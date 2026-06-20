Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν

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Οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και μεταφορών συνεχίζουν να δημιουργούν αβεβαιότητα για τις πολυεθνικές εταιρείες, με τoν κολοσσό των καταναλωτικών προϊόντων Reckitt να προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων που ενδέχεται να εμφανιστεί με χρονική υστέρηση. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Κρις Λιχτ, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή δεν έχουν ακόμη περάσει πλήρως στην πραγματική οικονομία.

Reckitt: Καθυστερημένη η επίδραση του πληθωρισμού

Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου Reuters NEXT Europe στο Λονδίνο, ο επικεφαλής της Reckitt σημείωσε ότι οι πληθωριστικές επιπτώσεις από την κρίση στο Ιράν είναι ήδη ορατές, ωστόσο χρειάζεται χρόνος μέχρι να επηρεάσουν πλήρως το κόστος παραγωγής και τις τιμές στην αγορά.

Όπως εξήγησε, οι αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, της ενέργειας και των μεταφορών δεν μεταφέρονται άμεσα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με πρόσθετες πιέσεις τους επόμενους μήνες.

Οι προκλήσεις

Η Reckitt, γνωστή για προϊόντα όπως τα Dettol και Durex, είχε ήδη προειδοποιήσει από τον Απρίλιο για χαμηλότερα περιθώρια κέρδους κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η εταιρεία απέδωσε την εξέλιξη αυτή στις υψηλές τιμές του πετρελαίου αλλά και στην ασθενέστερη από το αναμενόμενο περίοδο για προϊόντα που σχετίζονται με το κρυολόγημα και τη γρίπη.

Η εικόνα αυτή έχει επηρεάσει και τη χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας, με τη μετοχή της να καταγράφει σημαντικές απώλειες από τις αρχές του έτους.

Στήριγμα οι αναδυόμενες αγορές

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, ο Κρις Λιχτ υπογράμμισε ότι η Reckitt διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση πληθωριστικών σοκ. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρουν οι αναδυόμενες αγορές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία συνεχίζουν να παρουσιάζουν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, αποτελώντας βασικούς μοχλούς για τη μελλοντική επέκταση του ομίλου.

Η αβεβαιότητα για την καταναλωτική ζήτηση

Παρότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, η διοίκηση της Reckitt θεωρεί ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης.

Η εταιρεία έχει ήδη προειδοποιήσει ότι εάν οι τιμές των εμπορευμάτων παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα νοικοκυριά θα δεχθούν πρόσθετες πιέσεις στους προϋπολογισμούς τους, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω την καταναλωτική δαπάνη και να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση σε πολλές κατηγορίες προϊόντων.