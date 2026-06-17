 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

13ος μισθός στο Δημόσιο – Δίκαιο αίτημα ή λάθος προτεραιότητα;

Ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων υπέστη σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου

Opinion 17.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
13ος μισθός στο Δημόσιο – Δίκαιο αίτημα ή λάθος προτεραιότητα;
Άποψη Αθανασία Ακρίβου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η συζήτηση για την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς η ελληνική οικονομία καταγράφει ανάπτυξη, τα δημόσια οικονομικά εμφανίζουν καλύτερη εικόνα σε σχέση με την περίοδο της κρίσης και η χώρα έχει αφήσει πίσω της το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει. Eίναι η επαναφορά του 13ου μισθού η σωστή προτεραιότητα για την ελληνική οικονομία του 2026;

Αναμφίβολα, οι δημόσιοι υπάλληλοι υπέστησαν σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου. Η κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας αποτέλεσε ένα από τα πλέον εμβληματικά μέτρα λιτότητας. Από αυτή την άποψη, όσοι ζητούν την επαναφορά τους υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια μορφή αποκατάστασης μιας αδικίας που διήρκεσε περισσότερο από μία δεκαετία.

Η οικονομία όμως του σήμερα αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις από εκείνες του 2010. Το βασικό ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά η αύξηση της παραγωγικότητας και η μετάβαση σε ένα πιο ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.

Ο 13ος μισθός  να μεν μπορεί να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα χιλιάδων νοικοκυριών και να δώσει μια βραχυπρόθεσμη ώθηση στην κατανάλωση. Δεν σημαίνει όμως και από την άλλη ότι θα μειώσει  τη γραφειοκρατία, θα επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, θα προσελκύσει επενδύσεις, θα ενισχύσει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και θα κάνει την οικονομία πιο παραγωγική. Με άλλα λόγια,  η επαναφορά των δώρων δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες που κρατούν την Ελλάδα πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Πλέον στην οικονομία του 2026,το κρίσιμο στοίχημα είναι πώς αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό ευρώ. Θα αποδώσει περισσότερα στην οικονομία η επαναφορά ενός επιπλέον μισθού ή οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση του κράτους, στις υποδομές, στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και στη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων; Πρόκειται για ένα δίλημμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αμοιβές στο Δημόσιο δεν πρέπει να αυξηθούν. Αντιθέτως, η διατήρηση ανταγωνιστικών αποδοχών είναι απαραίτητη ώστε το κράτος να προσελκύει και να διατηρεί ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, οι αυξήσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε μια συνολικότερη στρατηγική εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και βελτίωσης των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερους και καλύτερα αμειβόμενους εργαζομένους. Χρειάζεται όμως, πάνω απ’ όλα, μια οικονομία που να παράγει περισσότερο πλούτο. Γιατί μόνο τότε οι αυξήσεις των αποδοχών μπορούν να είναι μόνιμες, βιώσιμες και χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους.

Η συζήτηση, λοιπόν, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο αν θα επιστρέψει ο 13ος μισθός. Θα πρέπει να αφορά το πώς η χώρα θα αποκτήσει ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και μια οικονομία πιο παραγωγική. Η πραγματική ευημερία δεν  θα προκύψει  από τη διανομή πόρων που ήδη υπάρχουν, αλλά από τη δημιουργία νέου πλούτου που μπορεί να στηρίξει διαχρονικά υψηλότερα εισοδήματα για όλους…ακόμη και στο Δημόσιο

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Tighter Rules for Airbnb-Style Rentals Spark Backlash
English Edition

Tighter Rules for Airbnb-Style Rentals Spark Backlash
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τα βασικά σημεία του Μνημονίου (MoU) [γράφημα]
World

Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν [γράφημα]
Στεγαστική κρίση: Γιατί οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν
Ακίνητα

Γιατί οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν [γραφήματα]
ΣΕΒ: Οι νέοι συσχετισμοί στη διοίκηση – Ψάλτης αντιπρόεδρος, είσοδος Λούλη, Κίκιζα και Κωνσταντακόπουλος
Business

Η νέα «φρουρά» του ΣΕΒ και τα μηνύματα για την επόμενη ημέρα 
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Οι 7 αλλαγές για 1,5 εκατ. οφειλέτες
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να ρυθμίσετε τα χρέη σας - Οι 72 δόσεις και ο ακατάσχετος
Fed: Η είδηση είναι ο Γουόρς όχι τα επιτόκια
World

Fed: Η είδηση είναι ο Γουόρς όχι τα επιτόκια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πληθωρισμός: Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν, η ακρίβεια στην Ελλάδα παραμένει
Economy

Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν, ο ελληνικός πληθωρισμός παραμένει

Πιο κοντά στο 4% «βλέπουν» τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος

Γιάννης Αγουρίδης
Fed: Η είδηση είναι ο Γουόρς όχι τα επιτόκια
World

Fed: Η είδηση είναι ο Γουόρς όχι τα επιτόκια

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου ο Γουόρς αναμένεται να δώσει δείγμα γραφής για την νομισματική αλλά και την επικοινωνιακή πολιτική

Τζούλη Καλημέρη
ΕΦΚΑ: Αύξηση του χρέους κατά 470 εκατομμύρια σε τρείς μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ: Αύξηση του χρέους κατά 470 εκατομμύρια σε τρείς μήνες

Οι οφειλές έφθασαν στα 51,78 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου – Ερωτηματικά προκαλεί η λύση της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων   

Κώστας Παπαδής
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τα βασικά σημεία του Μνημονίου (MoU) [γράφημα]
World

Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν [γράφημα]

Οι δυο πλευρές θα διαπραγματευτούν εντός δύο μηνών τις λεπτομέρειες της οριστικής συμφωνίας που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει τα πυρηνικά αλλά και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων του Ιράν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Opinion
13ος μισθός στο Δημόσιο – Δίκαιο αίτημα ή λάθος προτεραιότητα;
Opinion

Το ντιμπέιτ για τον 13ο μισθό

Ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων υπέστη σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου

Αθανασία Ακρίβου
Η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και άλλα τινά
Opinion

Η γεωπολιτική του ποδοσφαίρου και άλλα τινά

Πάνω από 2 δισεκατομμύρια τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου που άρχισαν την Πέμπτη 11 Ιουνίου - Ποιος ο ρόλος του ποδοσφαίρου στη γεωπολιτική

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Συνταγματική προστασία κι από την… ακρίβεια…
Opinion

Συνταγματικό φρένο στην ακρίβεια

... το υψηλό χρέος, την υψηλή ανεργία, τη χαμηλότερη στην Ευρωζώνη αγοραστική δύναμη, την υψηλή φτώχεια, την υπερφορολόγηση, την υψηλή παραοικονομία, τα υψηλά κρατικά «φέσια» κι άλλα δεινά…

Δημήτρης Στεργίου
Μετατόπιση κεφαλαίων εντός του οικοσυστήματος ΤΝ
Opinion

Μετατόπιση κεφαλαίων στην ΑΙ

Η διόρθωση των τεχνολογικών μετοχών, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων οδηγούν τους επενδυτές σε αναζήτηση ασφάλειας και αξίας σε ενεργειακές υποδομές, ακίνητα και εταιρείες πραγματικών περιουσιακών στοιχείων.

Συμεών Μαυρουδής
Φοροαπαλλαγές και εκλογές
Opinion

Φοροαπαλλαγές και εκλογές

Η αλήθεια είναι ότι αν δεν βρισκόμασταν σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι θα άλλαζε στις φοροαπαλλαγές

Ντίνος Σιωμόπουλος
Από τον τουρισμό στην παραγωγή
Opinion

Από τον τουρισμό στην παραγωγή

Το στοίχημα της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία

Αθανασία Ακρίβου
Η κυβέρνηση που έβλεπε τις τιμές να ανεβαίνουν και τους μισθωτούς να φτωχοποιούνται
Opinion

Η κυβέρνηση που έβλεπε τις τιμές να ανεβαίνουν και τους μισθωτούς να φτωχοποιούνται

Η κυβέρνηση αφήνει τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται, χωρίς να παίρνει μέτρα, την ώρα που οι μισθωτοί, ιδίως του δημοσίου τομέα φτωχοποιούνται με ραγδαίους ρυθμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Latest News
Tighter Rules for Airbnb-Style Rentals Spark Backlash
English Edition

Tighter Rules for Airbnb-Style Rentals Spark Backlash

New rules for Airbnb-style rentals could strip properties of their short-term rental registration after sale, inheritance or family transfer, triggering strong opposition from owners.

Andromachi Pavlou
Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Τα βασικά σημεία του Μνημονίου (MoU) [γράφημα]
World

Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν [γράφημα]

Οι δυο πλευρές θα διαπραγματευτούν εντός δύο μηνών τις λεπτομέρειες της οριστικής συμφωνίας που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει τα πυρηνικά αλλά και την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων του Ιράν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Στεγαστική κρίση: Γιατί οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν
Ακίνητα

Γιατί οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν [γραφήματα]

Τι δείχνει η μελέτη του ΚΕΦίΜ για την πορεία σε σχέση με τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα - Από το 2007 έως το 2017 οι επενδύσεις κατέρρευσαν κατά περίπου 95%

Γιάννης Αγουρίδης
ΣΕΒ: Οι νέοι συσχετισμοί στη διοίκηση – Ψάλτης αντιπρόεδρος, είσοδος Λούλη, Κίκιζα και Κωνσταντακόπουλος
Business

Η νέα «φρουρά» του ΣΕΒ και τα μηνύματα για την επόμενη ημέρα 

Η νέα διοίκηση του ΣΕΒ επιχειρεί να εκφράσει το σύνολο της παραγωγικής οικονομίας σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη 

Δημήτρης Χαροντάκης
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Οι 7 αλλαγές για 1,5 εκατ. οφειλέτες
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς να ρυθμίσετε τα χρέη σας - Οι 72 δόσεις και ο ακατάσχετος

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δίνει δεύτερη ευκαιρία σε 1,5 εκατ. οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανδρομάχη Παύλου
Fed: Η είδηση είναι ο Γουόρς όχι τα επιτόκια
World

Fed: Η είδηση είναι ο Γουόρς όχι τα επιτόκια

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου ο Γουόρς αναμένεται να δώσει δείγμα γραφής για την νομισματική αλλά και την επικοινωνιακή πολιτική

Τζούλη Καλημέρη
AWS: Νέο Local Zone στην Αθήνα τον Ιούλιο
Τεχνολογία

Πότε ξεκινά το νέο project της Amazon στην Ελλάδα

Η AWS ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα με επενδύσεις σε cloud και Τεχνητή Νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
13ος μισθός στο Δημόσιο – Δίκαιο αίτημα ή λάθος προτεραιότητα;
Opinion

Το ντιμπέιτ για τον 13ο μισθό

Ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων υπέστη σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περιόδου

Αθανασία Ακρίβου
Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοια σπεύδουν στον Περσικό για πετρέλαιο
Ποντοπόρος

Αγώνας δρόμου για το Ορμούζ - Τάνκερ σπεύδουν για ανεφοδιασμό

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επαναλειτουργία στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλέσει αρχικά μια «έκρηξη» ζήτησης για χωρητικότητα

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΔΜΗΕ: Επιτάχυνση επενδύσεων 6 δισ. ευρώ με «όχημα» την αύξηση κεφαλαίου
Business

Πώς αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ με την ΑΜΚ

Με αιχμή την αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ επιταχύνει τη μετάβασή του σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο

Μάχη Τράτσα
Συνωστισμός στον ΑΔΜΗΕ, το «ταμείο» του Περιστέρη, η εξωστρέφεια των τραπεζών, στο Nasdaq Billboard η Πειραιώς
Inside Stories

Συνωστισμός στον ΑΔΜΗΕ, το «ταμείο» του Περιστέρη, η εξωστρέφεια των τραπεζών, στο Nasdaq Billboard η Πειραιώς

Άντεξε το σερί

ΕΦΚΑ: Αύξηση του χρέους κατά 470 εκατομμύρια σε τρείς μήνες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΕΦΚΑ: Αύξηση του χρέους κατά 470 εκατομμύρια σε τρείς μήνες

Οι οφειλές έφθασαν στα 51,78 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου – Ερωτηματικά προκαλεί η λύση της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων   

Κώστας Παπαδής
Πληθωρισμός: Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν, η ακρίβεια στην Ελλάδα παραμένει
Economy

Τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν, ο ελληνικός πληθωρισμός παραμένει

Πιο κοντά στο 4% «βλέπουν» τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος

Γιάννης Αγουρίδης
Servicers: Οι νέες ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια, ελβετικό φράγκο και εξωδικαστικό μηχανισμό
Economy

Ξαναγράφονται οι ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια και ελβετικό φράγκο

Με τους servicers να έχουν ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις 20 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση ενεργοποιεί νέες παρεμβάσεις για κόκκινα δάνεια, ελβετικό φράγκο και εξωδικαστικό μηχανισμό

Αγης Μάρκου
Airbnb: Ισχυρή άνοδος στην Ελλάδα παρά την μείωση των καταλυμάτων
Ακίνητα

Ράλι κρατήσεων Airbnb παρά τη μείωση των καταλυμάτων [γραφήματα] 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, η ζήτηση στην Ελλάδα για Airbnb αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, την ώρα που η συνολική ευρωπαϊκή αγορά κατέγραψε μείωση 1,1%

Λάμπρος Καραγεώργος
Αττική Οδός: Πράσινο στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τα έργα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας
Κατασκευές

Ξεκινούν τα έργα για το «κυκλοφοριακό» στην Αττική Οδό

Στο… περίμενε για τα άλλα έργα αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού στο Λεκανοπέδιο – Τι είπε ο Γιώργος Περιστέρης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) για τις πρότυπες προτάσεις

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies