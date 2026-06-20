Heathrow: Οριακό το οικονομικό όφελος από τον τρίτο διάδρομο

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H ροή των δρομολογίων στο αεροδρόμιο του Heathrow είναι συνεχής, όμως οι προσδοκίες για την οικονομική «απογείωση» που θα έφερνε ένας τρίτος διάδρομος φαίνεται να συναντούν ισχυρές αναταράξεις.

Νέα κυβερνητική ανάλυση αμφισβητεί τα εντυπωσιακά οφέλη που προβάλλει το αεροδρόμιο, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο πολιτικής και οικονομικής αντιπαράθεσης γύρω από ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της Βρετανίας.

Σύμφωνα με ανάλυση του βρετανικού Υπουργείου Μεταφορών (DfT), η πολυσυζητημένη επέκταση του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας αναμένεται να αυξήσει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά μόλις 0,05%, ποσοστό δέκα φορές χαμηλότερο από το 0,5% που υποστηρίζει η διοίκηση του Heathrow στο πλαίσιο της προώθησης του έργου ύψους 33 δισ. λιρών.

Η πολυσυζητημένη επέκταση του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας αναμένεται να αυξήσει το ΑΕΠ κατά μόλις 0,05%

Η κυβέρνηση «ψαλιδίζει» τις προσδοκίες για το Heathrow

Η μελέτη του DfT εκτιμά μάλιστα ότι το τελικό όφελος θα μπορούσε να περιοριστεί ακόμη περισσότερο, φτάνοντας μόλις στο 0,03% όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των νέων υποδομών.

Παρά τα ευρήματα αυτά, η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε σχέδιο πολιτικής που στηρίζει την κατασκευή του τρίτου διαδρόμου και νέων τερματικών εγκαταστάσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος του Heathrow, Τόμας Βόλντμπαϊ, υποστήριξε ότι η βρετανική οικονομία δεν μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της χωρίς την επέκταση του αεροδρομίου.

Οι αντιδράσεις και η αμφισβήτηση

Τα στοιχεία του υπουργείου έδωσαν νέα επιχειρήματα στους επικριτές του έργου. Ο Άλεξ Τσάπμαν, επικεφαλής οικονομικής πολιτικής του New Economics Foundation, υποστήριξε ότι τα συμπεράσματα της κυβερνητικής αξιολόγησης αποδυναμώνουν σημαντικά το επιχείρημα υπέρ της επέκτασης.

Όπως ανέφερε, τα οικονομικά οφέλη εμφανίζονται πλέον πολύ χαμηλότερα, ενώ το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος αυξάνεται, γεγονός που καθιστά το έργο λιγότερο ελκυστικό για τις τοπικές κοινωνίες και το κλίμα.

Η απάντηση του Heathrow

Η διοίκηση του Heathrow απέρριψε τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, χαρακτηρίζοντας την ανάλυση «περιορισμένη» και ελλιπή. Όπως τονίζει, δεν λαμβάνει υπόψη κρίσιμους παράγοντες, όπως η αύξηση του εμπορίου φορτίων, η προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών και η σημαντική ενίσχυση της επιβατικής κίνησης.

Το αεροδρόμιο διαχειρίζεται σήμερα περίπου το ένα τέταρτο του εμπορίου αγαθών του Ηνωμένου Βασιλείου, συνολικής αξίας περίπου 300 δισ. λιρών ετησίως, ενώ εκτιμά ότι η μεταφορική του δυναμικότητα θα αυξηθεί κατά 50% μετά την επέκταση.

Πολιτικές αβεβαιότητες παραμένουν

Παρά τη στήριξη που προσφέρουν εργατικά συνδικάτα, τα οποία κάνουν λόγο για δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης, το έργο εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η ιδέα του τρίτου διαδρόμου, που συζητείται εδώ και δεκαετίες, αναβίωσε πέρυσι από την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Ωστόσο, αρκετοί πολιτικοί εξακολουθούν να αμφισβητούν την αναγκαιότητά του, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει να κατανέμεται πιο ισόρροπα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι να συγκεντρώνεται γύρω από το Heathrow.