Παπασταύρου: Το Δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο στον ΑΔΜΗΕ

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Για τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, την επιτυχημένη ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, το πρόσφατο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι», με τους δημοσιογράφους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα.

Ερωτηθείς για τη συμφωνία που επετεύχθη στη Μέση Ανατολή ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Καταρχήν μένει να επιβεβαιωθεί η υλοποίηση της συμφωνίας. Φαίνεται ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνει από την μια μέρα στην άλλη. Αλλά είναι σαφές ότι στον βαθμό που επιβεβαιωθεί θα επανέρθουμε σε μια κανονικότητα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες». Και εξήγησε ότι για αυτό «είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είχε και έχει τον δημοσιονομικό χώρο, σε οποιοδήποτε σενάριο που διαψευστεί αυτή η πολύ θετική εξέλιξη, να μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη».

Οι υδρογονάνθρακες

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων ο κ. Παπασταύρου τόνισε: «Επιταχύνουμε αποφασιστικά την εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων. Η παρουσία των δύο μεγάλων εταιρειών στη χώρα μας δεν είναι τυχαία. Κάτι βλέπουν εδώ στην Ελλάδα. Η Chevron μάλιστα τη Δευτέρα, πριν πέντε μέρες, διεύρυνε την παρουσία της, μπήκε και σε πέμπτο οικόπεδο, με τη HELLENiQ Energy, στο Νότιο Ιόνιο.

Η Exxon Mobil προγραμματίζει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση το Φεβρουάριο του 2027. Δηλαδή τώρα μετράμε 9-10 μήνες για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση. 14 με 24 Φεβρουαρίου σχεδιάζουμε να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση», επεσήμανε και πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα της θέλουν δύο μήνες: «Το ποσοστό επιτυχίας είναι στο 16%. Για τον τομέα των υδρογονανθράκων είναι αρκετά αξιοπρεπές. Και να πω κάτι, η Νορβηγία που είναι μια από τις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου από το φυσικό αέριο βρήκε φυσικό αέριο στη 17η προσπάθειά της. Την άνοιξη του 2027 θα έχουμε μία καλύτερη εικόνα. Θα ξέρουμε εάν προχωράμε σε παραγωγή τα επόμενα χρόνια ή όχι».

Ερωτηθείς για το θέμα με τις πολεοδομίες ο Υπουργός είπε: «Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μία ριζική μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες. Να κάνουμε ένα one-stop-shop, ένα gov.gr για τις πολεοδομίες. Σε αυτή τη μεταρρύθμιση εργαζόμαστε.

Αυτή τη μεταρρύθμιση έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ούτως ώστε να είναι όλα σε ένα ψηφιακό αρχείο, να μην παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας» και πρόσθεσε: «Ενοποιήσαμε την νομοθεσία. Με τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Νίκος Ταγαράς ενοποιήθηκαν 180 νομοθετήματα εν ισχύ. Τώρα υπάρχει ένας κώδικας, 477 άρθρα, τα οποία μπορείς να τα προσεγγίσεις ηλεκτρονικά, δωρεάν. Ο κώδικας, η απλοποίηση, η διαφάνεια, η μεταρρύθμιση θα έρθει να ενισχύσει την ιδιοκτησία. Και η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην αξία της ιδιοκτησίας» διευκρίνισε.

Για τις τιμές του ρεύματος, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι, η αυξημένη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας λειτούργησε ως ανάχωμα για περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, και υπογράμμισε ότι χθες και σήμερα η χώρα μας έχει από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη, με εξαίρεση της Σκανδιναβία και την Εσθονία.

Για τον ΑΔΜΗΕ

Σχετικά με την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό και από την Ελλάδα: «Και με το Δημόσιο να διατηρεί τον έλεγχο. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα δίκτυα. Τα δίκτυα αυτή τη στιγμή είναι αυτά που μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας στρατηγική».

Τέλος αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι αυτές θα γίνουν «τέλος της τετραετίας. Νομίζω υπάρχουν πολλές μεταρρυθμίσεις που έχουμε να κάνουμε έως τότε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα πολίτη.»