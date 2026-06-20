Τουρισμός: «Ανάσα» στην αγορά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

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Η σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο και η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου επαναφέρουν την αισιοδοξία στον παγκόσμιο τουρισμό, την ώρα που αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία περνούν στην αντεπίθεση με προσφορές, επιδιώκοντας να προσελκύσουν τους ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής και να κεφαλαιοποιήσουν τη διαρκώς αυξανόμενη διάθεση για ταξίδια.

Παρά τα συνεχή «μπρος – πίσω» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην περιοχή, η μείωση της έντασης έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις αγορές ενέργειας.

Ενθαρρυντική είναι η εικόνα και στα αεροδρόμια της χώρας

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου περιορίζει τις πιέσεις στο λειτουργικό κόστος των αεροπορικών εταιρειών, δημιουργώντας περιθώρια για ανταγωνιστικότερες τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια.

Παράλληλα, ξενοδοχειακές μονάδες σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς εμφανίζονται πρόθυμες να προσφέρουν εκπτώσεις και πακέτα τελευταίας στιγμής, επιχειρώντας να γεμίσουν τα διαθέσιμα δωμάτια ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου.

Μια απλή αναζήτηση σε μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων για διαμονές μετά τα μέσα Ιουλίου αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι αρκετές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προχωρούν σε σημαντικές προσφορές, καθώς η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από τη στροφή των ταξιδιωτών στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Πρόκειται για μια τάση που καταγράφεται διεθνώς και η οποία επηρεάζει έντονα και την ελληνική αγορά.

Οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι η επιθυμία για ταξίδια παραμένει ισχυρή, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Το βασικό εμπόδιο εξακολουθεί να είναι το κόστος, ιδιαίτερα για τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Για τον λόγο αυτό, κάθε αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων λειτουργεί ως πρόσθετο κίνητρο τόσο για τις αεροπορικές εταιρείες όσο και για τους καταναλωτές.

Τα στοιχεία για τον τουρισμό

Τα πρώτα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η φετινή τουριστική χρονιά μπορεί να εξελιχθεί σε μία ακόμη χρονιά-ρεκόρ. Παρά το γεγονός ότι το πρώτο τετράμηνο περιλάμβανε δύο μήνες κατά τους οποίους η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού παρέμειναν εντυπωσιακές.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 36,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 27,1%. Μόνο τον Απρίλιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10,6% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 9,5%.

Εξίσου ενθαρρυντική είναι η εικόνα και στα αεροδρόμια της χώρας. Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, η διεθνής επιβατική κίνηση τον Μάιο αυξήθηκε κατά 3,7%, παρά το γεγονός ότι η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Στο πεντάμηνο, η αύξηση διαμορφώθηκε περίπου στο 5%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της ανοδικής τάσης.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece. Αν και η κρίση επηρέασε αρνητικά ορισμένες αγορές, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και μείωση των συντελεστών πληρότητας στις αεροπορικές συνδέσεις με τη Μέση Ανατολή – όπου ο μέσος συντελεστής πληρότητας υποχώρησε στο 63,7% από 73,2% ένα χρόνο νωρίτερα – η συνολική διεθνής επιβατική κίνηση συνέχισε να αυξάνεται.

Τον Μάιο, τα αεροδρόμια της Fraport Greece διακίνησαν περίπου 3,2 εκατομμύρια διεθνείς επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 202.000 επιβατών ή 6,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η διεθνής κίνηση αντιπροσώπευσε το 82% της συνολικής επιβατικής δραστηριότητας. Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν τα Χανιά, με αύξηση 63.000 επιβατών (+17,8%), η Κέρκυρα με 46.000 επιβάτες (+11,3%), η Ζάκυνθος με 25.000 (+11,6%), η Ρόδος με 21.000 (+2,9%), η Μύκονος με 20.000 (+29,3%) και η Θεσσαλονίκη με 18.000 επιβάτες (+3,6%).

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον ελκυστικούς και ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Μπορεί να μην εμφανίζουν προς το παρόν θετική εικόνα όλοι οι προορισμοί ωστόσο εφόσον η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν υπό έλεγχο, η μάχη των προσφορών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό μοχλό προσέλκυσης επιπλέον ταξιδιωτών κατά το κρίσιμο δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου, οδηγώντας τον ελληνικό τουρισμό σε νέα ιστορικά υψηλά τόσο σε αφίξεις όσο και σε έσοδα.