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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές

Η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 2023 και του 2024 – Οι ψηφοφόροι της ΝΔ, τα ποσοστά και οι πίνακες.

Κοινωνία 20.06.2026, 12:54
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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές
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Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί:

Πώς διαβάζει το Μαξίμου αποχή και διαρροές

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Αποκαλυπτικά στοιχεία για ενέργεια, νερό και δόμηση

  • Διπλάσιες οικοδομικές άδειες μέσα σε έναν χρόνο σε Μύκονο, Σαντορίνη, Τήνο
  • 12 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις στην Κέρκυρα, 430 ανά κάτοικο στη Μύκονο
  • 344% η αύξηση της κατανάλωσης νερού το καλοκαίρι σε Πάρο και Κάρπαθο
  • 235% η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας στη Ρόδο, 194% στις Σποράδες
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Το ΒΗΜΑ – «Ειρηνοπόλεμος», γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Ηδη από τον 19ο αιώνα, πολύ πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ, το κόλπο το είχε ανακαλύψει ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης. Πότε πολεμοχαρής, πότε ειρηνόφιλος, πότε και τα δύο μαζί, κορόιδευε την κοινωνία.

Ηταν η ένδοξη εποχή της «ένοπλης επαιτείας» και ο Γεώργιος Σουρής είχε κολλήσει στον τότε πρωθυπουργό το παρατσούκλι «ειρηνοπόλεμος».

Βεβαίως, ο «ειρηνοπόλεμος» του Δηλιγιάννη μέσα στη γραφικότητά του έκανε κακό μόνο στη δική του χώρα. Ο Τραμπ έχει κάνει άνω-κάτω όλη την Υφήλιο.

Τελείωσε ο πόλεμος με το Ιράν; Κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος θέλει να το πιστεύει. Αλλά κανένας σοβαρός άνθρωπος δεν βάζει το χέρι στη φωτιά.

Στενά του Ορμούζ: Το τέλος του πολέμου και οι ανοικτές πληγές

Τα σενάρια για το παγκόσμιο εμπόριο, το πετρέλαιο και τα επιτόκια, και η «ατελής» ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Συνολικά 170 κυβερνήσεις παγκοσμίως προχώρησαν σε περίπου 700 παρεμβάσεις για να περιορίσουν τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών ενέργειας στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν. Οι δύσκολα αναστρέψιμες αλλαγές και η επόμενη μέρα μιας εύθραυστης εκεχειρίας.

Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ ένας πρόεδρος που μετρά μόνο ήττες;

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«Και τώρα, φεύγω για διακοπές 24 ωρών»

Την Κυριακή 21 Ιουνίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Τον δεύτερο τόμο της σειράς ιστορικών μυθιστορημάτων «Τα πρόσωπα του Βυζαντίου» για τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

«Τα πρόσωπα του Βυζαντίου» – Ο γιος του ήλιου – Ιουλιανός ο Παραβάτης

Ο τελευταίος της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ο τελευταίος των ειδωλολατρών, ο Ιουλιανός υπήρξε μια από τις πιο σύνθετες και γοητευτικές μορφές της Ιστορίας: τολμηρός στρατηλάτης, εμπνευσμένος πολιτικός και οραματιστής ηγέτης. Οι «εθνικοί» τον θρήνησαν ως τον τελευταίο μεγάλο εκπρόσωπό τους, ενώ οι χριστιανοί, παρά την αντίθεσή τους στη θρησκευτική του πολιτική, αναγνώρισαν τις πολιτικές και στρατιωτικές του αρετές.

Με τη γνωστή αφηγηματική του δεινότητα, ο Τάσος Αθανασιάδης σκιαγραφεί έναν άνθρωπο ευφυή και καλλιεργημένο, ήπιο αλλά αποφασιστικό, ιδεαλιστή και δραστήριο, που έμεινε πιστός στα οράματα και τις αξίες του. Ένα έργο που συνδυάζει τη λογοτεχνική δύναμη με την ιστορική γνώση, φωτίζοντας μια προσωπικότητα που εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον και τον διάλογο μέχρι σήμερα.

Harper’s Bazaar

  • Τα καλύτερα σύνολα για κομψές αποδράσεις στο Αιγαίο.
  • Αξεσουάρ που ορίζουν τον κώδικα της νέας πολυτέλειας.
  • Aρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι.
  • H πολυτάλαντη Ιόβη Φραγκάτου.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλο ο super star της όπερας Jakub-Josef Orlinski. Ο 35χρονος Πολωνός, παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στο “BHMAGAZINO”, λίγες ώρες μετά το πρώτο ρεσιτάλ του στην εμβληματική Σκάλα του Μιλάνου. Ο νεαρός, γοητευτικός τενόρος είναι αυτός που ακολουθεί φανατικά η Gen-Z. Διαθέτει εκατομμύρια followers, λατρεύει την μπαρόκ όπερα, τον Βιβάλντι, την pop και το break dancing.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «Ο γιος του ήλιου – Ιουλιανός ο Παραβάτης»: €1,65)

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