 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Debated News & Politics1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Η κοινωνία δεν χρειαζόταν μια εφαρμογή που να της λέει ότι υπάρχει ακρίβεια

Η ακρίβεια δεν καταπολεμείται με ψηφιακές εφαρμογές αλλά με πολιτικές αποφάσεις

Opinion 20.06.2026, 11:23
Σχολιάστε
Η κοινωνία δεν χρειαζόταν μια εφαρμογή που να της λέει ότι υπάρχει ακρίβεια
Άποψη Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Είναι σαφές ότι τα περισσότερα μέλη της κυβέρνησης αγνοούν πλήρως το πώς ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα.

Δεν γνωρίζουν για παράδειγμα ότι καθημερινά οι άνθρωποι κάνουν υπολογισμούς για να εξοικονομήσουν χρήματα, ότι μαζεύουν τα φυλλάδια από τα σουπερμάρκετ με τις προσφορές της εβδομάδας ή μπαίνουν στις ιστοσελίδες, ότι γνωρίζουν που έχει φθηνότερα αλλαντικά που έχει προσφορές για απορρυπαντικά.

Ούτε γνωρίζουν ότι ιστοσελίδες που επέτρεπαν τέτοιες συγκρίσεις υπήρχαν. Πάνω από όλα δεν γνωρίζουν τι σημαίνει μια ζωή που ψάχνεις να βρεις που έχει πιο φτηνή φέτα ή που έχει προσφορά το χαρτί υγείας.

Όμως, το θέμα δεν είναι να διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά ότι αυτοί που ασκούν την εξουσία δεν γνωρίζουν πώς ζουν αυτοί που ζουν υπό την εξουσία τους. Το ζήτημα είναι να δούμε τα μέτρα που αυτή η κυβέρνηση δεν παίρνει για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.

Γνωρίζω πολύ καλά τη λογική πίσω από την εφαρμογή. Εάν οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για τις φθηνότερες τιμές ανά προϊόν θα προτιμήσουν να ψωνίσουν στο κατάστημα που το πουλάει πιο φτηνά και αυτό θα οδηγήσει, εξαιτίας του ανταγωνισμού, στο να μειώσουν τις τιμές τα υπόλοιπα καταστήματα. Άλλωστε, όπως μαθαίνει κάθε πρωτοετής φοιτητής οικονομικών, αναγκαία συνθήκη μιας αγοράς που λειτουργεί είναι να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση.

Ωστόσο, όταν μιλάμε για το σουπερμάρκετ καταλαβαίνουμε ότι προφανώς ο μέσος πολίτης δεν πρόκειται να διασχίζει όλη την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή την Πάτρα αγοράζοντας ένα προϊόν σε κάθε κατάστημα.

Το χειρότερο είναι, όπως έδειξαν ήδη διάφοροι που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή, ότι τις περισσότερες φορές ο πολίτης απλώς διαπιστώνει ότι τα προϊόντα είναι παντού ακριβά. Εξίσου και όλα τα καταστήματα.

Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πρόβλημα της ακρίβειας στη χώρα μας δεν αφορά απλώς κάποια «απληστία» μεμονωμένων καταστημάτων που θα αντιμετωπιστεί με το να στραφούν οι πολίτες στα πιο φτηνά καταστήματα. Ούτε το πρόβλημα της ακρίβειας στη χώρα μας οφείλεται μόνο στις γεωπολιτικές αναταράξεις. Σε τελική ανάλυση το γεγονός ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, που αντιμετωπίζουν τις ίδιες γεωπολιτικές αναταράξεις, έχουν μικρότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα, αποδεικνύει ότι δεν αρκεί η επίκληση των εξωγενών παραγόντων.

Η ακρίβεια στη χώρα δεν προέρχεται απλώς από τη γεωπολιτική. Έχει να κάνει με τον τρόπο που δεν υπάρχει καμία παρέμβαση ενάντια σε μια διαρκή αύξηση των τιμών (αυτό που ονομάστηκε «πληθωρισμός των κερδών») και πρωτίστως ότι δεν λαμβάνεται το βασικό μέτρο που αποδίδει σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι η μείωση, έστω και προσωρινά των έμμεσων φόρων (του ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης). Και βέβαια η κυβέρνηση αυτή αρνείται να υιοθετήσει μέτρα που θα σπάνε τις πρακτικές μονοπώλησης της αγοράς και συντονισμένων αυξήσεων των τιμών. Για τον ίδιο λόγο που αρνείται επίμονα πρακτικές αναδιανομής εισοδήματος, είτε αυτό αφορά τη φορολογία του πολύ μεγάλου πλούτου, είτε τη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων. Η ακρίβεια στη χώρα μας δεν ήρθε μόνο από έξω. Σε μεγάλο βαθμό ήταν και ευθύ αποτέλεσμα των μέτρων που επίμονα αρνήθηκε να πάρει αυτή η κυβέρνηση.

Όμως για την κυβέρνηση το να εφαρμόσει τα μέτρα που θα ανακούφιζαν απέναντι στη λιτότητα, ή να συγκρουστεί με τέτοια συμφέροντα, είναι πέραν κάθε συζήτησης. Γι’ αυτό και το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι ιδέες όπως η συγκεκριμένη εφαρμογή που φαντάζει ωραία επικοινωνιακά, αλλά στην πράξη απλώς καταγράφει την πραγματικότητα και δεν την αλλάζει.

Και οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη κάτι που να τους υπενθυμίζει τη δύσκολη πραγματικότητα στην οποία ζουν. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά. Αυτό που χρειάζονται είναι θεσμικά και οικονομικά εργαλεία για την αλλάξουν και να την κάνουν καλύτερη, ξεκινώντας από την προστασία των φτωχότερων στρωμάτων.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Starbucks: Σε τροχιά ανακατατάξεων με απολύσεις – Το στοίχημα των 40.000 καταστημάτων παγκοσμίως
World

Απολύσεις σε Starbucks - Γιατί ποντάρει στους εξωτερικούς συνεργάτες
Heathrow: Οριακό το οικονομικό όφελος από τον τρίτο διάδρομο
World

Heathrow: Το σχέδιο των 33 δισ. λιρών και το αμφισβητούμενο οικονομικό όφελος
Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
Τουρισμός: «Ανάσα» στην αγορά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Τουρισμός

«Ανάσα» στον τουρισμό μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φρένο» στη χρήση AI από ηγετικές εταιρείες λόγω αυξημένου κόστους
World

«Σφίγγουν τα λουριά» στη χρήση ΑΙ πολυεθνικοί κολοσσοί
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

Η Berenberg βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς εποπτικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του ιστορικού τραπεζικού ομίλου

Νατάσα Σινιώρη
Funds: «Ανοίγει» την πόρτα των μεγάλων κεφαλαίων η Αθήνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ανοίγει» την πόρτα των μεγάλων κεφαλαίων η Αθήνα

Βήματα για την προσέλκυση μεγάλων funds managers κάνει η Αθήνα - Οι πρώτες αλλαγές που μπορεί να καταστήσουν την Αθήνα επενδυτικό κόμβο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Build to Rent: Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά
Ακίνητα

Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά

Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω - Νοικιάζω» (Build to Rent) φιλοδοξεί να δημιουργήσει περισσότερες κατοικίες προς ενοικίαση και να ενισχύσει έτσι την προσφορά ακινήτων στην αγορά

Αθανασία Ακρίβου
Όμιλος ΟΤΕ: Ενιαίο brand Telekom και επέκταση του Magenta portfolio
Τηλεπικοινωνίες

Telekom και Magenta στο επίκεντρο της νέας εποχής του ΟΤΕ

Η αλλαγή από Cosmote Telekom σε Telekom θα γίνει σταδιακά έως το τέλος του 2026 - Ο ΟΤΕ ενισχύει τη διεθνή του ταυτότητα, με το Magenta portfolio να εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του

Γιώργος Πολύζος
Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι πρέπει να δηλώσετε για να προστατευτείτε [πίνακες]
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τα «ψιλά» γράμματα για τον ακατάσχετο - Τα βήματα στο Taxis [πίνακες]

Ο ακατάσχετος λογαριασμός ισχύει ανά φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα

Ανδρομάχη Παύλου
Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν
World

Reckitt: Η γεωπολιτική αναταραχή φέρνει νέες προκλήσεις για τον κολοσσό

Η Reckitt προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στο κόστος και την καταναλωτική ζήτηση

Νατάσα Σινιώρη
Σούπερ μάρκετ: Πόσο μας «κοστίζει» η καθαριότητα στην Ελλάδα;
Economy

Πόσο μας «κοστίζει» η καθαριότητα στην Ελλάδα;

Ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες σε ένα καλάθι καθαριότητας σε σούπερ μάρκετ σε Ελλάδα και ΕΕ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΗΑΕ: Οι συνέπειες του πολέμου στην οικονομία του Εμιράτου
World

Πώς «χαρτογραφούνται» οι επιπτώσεις του πολέμου στα ΗΑΕ

Οι επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΑΕ επικεντρώνεται σε τομείς όπως αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τουρισμός και αεροπορικές εταιρείες

Αναστάσιος Μαντικίδης
Περισσότερα από Opinion
Η κοινωνία δεν χρειαζόταν μια εφαρμογή που να της λέει ότι υπάρχει ακρίβεια
Opinion

Η κοινωνία δεν χρειαζόταν μια εφαρμογή που να της λέει ότι υπάρχει ακρίβεια

Η ακρίβεια δεν καταπολεμείται με ψηφιακές εφαρμογές αλλά με πολιτικές αποφάσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
13ος μισθός στο Δημόσιο – Δίκαιο αίτημα ή λάθος προτεραιότητα;
Opinion

Το ντιμπέιτ για τον 13ο μισθό

Ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων υπέστη σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου

Αθανασία Ακρίβου
Επαγγέλματα: Μετασχηματισμός και Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Experts

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος

Μελλοντική ζήτηση για White Collar και Blue Collar επαγγέλματα

Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και άλλα τινά
Opinion

Η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και άλλα τινά

Πάνω από 2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου που άρχισαν την Πέμπτη 11 Ιουνίου - Ποιος ο ρόλος του ποδοσφαίρου στη γεωπολιτική

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Συνταγματική προστασία κι από την… ακρίβεια…
Opinion

Συνταγματικό φρένο στην ακρίβεια

... το υψηλό χρέος, την υψηλή ανεργία, τη χαμηλότερη στην Ευρωζώνη αγοραστική δύναμη, την υψηλή φτώχεια, την υπερφορολόγηση, την υψηλή παραοικονομία, τα υψηλά κρατικά «φέσια» κι άλλα δεινά…

Δημήτρης Στεργίου
Μετατόπιση κεφαλαίων εντός του οικοσυστήματος ΤΝ
Opinion

Μετατόπιση κεφαλαίων στην ΑΙ

Η διόρθωση των τεχνολογικών μετοχών, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων οδηγούν τους επενδυτές σε αναζήτηση ασφάλειας και αξίας σε ενεργειακές υποδομές, ακίνητα και εταιρείες πραγματικών περιουσιακών στοιχείων.

Συμεών Μαυρουδής
Φοροαπαλλαγές και εκλογές
Opinion

Φοροαπαλλαγές και εκλογές

Η αλήθεια είναι ότι αν δεν βρισκόμασταν σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι θα άλλαζε στις φοροαπαλλαγές

Ντίνος Σιωμόπουλος
Latest News
Starbucks: Σε τροχιά ανακατατάξεων με απολύσεις – Το στοίχημα των 40.000 καταστημάτων παγκοσμίως
World

Απολύσεις σε Starbucks - Γιατί ποντάρει στους εξωτερικούς συνεργάτες

Με εξαίρεση τη Βόρεια Αμερική, η Starbucks απομακρύνεται από την άμεση διαχείριση των καταστημάτων της, δίνοντας στους δικαιοδόχους μεγαλύτερο έλεγχο επί της επιχείρησης

Heathrow: Οριακό το οικονομικό όφελος από τον τρίτο διάδρομο
World

Heathrow: Το σχέδιο των 33 δισ. λιρών και το αμφισβητούμενο οικονομικό όφελος

Νέα αντιπαράθεση πυροδοτείται γύρω από το Heathrow, καθώς κυβερνητική μελέτη αμφισβητεί τα μεγάλα οικονομικά οφέλη που υπόσχεται η επέκτασή του

Νατάσα Σινιώρη
Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Οχήματα: Ποιοι κερδίζουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τα οχήματα - Τα ποσοστά έκπτωσης και η διαδικασία

Τουρισμός: «Ανάσα» στην αγορά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Τουρισμός

«Ανάσα» στον τουρισμό μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Η σχετική πτώση των τιμών των καυσίμων μειώνει τις πιέσεις στο λειτουργικό κόστος αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχειακών μονάδων και αφήνει περιθώρια προσφορών με στόχο την προσέλκυση των κρατήσεων της τελευταίας στιγμή

Λάμπρος Καραγεώργος
Τεχνητή νοημοσύνη: «Φρένο» στη χρήση AI από ηγετικές εταιρείες λόγω αυξημένου κόστους
World

«Σφίγγουν τα λουριά» στη χρήση ΑΙ πολυεθνικοί κολοσσοί

Ανώτατα όρια στη χρήση σε τεχνητή νοημοσύνη βάζουν στους εργαζομένους τους κολοσσοί όπως Amazon, Walmart, Cisco, Uber και Meta - Η χρήση AI agents εκτοξεύει τις δαπάνες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

Η Berenberg βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς εποπτικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του ιστορικού τραπεζικού ομίλου

Νατάσα Σινιώρη
Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν
World

Reckitt: Η γεωπολιτική αναταραχή φέρνει νέες προκλήσεις για τον κολοσσό

Η Reckitt προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στο κόστος και την καταναλωτική ζήτηση

Νατάσα Σινιώρη
Asda: Μεγάλες πιέσεις από τη στρατηγική χαμηλών τιμών και τα έκτακτα κόστη
Business

Δύσκολη χρονιά για την αλυσίδα Asda, με ζημιές 1 δισ. λίρες

Η προσπάθεια της Asda να ανακτήσει τους καταναλωτές μέσω επιθετικών μειώσεων τιμών αποτυπώθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες ζημιές της τελευταίας δεκαετίας

Νατάσα Σινιώρη
Lidl: Επενδύει στην Ισπανία με 50 νέα και ανακαινισμένα καταστήματα το 2025
Business

Lidl: Πενήντα νέα και εκσυγχρονισμένα καταστήματα στην Ισπανία

Η Lidl επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία στην Ισπανία, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για προμηθευτές και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά

Kaspersky: 5 άμεσα βήματα ασφάλειας αν χάσατε το κινητό σας
Τεχνολογία

Τι να κάνετε αν χάσετε το κινητό σας

Οι ειδικοί της Kaspersky δημοσίευσαν ένα πρακτικό σχέδιο ενεργειών, βήμα προς βήμα, για τη στιγμή που θα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας έχει χαθεί

Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Ευελιξία στις διασυνοριακές τραπεζικές ροές κεφαλαίων προτείνει η Κομισιόν
Τράπεζες

Σχέδιο «ανάσα» της Κομισιόν για ευρωπαϊκές τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της απόδοσης των τραπεζών στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές στις ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Record Food Stocks May Cushion Impact of El Niño Shock
English Edition

Record Food Stocks May Cushion Impact of El Niño Shock

A potential super El Niño threatens global crops, but strong inventories, recent harvests and preparations in key producing regions could help limit disruption to food supplies and prices.

Aldi: Επενδύσεις ύψους 9 δισ. για νέα καταστήματα στις ΗΠΑ – Ποια είναι η στρατηγική της
World

H Aldi πατάει γκάζι με πλάνο επέκτασης 9 δισ. στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η Aldi ήδη κατακτά μερίδιο αγοράς με ρυθμό που την τοποθετεί στην ίδια ομάδα με τους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου Walmart, Sam's Club και Costco

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Νέα επιχειρηματικά deals αναδιαμορφώνουν τον κλάδο στην Ελλάδα
Τρόφιμα – ποτά

Βιομηχανία τροφίμων: Τα deals που αλλάζουν τον χάρτη στην αγορά

H ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγική δυναμική της χώρας, με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές

Η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024 – Οι ψηφοφόροι της ΝΔ, τα ποσοστά και οι πίνακες.

Ψηφιακά εργαλεία: Ενεργοποιείται το credit score – Πώς θα βαθμολογούνται πολίτες και επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα βαθμολογεί το credit score πολίτες και επιχειρήσεις

Έρχεται Big Brother για πολίτες και επιχειρήσεις - Τα δύο νέα ψηφιακά εργαλεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies