Caesars όταν ο όμιλος συγχωνεύτηκε με την Eldorado το 2020, θα διατηρήσει ποσοστό 5% στη νέα εταιρεία. Η ομάδα διοίκησης της Caesars, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Τομ Ριγκ, θα συνεχίσει να διευθύνει την επιχείρηση.

Μια ομάδα 10 τραπεζών έχει υποστηρίξει ένα πακέτο χρηματοδότησης χρέους για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μια περίοδο “go-shop” έως τα μέσα Ιουλίου, κατά την οποία η Caesars και οι σύμβουλοί της μπορούν να σταθμίσουν προσφορές από άλλους πιθανούς αγοραστές.

Ο Φερτίτα έχει επίσης συμφωνήσει να αποζημιώσει τους επενδυτές εάν η εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 13 μηνών. Μια «τιμή κέρδους» σχεδόν 1 σεντ ανά μετοχή θα προστεθεί στην τιμή συναλλαγής των 31 δολαρίων ανά μετοχή για κάθε ημέρα μετά τις 26 Ιουνίου 2027 που η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι αναθεωρήσεις των ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιχνιδιών, που διεξάγονται ξεχωριστά από τις πολιτείες των ΗΠΑ, μπορεί να διαρκέσουν αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθούν.

Το Λας Βέγκας αντιμετωπίζει δυσκολίες

Η συναλλαγή έρχεται σε μια εποχή που η Caesars και το Λας Βέγκας αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ο αριθμός των επισκεπτών στην «Πόλη της Αμαρτίας» μετριάστηκε μετά την μεταπανδιμική άνθηση και οι επενδυτές της Wall Street ανησυχούσαν για τον αντίκτυπο των αγορών αθλητικών στοιχημάτων και προβλέψεων μέσω smartphone στα παραδοσιακά παιχνίδια καζίνο.

Η συμφωνία Φερτίτα, ωστόσο, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης ότι τόσο τα τυχερά παιχνίδια όσο και άλλες μορφές ψυχαγωγίας στο Λας Βέγκας, όπως νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια και σπα, θα παραμείνουν ανθεκτικές.

Το μετοχικό κεφάλαιο της οικογένειας Καράνο αναμένεται να επιτρέψει στην Caesars να διατηρήσει το υπάρχον χρέος της, επιτρέποντας σημαντική εξοικονόμηση σε έξοδα τόκων. Η Caesars πληρώνει επίσης δισεκατομμύρια δολάρια σε ενοίκιο στο trust ακινήτων Vici, έναν ιδιοκτήτη που δημιουργήθηκε από τη συναλλαγή αναδιάρθρωσης του 2017.

Η νέα χρηματοδότηση που παρέχεται από τον όμιλο τραπεζών είναι λιγότερο από 5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα τους FT.

Ο Φερτίτα, με καταγωγή από το Τέξας, συγκαταλέγεται στους πιο παραγωγικούς Αμερικανούς διαπραγματευτές στον τομέα της φιλοξενίας, καθώς και στον επαγγελματικό αθλητισμό. Μεταξύ των αλυσίδων εστιατορίων του είναι τα Mastro’s Steakhouse, Del Frisco’s, Catch, καθώς και τα Rainforest Cafe και Bubba Gump Shrimp Co. Είναι επίσης ιδιοκτήτης των Houston Rockets του ΝΒΑ.

Οι PJT Partners και Latham & Watkins παρείχαν συμβουλές στην Caesars για τη συμφωνία. Η Freshfields διετέλεσε σύμβουλος της οικογένειας Καράνο. Οι Morgan Stanley και Goldman Sachs παρείχαν οικονομικές συμβουλές στην Fertitta Entertainment, ενώ η White & Case παρείχε νομικό σύμβουλο.