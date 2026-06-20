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Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας

Η Berenberg βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς εποπτικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του ιστορικού τραπεζικού ομίλου

Business 20.06.2026, 14:35
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Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί η γερμανική τραπεζική αγορά τις εξελίξεις στην τράπεζα Berenberg, μετά την αιφνιδιαστική παρέμβαση της ομοσπονδιακής εποπτικής αρχής BaFin, η οποία αφαίρεσε τις διοικητικές αρμοδιότητες από τρία ανώτερα στελέχη της τράπεζας λόγω ενδείξεων για πιθανές παραβιάσεις κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.

Η τράπεζα, με έδρα το Αμβούργο, ανακοίνωσε ότι οι εξουσίες τριών μελών της εκτελεστικής διοίκησης ανεστάλησαν με άμεση ισχύ κατόπιν εντολής της BaFin. Η εποπτική αρχή επιβεβαίωσε την απόφαση, η οποία θεωρείται μία από τις πιο αυστηρές μορφές παρέμβασης που μπορεί να εφαρμόσει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Berenberg: Ειδικοί επίτροποι στη θέση των διοικούντων

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της τράπεζας, η BaFin διόρισε δύο ειδικούς επιτρόπους.

Πρόκειται για τον Hans-Walter Peters, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Berenberg και μετέπειτα πρόεδρο του συμβουλευτικού της συμβουλίου, καθώς και τον Michael Horf, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Degussa Bank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Berenberg, κατά τη διάρκεια του ετήσιου οικονομικού ελέγχου για τη χρήση του 2025 προέκυψαν ενδείξεις πιθανών παραβιάσεων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Οι υποψίες σχετίζονται κυρίως με συγκεκριμένες συναλλαγές στην αγορά, των οποίων η προέλευση δεν ήταν απολύτως ξεκάθαρη, ενώ η διερεύνησή τους δυσχεράνθηκε λόγω έλλειψης διαφάνειας.

Οι διαβεβαιώσεις για τη λειτουργία της τράπεζας

Η διοίκηση της Berenberg υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού, την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής ή τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Ο  Peters τόνισε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ήταν αναγκαία, καθώς η απόλυτη ακεραιότητα αποτελεί θεμελιώδη αξία της τράπεζας.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι υπό διερεύνηση υποθέσεις δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες των πελατών και ότι δεν έχει προκύψει καμία ζημία για αυτούς.

Η ιστορία και τα οικονομικά μεγέθη της Berenberg

Η Berenberg ιδρύθηκε το 1590 από τους αδελφούς Hans και Paul Berenberg και θεωρείται η παλαιότερη ιδιωτική τράπεζα της Γερμανίας. Διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 40 δισ. ευρώ και εξακολουθεί να ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από απογόνους των ιδρυτών της και άλλες εύπορες γερμανικές οικογένειες.

Η Berenberg ιδρύθηκε το 1590 από τους αδελφούς Hans και Paul Berenberg και θεωρείται η παλαιότερη ιδιωτική τράπεζα της Γερμανίας

Η τράπεζα απασχολεί περίπου 1.500 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 400 βρίσκονται στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, τα καθαρά κέρδη για το 2025 αναμένεται να διαμορφωθούν κοντά στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ για το πρώτο εξάμηνο του 2026 υπολογίζονται περίπου στα 40 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 δεν έχουν ακόμη λάβει την τελική έγκριση των ελεγκτών, γεγονός που καθιστά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναν κρίσιμο σταθμό για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη Berenberg.

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