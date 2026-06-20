Lidl: Επενδύει στην Ισπανία με 50 νέα και ανακαινισμένα καταστήματα το 2025

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Με φόντο τη συνεχή ανάπτυξη του οργανωμένου λιανεμπορίου, η εκπτωτική αλυσίδα Lidl ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που προβλέπει το άνοιγμα ή τον εκσυγχρονισμό περίπου 50 καταστημάτων μέσα στο 2025 στην Ισπανία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό περιοδικό των σούπερ μάρκετ ESM. Η κίνηση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές για το δίκτυο των συνεργαζόμενων προμηθευτών της εταιρείας, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Οι ανακοινώσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της τρίτης ετήσιας Ημέρας Προμηθευτών της Lidl στη Βαρκελώνη, όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 300 υφιστάμενοι και δυνητικοί συνεργάτες, στελέχη του αγοραστικού τμήματος της αλυσίδας, καθώς και εκπρόσωποι του ισπανικού οργανισμού εξωτερικού εμπορίου ICEX.

Lidl: Στόχος η κοινή ανάπτυξη

Με κεντρικό μήνυμα «Αξίζει να αναπτυσσόμαστε μαζί», η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της διαφάνειας, στη δημιουργία ισχυρότερων συνεργασιών και στην αναζήτηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης εντός της Ισπανίας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Lidl αποτελεί σήμερα τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στην ισπανική αγορά λιανεμπορίου, ενώ συνεισφέρει περισσότερα από 9,2 δισ. ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας.

Η Lidl αποτελεί σήμερα τον τρίτο μεγαλύτερο παίκτη στην ισπανική αγορά λιανεμπορίου

Παράλληλα, λειτουργεί ως σημαντική εξαγωγική πλατφόρμα, καθώς πάνω από το 50% των αγορών που πραγματοποιεί από Ισπανούς προμηθευτές διοχετεύεται σε διεθνείς αγορές.

Η δύναμη της ιδιωτικής ετικέτας

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η εταιρεία υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των προμηθευτών στην επιτυχία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Το συγκεκριμένο μοντέλο συνεχίζει να ενισχύεται, καθώς σχεδόν έξι στα δέκα προϊόντα που αγοράζουν σήμερα οι Ισπανοί καταναλωτές ανήκουν στην κατηγορία private label.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lidl Ισπανίας, Claus Grande, τόνισε ότι η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την επιτυχία της ιδιωτικής ετικέτας, τον ρόλο της ως εξαγωγικής πλατφόρμας για την Ισπανία και τη στήριξη που προσφέρει ο Όμιλος Schwarz μέσω προηγμένων λύσεων logistics, τεχνολογίας και βιωσιμότητας.

«Λειτουργική κυριαρχία» και σταθερότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Στελέχη των Schwarz Digits, Tailwind και PreZero παρουσίασαν το μοντέλο «λειτουργικής κυριαρχίας» του ομίλου, το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων, από το λιανεμπόριο και τα logistics έως την ψηφιοποίηση και τη διαχείριση αποβλήτων. Σύμφωνα με την εταιρεία, το μοντέλο αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση εξωτερικών προκλήσεων, την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διασφάλιση της ανάπτυξης των συνεργατών της.

Σήμερα, η Lidl Ισπανίας διαθέτει περισσότερα από 700 καταστήματα και 14 κέντρα logistics, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου.