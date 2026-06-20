AbbVie: Κλείνει deal σχεδόν 11 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Apogee Therapeutics

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Τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να αγγίξει η συμφωνία που η AbbVie έχει στα σκαριά για την εξαγορά της Apogee Therapeutics, μιας εταιρείας ανάπτυξης φαρμάκων για φλεγμονώδεις ασθένειες, σε μια κίνηση που θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη άμεση εξαγορά του φαρμακευτικού ομίλου τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που συζητείται, η AbbVie θα καταβάλει στους μετόχους της Apogee 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, σύμφωνα με τους Financial Times – ένα πριμ εξαγοράς περίπου 60% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Apogee την Πέμπτη.

Άνευ απροόπτου, η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα.

Η εξαγορά πραγματοποιείται εν μέσω έξαρσης των συμφωνιών στον κλάδο της βιοτεχνολογίας, καθώς οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη γκάμα των υπό ανάπτυξη φαρμάκων τους.

Σύμφωνα με την LSEG, οι συμφωνίες εξαγορών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχουν ήδη ξεπεράσει τα 200 δισ. δολάρια φέτος.

Στοχευμένη εξαγορά

Το κορυφαίο φάρμακο της Apogee ονόματι zumilokibart, προσφέρει μια εναλλακτική λύση μακράς δράσης στο επιτυχημένο φάρμακο για τις φλεγμονώδεις νόσους Dupixent, το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού από την Sanofi και την Regeneron, το οποίο απέφερε έσοδα 17,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

Φυσικά, η εξαγορά μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στις φλεγμονώδεις νόσους, όπως η Apogee, δεν είναι μια τυχαία κίνηση.

Τουναντίον, εμπίπτει ακριβώς στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της AbbVie, καθώς ο φαρμακευτικός όμιλος συγκαταλέγεται στους ηγέτες του συγκεκριμένου κλάδου.

Το προφίλ της AbbVie

Το Humira της AbbVie, το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία πλήθους φλεγμονωδών παθήσεων –συμπεριλαμβανομένης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της ψωρίασης– αποτελεί το συνταγογραφούμενο φάρμακο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία

Ιστορικά, η AbbVie υπήρξε ένας από τους πιο ενεργούς αγοραστές φαρμακευτικών προϊόντων.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Rob Michael, δήλωσε στους επενδυτές τον Απρίλιο του 2026 ότι η εταιρεία είναι «πολύ ανοιχτή στην απόκτηση εξωτερικής καινοτομίας» συνάπτοντας συμφωνίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανοσολογία, τη νευροεπιστήμη, την ογκολογία και την παχυσαρκία.