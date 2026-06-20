Mars: Γιατί τα νέα M&M’s χωρίς τεχνητές χρωστικές χάνουν δύο εμβληματικά χρώματα

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Η εικόνα των M&M’s είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια πολύχρωμη παλέτα που εδώ και δεκαετίες αναγνωρίζεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ωστόσο, πίσω από τα λαμπερά χρώματα των δημοφιλών σοκολατένιων κουφετιών εξελίσσεται μια μάχη που συνδυάζει την πολιτική πίεση, τις επιστημονικές προκλήσεις και τις πολυδάπανες βιομηχανικές αλλαγές.

Η εταιρεία Mars ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον Αύγουστο μια νέα εκδοχή των M&M’s χωρίς τεχνητές χρωστικές ουσίες. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία του προϊόντος, η οποία όμως συνοδεύεται από έναν δύσκολο συμβιβασμό: τα νέα M&M’s δεν θα διαθέτουν προς το παρόν δύο από τα πιο χαρακτηριστικά τους χρώματα, το μπλε και το καφέ.

Η αλλαγή στρατηγικής της Mars

Η απόφαση της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση γύρω από τις τεχνητές χρωστικές έχει ενταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και η πρωτοβουλία «Make America Healthy Again» έχουν ασκήσει ισχυρές πιέσεις προς τη βιομηχανία τροφίμων για τη σταδιακή απομάκρυνση συνθετικών χρωστικών από τα προϊόντα.

Η Mars είχε ήδη δεσμευτεί από το 2016 να μειώσει τη χρήση τεχνητών χρωμάτων στα τρόφιμά της. Ωστόσο, στην κατηγορία των γλυκών η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη, καθώς η εταιρεία θεωρούσε ότι οι καταναλωτές δεν έδειχναν ιδιαίτερη ανησυχία για τα συστατικά που χρησιμοποιούνταν στα συγκεκριμένα προϊόντα.

Η αυξανόμενη πολιτική και κοινωνική πίεση, σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες πολιτειών που εξετάζουν ή εφαρμόζουν περιορισμούς στις τεχνητές χρωστικές, οδήγησαν τελικά τη Mars στην επίσπευση του σχεδίου της.

Το μπλε που έγινε πονοκέφαλος

Αν η αντικατάσταση των κόκκινων, πορτοκαλί και κίτρινων αποχρώσεων αποδείχθηκε σχετικά εύκολη χάρη σε φυσικές πρώτες ύλες όπως τα παντζάρια και ο κουρκουμάς, το μπλε εξελίχθηκε σε πραγματικό εφιάλτη για τους επιστήμονες της εταιρείας.

Η φύση παράγει ελάχιστες πραγματικά μπλε χρωστικές, γεγονός που εδώ και χρόνια αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Wall Street Journal, η Mars κατέληξε στη σπιρουλίνα ως την πιο αξιόπιστη φυσική εναλλακτική για να αντικαταστήσει την τεχνητή μπλε χρωστική ουσία Blue 1, μια συνθετική χρωστική που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία τροφίμων για να δίνει στα προϊόντα έντονο μπλε χρώμα.

Η επιλογή όμως συνοδεύτηκε από μια σειρά προβλημάτων που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγική διαδικασία.

Όταν η «υπερτροφή» μπλοκάρει τα εργοστάσια

Η σπιρουλίνα, που συχνά διαφημίζεται ως υπερτροφή λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε πρωτεΐνες, αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική στη βιομηχανική χρήση.

Για να επιτευχθεί μια απόχρωση που να πλησιάζει το γνωστό μπλε των M&M’s απαιτείται περίπου επταπλάσια ποσότητα χρωστικής σε σχέση με την τεχνητή εναλλακτική. Παρ’ όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα παραμένει πιο ανοιχτόχρωμο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά την ίδια τη λειτουργία των εργοστασίων. Η σπιρουλίνα διατίθεται σε μορφή σκόνης και όταν αναμειγνύεται με τα σιρόπια που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής δημιουργεί ένα πιο παχύρρευστο μείγμα. Αυτό μπορεί να φράξει τα συστήματα ψεκασμού που χρωματίζουν τα κουφέτα, οδηγώντας σε ανομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, αφήνει υπολείμματα στις σωληνώσεις και τον εξοπλισμό, αυξάνοντας τις ανάγκες καθαρισμού και δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι επενδύσεις των εκατομμυρίων

Η μετάβαση στα φυσικά χρώματα απαιτεί μεγάλες επενδύσεις.

Η εταιρεία αναβαθμίζει περισσότερα από 300 μηχανήματα στις μονάδες παραγωγής M&M’s στις Ηνωμένες Πολιτείες, εγκαθιστώντας νέες δεξαμενές ανάμειξης, ισχυρότερους κινητήρες και βελτιωμένα συστήματα καθαρισμού.

Η Κλερ Χιούιτ, η οποία επιβλέπει το πρόγραμμα, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι πρόκειται για το πιο δύσκολο εγχείρημα της επαγγελματικής της πορείας.

Σύμφωνα με την ίδια, περίπου 100 εργαζόμενοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανάπτυξης φυσικών χρωμάτων, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο της ομάδας ασχολείται αποκλειστικά με την προσπάθεια αναπαραγωγής του μπλε.

Το πράσινο που έσωσε την παρτίδα

Παρότι το μπλε και το καφέ παραμένουν εκτός σχεδιασμού, η Mars κατάφερε να βρει λύση για το πράσινο χρώμα.

Και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται σπιρουλίνα, αλλά σε πολύ μικρότερες ποσότητες, γεγονός που περιορίζει τα προβλήματα στην παραγωγή.

Έτσι, η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει τέσσερα χρώματα που μπορούν να παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα: το κόκκινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο και το πράσινο.

Εξετάστηκαν εναλλακτικές επιλογές, όπως το μωβ ή το ροζ, όμως καμία δεν κρίθηκε κατάλληλη είτε λόγω των τεχνικών δυσκολιών είτε επειδή δεν ανταποκρινόταν στην εικόνα που επιθυμούσε η εταιρεία για το προϊόν.

Ένα ρίσκο για ένα εμβληματικό brand

Η διοίκηση της Mars γνώριζε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα M&M’s θα προκαλούσε έντονο ενδιαφέρον.

Το προϊόν, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1941 για τους Αμερικανούς στρατιώτες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands ζαχαρωτών παγκοσμίως.

Το μπλε χρώμα μάλιστα απέκτησε τη θέση του στη σειρά μόλις το 1995, έπειτα από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν περίπου 10 εκατομμύρια καταναλωτές.

Ο επικεφαλής του τομέα σνακ της Mars στη Βόρεια Αμερική, Άντον Βίνσεντ, παραδέχθηκε στη Wall Street Journal ότι η απόφαση να προχωρήσει η εταιρεία χωρίς να έχει ολοκληρώσει το πλήρες χρωματικό φάσμα ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρόκληση να παρέμβει σε ένα προϊόν-σύμβολο με ιστορία 85 ετών.

Τι θα δουν οι καταναλωτές

Σύμφωνα με τις δοκιμές της εταιρείας, οι καταναλωτές δεν διαπίστωσαν διαφορές στη γεύση μεταξύ των M&M’s με φυσικές και τεχνητές χρωστικές.

Η πρώτη διάθεση των νέων προϊόντων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της Amazon, ενώ οι κλασικές εκδόσεις με τεχνητές χρωστικές θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν κανονικά στην αγορά.

Η Mars θέτει ως στόχο την πλήρη ανάπτυξη φυσικών εκδοχών και των έξι παραδοσιακών χρωμάτων έως το 2028.

Ωστόσο, προς το παρόν αποφεύγει να απαντήσει αν τα σημερινά M&M’s με τεχνητές χρωστικές θα εξαφανιστούν οριστικά από τα ράφια.

Μέχρι τότε, το πιο δύσκολο χρώμα στη φύση εξακολουθεί να αποτελεί και το μεγαλύτερο εμπόδιο για το μέλλον ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα γλυκίσματα στον κόσμο.