Αυστραλία: Πόσο κοντά είναι σε ένα φόρο φυσικού αερίου;

Το γεγονός ότι η Αυστραλία εισπράττει περισσότερους φόρους από τις εξαγωγές μπίρας παρά από τις εξαγωγές φυσικού αερίου οδήγησε σε μια ταραχώδη συνεδρίαση της Γερουσίας τον Φεβρουάριο, αλλά και στη δημοσιοποίηση του θέματος.

«Πώς ζούμε σε μια χώρα, έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου στον κόσμο, και λαμβάνουμε περισσότερους φόρους από την μπ;iρα;» ρώτησε ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Ντέιβιντ Πόκοκ σε μια στιγμή που έκτοτε έχει λάβει σχεδόν 10 εκατομμύρια προβολές στο Instagram.

Το βίντεο που έγινε viral έδωσε νέα ώθηση σε μια εκστρατεία υπέρ της εισαγωγής φόρου 25% στις εξαγωγές φυσικού αερίου, η οποία έχει πυροδοτήσει μια αντι-εκστρατεία από εταιρείες ενέργειας αφού είναι αντίθετες σε κάτι τέτοιο.

Παρά τη δημοτικότητα της εκστρατείας στους ψηφοφόρους, ο πρωθυπουργός την έχει αποκλείσει

Καθώς όμως η χώρα αντιμετωπίζει την άνοδο του κόστους ζωής και των εγχώριων τιμών φυσικού αερίου εν μέσω μιας κρίσης καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, το θέμα είναι απίθανο να εξαφανιστεί – και κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα ενόψει του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της επόμενης εβδομάδας.

Τι θα κάνει η Αυστραλία

«Απλώς κάντε το», δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Δρ. Κεν Χένρι, σε μια άλλη ακρόαση της Γερουσίας τον περασμένο μήνα.

Και όπως τονίζει το BBC, τα λόγια του είχαν βαρύτητα, καθώς πριν από 16 χρόνια, ο Δρ Χένρι πρότεινε έναν φόρο εξόρυξης, ο οποίος απορρίφθηκε μετά από μια εκστρατεία της μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Αν η κυβέρνηση είχε καταφέρει να εφαρμόσει έναν τέτοιο φόρο τότε, η Αυστραλία θα είχε κερδίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα και τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός ταμείου για τις μελλοντικές γενιές.

Το 57% των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ ενός φόρου στις εξαγωγές φυσικού αερίου

Τα επιχειρήματα

Η Ιαπωνία έχει περισσότερα έσοδα από το αυστραλιανό φυσικό αέριο -φορολογώντας τις εισαγωγές- από ό,τι η ίδια η Αυστραλία, σύμφωνα με το Australia Institute, ένα think tank προοδευτικής δημόσιας πολιτικής.

Εκτιμάται ότι ένας φόρος 25% στις εξαγωγές φυσικού αερίου θα απέφερε 17 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (9 δισεκατομμύρια λίρες, 12 δολάρια ΗΠΑ) ετησίως.