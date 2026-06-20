Ψηφιακά εργαλεία: Ενεργοποιείται το credit score – Πώς θα βαθμολογούνται πολίτες και επιχειρήσεις

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Δύο νέα ψηφιακά εργαλεία μπαίνουν σε πιλοτική λειτουργία για την παρακολούθηση του ιδιωτικού χρέους και την αποτύπωση της πιστοληπτικής εικόνας πολιτών και επιχειρήσεων, σύντομα και θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο.

Το νέο μητρώο θα δίνει πιστοποίηση φερεγγυότητας σε επιχειρήσεις και ιδιώτες

Πρόκειται για το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που θα δίνει σε κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κρατικό credit score, το οποίο θα αποτυπώνει με ενιαίο τρόπο την πιστοληπτική εικόνα των ενδιαφερομένων και θα μπορεί να αξιοποιείται σε συναλλαγές εκτός τραπεζικού συστήματος, από εμπορικές πιστώσεις έως ιδιωτικές συμφωνίες, όπου η αξιοπιστία του συναλλασσόμενου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα.

Η αξιολόγηση θα χορηγείται έπειτα από αίτηση του ίδιου του φυσικού ή νομικού προσώπου ή κατόπιν της ρητής συναίνεσής του προς τρίτους και θα αποτυπώνεται σε κλίμακα από το Α έως το D.

Η ανώτερη βαθμίδα θα αντιστοιχεί σε εξαιρετική πιστοληπτική εικόνα, ενώ οι χαμηλότερες κατηγορίες θα αντικατοπτρίζουν αυξημένο κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων.

Τα ψηφιακά εργαλεία

Το πρώτο εργαλείο, το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, θα συγκεντρώνει ανώνυμα στοιχεία για την πορεία του ιδιωτικού χρέους στη χώρα. Το Δημόσιο θα έχει καλύτερη εικόνα για το συνολικό ύψος, τη διάρθρωση και τα χαρακτηριστικά των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων.

Τα στοιχεία θα αφορούν χρέη προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους δήμους και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, αλλά και προς χρηματοδοτικούς φορείς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, ενεργειακούς παρόχους και άλλες επιχειρήσεις.

Το ιδιωτικό χρέος περνά πλέον σε φάση αλγοριθμικής παρακολούθησης

Το δεύτερο εργαλείο, το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, θα λειτουργεί ως μηχανισμός συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων από φορείς του Δημοσίου, ώστε να προκύπτει μια ενιαία εικόνα για την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων.

Η βαθμολόγηση αυτή θα δείχνει με συγκεκριμένα στοιχεία πόσο συνεπής είναι ένας πολίτης ή μια επιχείρηση απέναντι στις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο. Το σύστημα θα μπορεί επίσης να ανταλλάσσει πιστοληπτικές βαθμολογήσεις με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης (όπως ο Τειρεσίας), ώστε να παράγεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα

Σημειώνεται ότι το ιδιωτικό χρέος περνά πλέον σε φάση αλγοριθμικής παρακολούθησης, καθώς οι οφειλέτες θα αξιολογούνται με βάση τη συμπεριφορά τους απέναντι στην εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και, σε δεύτερο χρόνο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα.