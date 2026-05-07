Αυστραλία: Πόσο κοντά είναι σε ένα φόρο φυσικού αερίου;

Το 57% των ψηφοφόρων στην Αυστραλία τάσσεται υπέρ ενός φόρου στις εξαγωγές φυσικού αερίου

World 07.05.2026, 23:00
Σχολιάστε
Αυστραλία: Πόσο κοντά είναι σε ένα φόρο φυσικού αερίου;
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το γεγονός ότι η Αυστραλία εισπράττει περισσότερους φόρους από τις εξαγωγές μπίρας παρά από τις εξαγωγές φυσικού αερίου οδήγησε σε μια ταραχώδη συνεδρίαση της Γερουσίας τον Φεβρουάριο, αλλά και στη δημοσιοποίηση του θέματος.

«Πώς ζούμε σε μια χώρα, έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου στον κόσμο, και λαμβάνουμε περισσότερους φόρους από την μπ;iρα;» ρώτησε ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Ντέιβιντ Πόκοκ σε μια στιγμή που έκτοτε έχει λάβει σχεδόν 10 εκατομμύρια προβολές στο Instagram.

Το βίντεο που έγινε viral έδωσε νέα ώθηση σε μια εκστρατεία υπέρ της εισαγωγής φόρου 25% στις εξαγωγές φυσικού αερίου, η οποία έχει πυροδοτήσει μια αντι-εκστρατεία από εταιρείες ενέργειας αφού είναι αντίθετες σε κάτι τέτοιο.

Παρά τη δημοτικότητα της εκστρατείας στους ψηφοφόρους, ο πρωθυπουργός την έχει αποκλείσει

Καθώς όμως η χώρα αντιμετωπίζει την άνοδο του κόστους ζωής και των εγχώριων τιμών φυσικού αερίου εν μέσω μιας κρίσης καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, το θέμα είναι απίθανο να εξαφανιστεί – και κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα ενόψει του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της επόμενης εβδομάδας.

Τι θα κάνει η Αυστραλία

«Απλώς κάντε το», δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Δρ. Κεν Χένρι, σε μια άλλη ακρόαση της Γερουσίας τον περασμένο μήνα.

Και όπως τονίζει το BBC, τα λόγια του είχαν βαρύτητα, καθώς πριν από 16 χρόνια, ο Δρ Χένρι πρότεινε έναν φόρο εξόρυξης, ο οποίος απορρίφθηκε μετά από μια εκστρατεία της μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Αν η κυβέρνηση είχε καταφέρει να εφαρμόσει έναν τέτοιο φόρο τότε, η Αυστραλία θα είχε κερδίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα και τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός ταμείου για τις μελλοντικές γενιές.

Το 57% των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ ενός φόρου στις εξαγωγές φυσικού αερίου

Τα επιχειρήματα

Η Ιαπωνία έχει περισσότερα έσοδα από το αυστραλιανό φυσικό αέριο -φορολογώντας τις εισαγωγές- από ό,τι η ίδια η Αυστραλία, σύμφωνα με το Australia Institute, ένα think tank προοδευτικής δημόσιας πολιτικής.

Εκτιμάται ότι ένας φόρος 25% στις εξαγωγές φυσικού αερίου θα απέφερε 17 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (9 δισεκατομμύρια λίρες, 12 δολάρια ΗΠΑ) ετησίως.

Επιχειρήματα σαν κι αυτά έχουν τραβήξει ολοένα και περισσότερο την προσοχή των Αυστραλών. Σύμφωνα με δημοσκόπηση την περασμένη εβδομάδα, το 57% των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ ενός φόρου στις εξαγωγές φυσικού αερίου, με μόνο το 12% να είναι αντίθετο.

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει επανειλημμένες αναφορές στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με τους ζηλιάρηδες Αυστραλούς να καταδικάζουν την έλλειψη διορατικότητας της κυβέρνησής τους στη δημιουργία ενός ταμείου που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει, για παράδειγμα, πιο γενναιόδωρη γονική άδεια, δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη.

Όπως και η Νορβηγία, η Αυστραλία είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, αλλά το κρατικό επενδυτικό της ταμείο είχε μόνο 267 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας τον Δεκέμβριο του 2025 – λιγότερο από το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Νορβηγίας για έναν πληθυσμό πέντε φορές μεγαλύτερο.

Ο φόρος στην μπίρα αναμένεται να αποφέρει 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας

Δίνοντας βενζίνη «δωρεάν»

Ακόμη και καθώς οι εξαγωγές φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί – φτάνοντας στο αποκορύφωμά τους τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας το 2023 κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία – και οι εγχώριες τιμές του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί την τελευταία δεκαετία, ο φόρος ενοικίου πετρελαϊκών πόρων (PRRT), ο οποίος ισχύει για τους υπεράκτιους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου, αναμένεται να αποφέρει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας στο οικονομικό έτος 2025-26.

Η πολυεθνική Shell πλήρωσε το PRRT για το μεγαλύτερο έργο φυσικού αερίου της χώρας, το Gorgon, για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία πέρυσι – μόλις 109 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας με έσοδα 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας.

Ο φορολογικός κώδικας της Αυστραλίας έχει «γενναιόδωρες» διατάξεις για τις εταιρείες ενέργειας, διευκρίνισε στο BBC η Samantha Hepburn, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Deakin με εξειδίκευση στο δίκαιο των φυσικών πόρων.

Όπως και άλλες εταιρείες, οι εταιρείες φυσικού αερίου πληρώνουν επίσης φόρο εταιρειών και φόρο μισθοδοσίας. Αλλά η διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούν έναν δημόσιο πόρο, πρόσθεσε η Hepburn, και παρόλο που ορισμένα χερσαία έργα φυσικού αερίου πληρώνουν δικαιώματα για τη χρήση των πόρων, είναι ένα μικρό ποσό σε σύγκριση με αυτό που θα απέφερε ένας φόρος επί των κερδών.

Αυτό, μαζί με τα φορολογικά προνόμια, αποτελεί τη βάση για τους ισχυρισμούς ότι η Αυστραλία δίνει το φυσικό αέριο της «δωρεάν».

Η Shell έχει δηλώσει ότι εκτός από τις επενδύσεις 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην Αυστραλία από το 2010, έχει καταβάλει 12 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας σε αυστραλιανούς φόρους την τελευταία δεκαετία.

Υποστήριξε επίσης ότι χώρες όπως η Νορβηγία έχουν ένα διαφορετικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο το κράτος είναι άμεσος επενδυτής σε ενεργειακά έργα και αναλαμβάνει ορισμένους από τους κινδύνους που εμπλέκονται, σε αντίθεση με την Αυστραλία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Τραμπ: Εμπορικό deal με ΕΕ ως τις 4 Ιουλίου – Αλλιώς έρχονται υψηλότεροι δασμοί
World

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς
Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: Στο -16% οι ΗΠΑ σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα
World

Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: Στο -16% οι ΗΠΑ
Anthropic: Εξετάζει συμφωνία για αποτίμηση σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων
World

Η Anthropic βλέπει συμφωνία με αποτίμηση σχεδόν 1 τρισ. δολ.
ΗΠΑ: Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε τον παγκόσμιο δασμό 10%
World

Δικαστήριο ΗΠΑ: Παράνομοι οι προσωρινοί δασμοί 10% του Τραμπ
Hedge funds: Η τεχνολογική άνοδος φέρνει τα μεγαλύτερα κέρδη από το 2020
World

Τα hedge funds «θησαυρίζουν» στη σκιά του πολέμου
ΗΠΑ: Ξεμένουν από χρήματα στο τέλος του μήνα – Καμπανάκι από CEOs
World

Συναγερμός στις ΗΠΑ από το ράλι της βενζίνης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz
Τράπεζες

Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz

H νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες, επισημαίνει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση στις αγορές υδρογόνου και βιομεθανίου
Ενέργεια

Motor Oil – ΔΕΠΑ: Όχι υπερ-ρύθμιση σε υδρογόνο και βιομεθάνιο

Η αγορά σε φάση εκκίνησης δεν αντέχει βαρύ αδειοδοτικό πλαίσιο, λένε οι δύο εταιρείες. Προειδοποιούν για το ρυθμιστικό βάρος που θα κρίνει επενδύσεις

Μάχη Τράτσα
ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο
Λιμάνια

ΟΛΠ: Επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ το 2026 με δυο ξενοδοχεία στο κάδρο

Το επενδυτικό πλάνο του ΟΛΠ παρουσιάστηκε χθες στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών στο Euronext Athens

Λάμπρος Καραγεώργος
Εργοδοτικές εισφορές: Μείωση κατά μια ποσοστιαία μονάδα ετοιμάζει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Προς νέα μείωση εργοδοτικών εισφορών - Το σχέδιο

Θα ισχύσει από το νέο έτος και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ

Κώστας Παπαδής
McDonald’s: Τελικά έχασε ή κέρδισε από τη νέα στρατηγική της;
World

Έχασε ή κέρδισε η McDonald's από τη νέα στρατηγική;

Ακρίβεια, πόλεμος, πληθωρισμός οδήγησαν σε διπλό μήνυμα από τα αποτελέσματα της McDonald's

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Hedge funds: Η τεχνολογική άνοδος φέρνει τα μεγαλύτερα κέρδη από το 2020
World

Τα hedge funds «θησαυρίζουν» στη σκιά του πολέμου

Ο κλάδος των hedge funds κατέγραψε αποδόσεις 5% τον Απρίλιο, καθώς μετοχές όπως οι Intel, Alphabet και AMD σημείωσαν άνοδο

Εθυύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Ξεμένουν από χρήματα στο τέλος του μήνα – Καμπανάκι από CEOs
World

Συναγερμός στις ΗΠΑ από το ράλι της βενζίνης

Η εκτόξευση της τιμής της βενζίνης πιέζει τα χαμηλότερα εισοδήματα - Τι αλλάζουν στην καταναλωτική συμπεριφορά τους

Τζούλη Καλημέρη
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 4ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Πότε επιβάλλονται τα πρόστιμα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Περισσότερα από World
Τραμπ: Εμπορικό deal με ΕΕ ως τις 4 Ιουλίου – Αλλιώς έρχονται υψηλότεροι δασμοί
World

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς

Με αυξημένους δασμούς απειλεί την ΕΕ ο Τραμπ στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ως τις 4 Ιουλίου η εμπορική συμφωνία που είχε προαναγγελθεί πέρσι στη Σκωτία

Anthropic: Εξετάζει συμφωνία για αποτίμηση σχεδόν 1 τρισ. δολαρίων
World

Η Anthropic βλέπει συμφωνία με αποτίμηση σχεδόν 1 τρισ. δολ.

Η Anthropic που υποστηρίζει το εργαλείο Claude δέχεται προσφορές εισερχόμενων επενδύσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υπέρβαση της αξίας του ανταγωνιστή της OpenAI

ΗΠΑ: Το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε τον παγκόσμιο δασμό 10%
World

Δικαστήριο ΗΠΑ: Παράνομοι οι προσωρινοί δασμοί 10% του Τραμπ

Το δικαστήριο των ΗΠΑ δεν προχώρησε σε γενικευμένη αναστολή του δασμού 10%, αλλά μόνο για τις δύο εταιρείες που άσκησαν την αγωγή

Hedge funds: Η τεχνολογική άνοδος φέρνει τα μεγαλύτερα κέρδη από το 2020
World

Τα hedge funds «θησαυρίζουν» στη σκιά του πολέμου

Ο κλάδος των hedge funds κατέγραψε αποδόσεις 5% τον Απρίλιο, καθώς μετοχές όπως οι Intel, Alphabet και AMD σημείωσαν άνοδο

Εθυύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Ξεμένουν από χρήματα στο τέλος του μήνα – Καμπανάκι από CEOs
World

Συναγερμός στις ΗΠΑ από το ράλι της βενζίνης

Η εκτόξευση της τιμής της βενζίνης πιέζει τα χαμηλότερα εισοδήματα - Τι αλλάζουν στην καταναλωτική συμπεριφορά τους

Τζούλη Καλημέρη
McDonald’s: Τελικά έχασε ή κέρδισε από τη νέα στρατηγική της;
World

Έχασε ή κέρδισε η McDonald's από τη νέα στρατηγική;

Ακρίβεια, πόλεμος, πληθωρισμός οδήγησαν σε διπλό μήνυμα από τα αποτελέσματα της McDonald's

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Airbus: Παραγγελία μαμούθ 19 δισ. δολαρίων στο εργοστάσιο του Καναδά
World

Παραγγελία μαμούθ 19 δισ. δολαρίων για Airbus μέσω Καναδά

Η AirAsia παραγγέλνει 150 αεροσκάφη Airbus A220-300, δίνοντας μεγάλη ώθηση στην καναδική βιομηχανία

Latest News
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί
Κοινωνία

Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί

«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες
Ακίνητα

Έρχονται οι πρώτες φθηνές κατοικίες - Οι περιοχές

Τι ορίζει η ΚΥΑ για την κοινωνική αντιπαροχή - Ο στόχος για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος

Ανδρομάχη Παύλου
Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty
English Edition

Greece Awaits Fitch Rating Amid Global Uncertainty

All major rating agencies have held Greece steady so far in 2026, but the country's high public debt and global uncertainty leave little room for an upgrade.

Εθνική Τράπεζα: Η ακτινογραφία της Citi για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026
Τράπεζες

Citi για Εθνική: Τα 3 σημεία-κλειδιά και το deal με Allianz

Γιατί η Εθνική Τράπεζα παρουσίασε επιδόσεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών – Τι αναφέρει η Citi

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Solidus για Metlen: Ισχυρή ανάκαμψη και σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή
Business

Solidus για Metlen: Έως 67% τα περιθώρια ανόδου της μετοχής

Η Solidus διατηρεί σύσταση «Buy» για τη μετοχή της Metlen - Προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανόδου για επενδυτές με μεσαίο έως υψηλό προφίλ ανάληψης κινδύνου 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΣΕΟ: Τρεις στρατηγικές αγορές επικυρώνουν τη διεθνή απήχηση του ελληνικού κρασιού
Τρόφιμα – ποτά

Μπουτάρης: Γιατί το ελληνικό κρασί κατακτά τις παγκόσμιες αγορές

Το ελληνικό κρασί ισχυροποιεί τη θέση του σε Ηνωμένο Βασίλειο και Σκανδιναβία – Οι δράσεις του ΣΕΟ κατέγραψαν μεγάλη προσέλευση επαγγελματιών

FAO: Αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων για τρίτο σερί μήνα
AGRO

Αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων για τρίτο σερί μήνα

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO επηρεάστηκε επίσης από τις αυξήσεις στις τιμές των δημητριακών, του ρυζιού και των φυτικών ελαίων

Εργασία: Κλειδί το personal branding – Τι έδειξε έρευνα της ManpowerGroup
Executive

To personal branding είναι το κλειδί για την σύγχρονη εργασία

Η αυθεντικότητα κάνει τη διαφορά στη σύγχρονη εργασία - Το personal branding στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026
Economy

Ανάφλεξη στον πληθωρισμό - Στο 5,4% τον Απρίλιο

Ο πληθωρισμός «δείχνει ξανά τα δόντια του» - Άλμα στις τιμές ενέργειας και ανατιμήσεις στα τρόφιμα

HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
Business

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στις αιτήσεις υποτροφιών για μεταπτυχιακά

Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες μεταπτυχιακών - καλύπτουν και δίδακτρα υπό προϋποθέσεις

Εθνική Τράπεζα: Τι κερδίζει από το deal με την Allianz για το bancassurance
Τράπεζες

Τι κερδίζει η Εθνική από το deal με την Allianz

Ο CEO της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος για τη συμφωνία - Οι τραπεζικές εργασίες

Αγης Μάρκου
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για πληγέντες από φυσικές καταστροφές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Αναρτήθηκε ο νέος ΕΝΦΙΑ για πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Οι νέες εκκαθαρίσεις ΕΝΦΙΑ αφορούν 48.622 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου να ανέρχεται σε 5.769.301,29 ευρώ

UBS: Θετική αποτίμηση για την Coca-Cola HBC
Τρόφιμα – ποτά

UBS για Coca-Cola HBC: Τα καλύτερα έρχονται...

Πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Coca Cola HBC η UBS για το πρώτο τρίμηνο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz
Τράπεζες

Jefferies για Εθνική: Καταλύτης η συμφωνία bancassurance με Allianz

H νέα συμφωνία bancassurance με την Allianz ενισχύει σημαντικά τις προοπτικές αύξησης των εσόδων από προμήθειες, επισημαίνει η Jefferies

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Economy

Ανατροπή στα πρόστιμα για λιποταξία - Οι παγίδες

Τι αλλάζει στον τρόπο επιβολής και είσπραξης όταν πρόκειται για πρόστιμα σε περιπτώσεις λιποταξίας ή ανυπακοής

Τραμπ: Εμπορικό deal με ΕΕ ως τις 4 Ιουλίου – Αλλιώς έρχονται υψηλότεροι δασμοί
World

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς

Με αυξημένους δασμούς απειλεί την ΕΕ ο Τραμπ στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ως τις 4 Ιουλίου η εμπορική συμφωνία που είχε προαναγγελθεί πέρσι στη Σκωτία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies