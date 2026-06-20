Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν κλείνει ξανά τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο και αυξάνει την πίεση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται ξανά στο χείλος μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης, η Τεχεράνη προχώρησε σε μια κίνηση με παγκόσμιες οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ κλείνουν εκ νέου, αποδίδοντας την απόφαση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο αλλά και στην αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το CNBC, η κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι έχει σχεδιάσει και νέα μέτρα σε περίπτωση συνέχισης των εχθροπραξιών, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ξανακλείνουν τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις προσπάθειες για εκεχειρία

Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες περί συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι δέχθηκε περισσότερες από 50 επιθέσεις με ρουκέτες και άλλα βλήματα από τη Χεζμπολάχ, απαντώντας με εκτεταμένες επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι παραμένει δεσμευμένη στην εκεχειρία, κατηγορώντας όμως το Ισραήλ για επανειλημμένες παραβιάσεις της.

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν σε κίνδυνο

Η νέα ένταση απειλεί άμεσα την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφη αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η συμφωνία είχε οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν ζωτικής σημασίας δίοδο για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, προέβλεπε την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ένα από τα βασικά ζητήματα που τροφοδοτούν την περιφερειακή αντιπαράθεση.

Ωστόσο, η συνέχιση των συγκρούσεων στον Λίβανο θέτει πλέον υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή της.

Οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία

Η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αντιπροσωπεία της αναχωρεί για την Ελβετία προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας.

Οι επαφές αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχίες για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει η χώρα.

Παρότι η συμφωνία προσφέρει σημαντικά οικονομικά κίνητρα στο Ιράν, όπως η σταδιακή άρση κυρώσεων και η αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Με τις μάχες να συνεχίζονται στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου και τα Στενά του Ορμούζ να κλείνουν ξανά, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής.